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НАТО (8642) производство (430) Евросоюз (16688) Столтенберг (1619)

Необходимо увеличить оборонное производство и обеспечить долгосрочную поддержку Украины, - Столтенберг

зброя,виробництво

Евросоюз и НАТО должны увеличить оборонное производство и обеспечение долгосрочной поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАТО, об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на встрече с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.

"Через два года после начала агрессивной войны России против Украины абсолютно необходимо как для Украины, так и для евроатлантической безопасности увеличить наше оборонное производство и обновить нашу оборонную промышленность", - сказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоане

Он также добавил, что с июля прошлого года Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) согласовало контракты примерно на 10 миллиардов долларов, в том числе на ракеты Patriot и 155-миллиметровые снаряды.

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"У союзников единый набор сил. Поэтому нам необходимо обеспечить взаимодополняющий подход к вопросам оборонно-промышленного комплекса, который уважает компетенции НАТО, например в сфере установления стандартов и не создает барьеров между союзниками", - сказал Джоане.
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пишуть що ще один БДК пішов на дно
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14.02.2024 06:58 Ответить
В районі Сімеза - Алупки був атакований російський корабль.
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14.02.2024 07:03 Ответить
Якщо це так, то це гойда, чи ні🤔🧐😁
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14.02.2024 07:37 Ответить
Необхідне збільшити

Правильне!
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14.02.2024 07:08 Ответить
Щодо збільшення виробництва ***********... От не подобається мені оцей інфінітив - "збільшити" (неозначена форма дієслова)🤔🧐😁 Кому конкретно, на скільки і чого збільшити... Щось від усього цього збільшення брежнєвщиною ******* ,- типу "надо сдєлать товаріщі" та й горбачовщиною також віддає, згадується "расші'ріть і углу'біть". З таким підходом кацапські танки мають всі шанси прогриміти траками бруківкою не тільки Берліну, а й городу Паріжу та по хрувстальнам масту анжанєрнай роботи 😝😝😝😝😜🤪
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14.02.2024 07:47 Ответить
Даешь!
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14.02.2024 07:55 Ответить
Вони це зрозуміли, а Вова Зе що робе щоб підприємства в Україні працювали в три зміни, за порєбріком це вже зробили
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14.02.2024 09:06 Ответить
Голобородько и дЕрмак уверенно собирают доллары и евро ... когда нажрутся, знает только Господь ..🐸🐸💲Зелень зелень зелень... как говорил Роман Карцев из Одессы...
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14.02.2024 09:10 Ответить
 
 