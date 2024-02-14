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Днепропетровщина (3507) обстрел (25795) Никополь (910)

Россияне ночью дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии

нікополь

Ночью 14 февраля под вражеским огнем оказался Никопольский район Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ДнепропетровскойОДА Сергей Лысак.

"Враг ударил по Никопольщине под вечер. Да еще дважды - ночью.

Применил тяжелую артиллерию. Почти полтора десятка снарядов прилетело по Марганецкой и Красногригоревской громаде", - говорится в сообщении.

Лысак отметил, что люди не пострадали.

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