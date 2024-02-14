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Европарламент (1778) Мариуполь (5695) правозащитники (677)

Европарламент заслушает отчет о Мариуполе: правозащитники призывают расследовать преступления российских чиновников

книжки,маріуполь,руйнування

В четверг, 15 февраля, на заседании Европарламента правозащитники представят отчет под названием "Наш город исчез": опустошение Россией Мариуполя, Украина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) сообщила спикер Human Rights Watch.

Правозащитники считают, что уничтожение города планировали и выполняли российские военные во главе с военно-политическим руководством государства.

"Во время боевых действий высший российский командный состав, в который входили президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Валерий Герасимов имели подробную информацию о ситуации в Мариуполе и были вовлечены в планирование, выполнение и координацию проводившихся там военных действий", - говорится в отчете Human Rights Watch.

Как пишет "Голос Америки", европарламентарии намерены в четверг обсудить отчет и видеоматериалы к нему в рамках поиска путей привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных во время российской широкомасштабной агрессии в Украине.

"Опустошение российскими войсками Мариуполя является одним из худших этапов их полномасштабного вторжения в Украину", — заявила Ида Сойер, директор по вопросам кризисов и конфликтов Human Rights Watch.

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"Международные органы и правительства, преданные правосудию, должны сосредоточиться на расследовании деятельности российских чиновников, которые, по всей видимости, связаны с надзором за военными преступлениями в этом некогда оживленном городе", - добавила представительница HRW.

Отчет документирует, как Россия в течение нескольких месяцев, с марта по май 2022 года, бомбила город, не оставляя его жителям ни возможности выжить в нем, ни возможности убежать.

Исследователи приходят к выводу, что на середину мая 2022 года из 477 многоэтажных домов в центральной части города было повреждено 93 процента из них.

"Все 19 больничных комплексов по всему городу были повреждены, а также 86 из 89 учебных заведений, которые мы идентифицировали по всему городу", – говорится в отчете.

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Правозащитники отмечают, что для того, чтобы установить более точные цифры, потребуется еще много лет. В значительной степени, из-за того, что Россия не только не дает доступа к этой территории для исследователей, но и пытается скрыть следы преступлений активной расчисткой завалов без поиска погибших тел и новым строительством на местах разрушенных зданий.
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А хто надав унікальну можливість оточити за три дня, а потім знищити місто? Головний шашличник України і за сумісництвом в.о. президента при єлдаку лідор галактики зе.
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14.02.2024 08:37 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/14/7441777/ В Чорному морі підбили ВДК "Цезар Куніков", він затонув − джерела
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14.02.2024 08:46 Ответить
А злочини української ''влади'' яка довела до такого коли будуть розслідувати?!!??
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14.02.2024 09:11 Ответить
ага можна розвинути тему - вороги в нас не на фронті, вони сидять у Києві... я з 14 року на Цензорі, у вас вже ті методички порозклеювались, треба вже щось більш креативне вигадувати...
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14.02.2024 09:17 Ответить
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14.02.2024 12:18 Ответить
 
 