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НАТО (8642) оборона (5146)

18 стран НАТО планируют увеличить расходы на оборону, - Financial Times

нато

14 февраля НАТО планирует объявить, что 18 из 31 стран в 2024 году выполнят требование о направлении на оборонные расходы 2% своего ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на три официальных источника в кругах НАТО.

"НАТО ожидает, что около двух третей ее членов в 2024 году достигнут планки в 2%", - приводит издание одного из своих собеседников.

FT связывает увеличение расходов на оборону в странах-членах НАТО с опасениями по поводу новой агрессии со стороны России, а также с перспективой повторного избрания Дональда Трампа на пост президента США.

В 2016 году лишь пять государств НАТО выполняли требование довести расходы на оборону до уровня в 2% ВВП, напоминает газета. Сегодня же Польша тратит на эти нужды 3,9% ВВП, что даже больше показателя США в 3,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2023 году только 11 стран НАТО потратили на оборону 2 или более % ВВП.. ИНФОГРАФИКА
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А Трамп, виходить, - кругом молодець
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14.02.2024 08:57 Ответить
2% -- вас рашка 40% не напружує?
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14.02.2024 08:57 Ответить
Испугались Трампа?😅
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14.02.2024 09:00 Ответить
Як бачимо, до європейців досі не доходить з чим вони врешті матимуть справу. Це лишній раз демонструє ідіотизм колективного керівництва. Нагадує груповий секс в будинку пристарілих - можна сачкануть. От і сачкують та перекладають відповідальність за власну безпеку на "колективний орган" і кожен старий бюргер відчуває себе Людовіком 14 з його "після нас хоч потоп". От так толерантність вироджується в толерастію яка веде до індивідуалізму і врешті через колективну безвідповідальність завершується соліпсизмом. А далі улюблена мулька постмодернізму оновлена Ульріхом Бехом - "кожен помирає наодинці ... з незалежних від нього, але фатальних причин"... Поведінка європейців після перемоги в "холодній війні" стала ірраціональною, а "Fortress of Europe" перетворився на арабський постоялий двір...

«Станом на початок 2024 на території Франції розташовано 19 АЕС. В експлуатації знаходиться 57 енергоблоків різної потужності. За обсягом електроенергії, виробленої на атомних електростанціях, Франція займає друге місце у світі після США.» Франція має 290 ядерних боєголовок… Останні https://www.dw.com/uk/solc-tema-aes-u-nimeccini-zakrita/a-66703869 три атомні електростанції в Німеччині були відключені в квітні 2023 року, незважаючи на жорстку критику і всередині країни і за її межами. Німеччина не моє жодної ядерної боєголовки... То ж не дивно що об Німеччину першими почали витирати ноги кацапи з їх «можєм повторіть» і «в Бєрлін за нємкамі»…
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14.02.2024 10:22 Ответить
 
 