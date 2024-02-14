Палата представителей США поддержит помощь Украине, – лидер демократов в Сенате Шумер
Палата представителей США обязательно одобрит поддержанный Сенатом пакет помощи Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом пишет the Guardian со ссылкой на слова лидера большинства в Сенате США Чака Шумера.
"Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер во вторник заявил, что уверен в одобрении как Демократами, так и Республиканцами в Палате представителей законопроекта с 95 млрд дол. помощи Украине, Израилю и другим союзникам в случае его вынесения на голосование", - говорится в материале.
Шумер призвал членов Палаты представителей поступить правильно и поддержать законопроект.
Топ комментарии
+4 иван гонта e2e9660b
показать весь комментарий14.02.2024 00:03
+4 Іван Динисюк
показать весь комментарий14.02.2024 01:44
+2 Alex_Dimitrov
показать весь комментарий14.02.2024 00:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
"Безусловно, не планирую", - сказал Джонсон, когда его спросили, планирует ли он вынести на рассмотрение Палаты законопроект.
У Ялті, Місхорі, Алупці та Сімеїзі лунали вибухи. Місцеві пабліки стверджують, що після них затонув великий десантний корабель РФ.
Чекаємо офіційну інформацію.
Похоже, боекомплект корабля 🇷🇺взрывается. Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку видна подводная лодка.
Возможно, началась поисково-спасательная операция.
А те що Україна другий чи третій ядерний арсенал віддала під ваші гарантії безпеки то таке.