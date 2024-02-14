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Конгресс США (1208) помощь и поддержка (829) Сенат США (474)

Палата представителей США поддержит помощь Украине, – лидер демократов в Сенате Шумер

чак,шумер

Палата представителей США обязательно одобрит поддержанный Сенатом пакет помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом пишет the Guardian со ссылкой на слова лидера большинства в Сенате США Чака Шумера.

"Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер во вторник заявил, что уверен в одобрении как Демократами, так и Республиканцами в Палате представителей законопроекта с 95 млрд дол. помощи Украине, Израилю и другим союзникам в случае его вынесения на голосование", - говорится в материале.

Шумер призвал членов Палаты представителей поступить правильно и поддержать законопроект.

Читайте также: Спикера Палаты представителей США Джонсона хотят "загнать в угол" для голосования за помощь Украине, - Politico
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Топ комментарии
+4
То "впевнений" , чи "закликає" ?
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14.02.2024 00:03
+4
Ключові слова "У разі його винесення на голосування".
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14.02.2024 01:44
+2
Та понятное дело, что примут. В Джонсоне спикере проблема... ее решать надо
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14.02.2024 00:05
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То "впевнений" , чи "закликає" ?
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14.02.2024 00:03 Ответить
Та понятное дело, что примут. В Джонсоне спикере проблема... ее решать надо
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14.02.2024 00:05 Ответить
Це може стати останньою спробою Конгресу ухвалити допомогу Україні в осяжному майбутньому, і Україна попередила, що може бути не в змозі успішно захистити себе від Росії без підтримки Вашингтона.
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14.02.2024 00:10 Ответить
Кнгрес вчера уже одобрил... ослась палата представителей и подпись Байдена
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14.02.2024 07:08 Ответить
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил журналистам, что не намерен выносить на рассмотрение палаты пакет помощи Украине и Израилю от Сената.

"Безусловно, не планирую", - сказал Джонсон, когда его спросили, планирует ли он вынести на рассмотрение Палаты законопроект.
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14.02.2024 00:18 Ответить
Джонсон - секретутка. Якщо не планує працювати - піде на мороз, іншого оберуть.
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14.02.2024 00:29 Ответить
Джонсона можуть зняти.
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14.02.2024 01:45 Ответить
это долго и сложно
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14.02.2024 03:18 Ответить
Ключові слова "У разі його винесення на голосування".
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14.02.2024 01:44 Ответить
Може візьмуть під охорону Джонсона?..й Трампа..й Зеленського з Ирмаком за одно..їх всіх надо добре охороняти щоб не гадили своему народові...
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14.02.2024 01:44 Ответить
❗️У Криму атаковано ще один кацапський воєнний корабель, - ЗМІ.

У Ялті, Місхорі, Алупці та Сімеїзі лунали вибухи. Місцеві пабліки стверджують, що після них затонув великий десантний корабель РФ.

Чекаємо офіційну інформацію.
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14.02.2024 07:22 Ответить
❗️Снова взрыв в море, напротив поселка Кацивели, сильная ударная волна

Похоже, боекомплект корабля 🇷🇺взрывается. Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку видна подводная лодка.
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14.02.2024 07:28 Ответить
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14.02.2024 07:33 Ответить
Морские дроны , у меня дядя работает на дроновой фабрике . у них там этих дронов завались
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14.02.2024 07:36 Ответить
Над местом кружит вертолет - его, как говорят местные жители, хорошо слышно.

Возможно, началась поисково-спасательная операция.
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14.02.2024 07:53 Ответить
Как тебе такое , Илон Маск ?
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14.02.2024 08:07 Ответить
Головне не поспішайте Виродки,Авдіївка зачекає.
А те що Україна другий чи третій ядерний арсенал віддала під ваші гарантії безпеки то таке.
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14.02.2024 09:01 Ответить
 
 