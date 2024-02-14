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граница (5146) россия (93025) Эстония (1353)

Эстония может закрыть границу с Россией

кордон,росія,естонія

Из-за миграционного давления со стороны России Эстония может временно закрыть свои пункты пропуска. Эстонцев призвали вернуться из России и не ездить туда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии.

В заявлении правоохранителей говорится, что в последние недели Россия намеренно привозила на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Европейский Союз.

Как говорится в заявлении, если эта деятельность продолжится, "мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска через границу, чтобы защитить национальную безопасность и общественный порядок, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления".

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Как отмечают правоохранители, если границы закроют, то нужно будет воспользоваться другим пунктом пересечения границы, чтобы вернуться в Эстонию, что может добавить несколько сотен километров к поездке.
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Ето оґолтєлая русофобія!
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14.02.2024 07:29 Ответить
"якщо ця діяльність продовжиться",... та будьте впевнені, вона продовжиться! Будуть не групи мігрантів, а натовпи.

Закривайте швидше! Бо вашій нацбезпеці точно буде гаплик.
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14.02.2024 07:55 Ответить
Закрыть и заминировать.
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14.02.2024 08:08 Ответить
А що, ввн досі не закритий? Ризикові естонці...
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14.02.2024 08:18 Ответить
Дику лапотну орду ізолюють від Европи, як чумний барак.
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14.02.2024 08:31 Ответить
нарешті
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14.02.2024 08:54 Ответить
Може?! Он поляки, від України, вже закрили...
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14.02.2024 08:56 Ответить
 
 