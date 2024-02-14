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корабль (2015) Черное море (1437)

Вражеский БДК "Цезарь Куников" атакован в Черном море, он затонул, - СМИ

цезар,куніков

Утром 14 февраля в Черном море был атакован российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Об этом сообщают источники "УП" в ГУР, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, корабль потопили с помощью морских дронов.

Источники издания утверждают, что это была операция ГУР, в результате атаки БДК "Цезарь Куников" затонул.

Минобороны РФ происшествие пока не комментирует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтоженный российский катер "Ивановец" имел на вооружении 4 ракетные системы и мог поражать цели в радиусе до 130 километров, - ВМС

В свою очередь телеграм-канал "ЧП Севастополь" публикует кадры, на которых зафиксировано, как в море дымит корабль.
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Топ комментарии
+57
Хоть какая то хорошая новость за последние дни. На одно корыто меньше.
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14.02.2024 09:23
+54
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14.02.2024 09:24
+32
Тут вже не про Одесу треба думати а про те чим своє награбоване витаскувати з Крима у разі якщо і Міст піде за Куніковим)
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14.02.2024 09:29
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Хоть какая то хорошая новость за последние дни. На одно корыто меньше.
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14.02.2024 09:23 Ответить
Та да. Співпала і назва до дня Св Валентина
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14.02.2024 11:38 Ответить
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14.02.2024 09:24 Ответить
Что случілось? Пачєму всьо ето праісходіт?))
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14.02.2024 09:25 Ответить
нихто не знаєт што праисходит, если бьі мьі знали што праисходит, но мьі не знаем што праисходит
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14.02.2024 09:30 Ответить
"...єслі би ми зналі шо праісходіт, то ми би зналі шо проісходіт, но ми..." (далі за текстом).
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14.02.2024 10:28 Ответить
"Страшно, очень страшно..."далі за текстом.
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14.02.2024 10:31 Ответить
Усьо по плану-так запланіровано біло
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14.02.2024 09:33 Ответить
Нада спрасить у Карлсона!
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14.02.2024 09:34 Ответить
Если не ошибаюсь то в чорна мора всего 3 бдк чф. 2 уже потопили. Так что теоритическая высадка десанта в Одессу теперь в принципе не возможна.
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14.02.2024 09:25 Ответить
Тут вже не про Одесу треба думати а про те чим своє награбоване витаскувати з Крима у разі якщо і Міст піде за Куніковим)
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14.02.2024 09:29 Ответить
унитазы много места забирают
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14.02.2024 09:39 Ответить
ты русских плохо знаешь. Им скажут, что в Одессу много водки привезли, так они на матрасах наплывут и высадку сделают, как саранча налетает на кукурузное поле.
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14.02.2024 10:18 Ответить
На жаль не так:В 2021 году в составе Черноморского флота России было пять БДК, еще шесть пришли в январе 2022 года из состава Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов. Считается, что большие десантные корабли были нужны российской армии для высадки морского десанта.27 дек. 2023 г.
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14.02.2024 11:52 Ответить
У путлєра сьогодні припадки будут, викликайте санітарів. Ще якби амери за підтримку військову проголосували. Непоганий початок дня !
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14.02.2024 09:25 Ответить
... зає...мєчатєльно...
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14.02.2024 09:26 Ответить
Одна з небагатьох позитивних новин за останній час.
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14.02.2024 09:26 Ответить
Еще бы ракетоносители начали топить, но видимо они далеко и защищены
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14.02.2024 09:27 Ответить
БДК не гірше. Працює на логістику. Ще б був завантаженим, то додаткова вишенька на торті..
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14.02.2024 09:38 Ответить
Дуже хотів на концерт кобзона, та ще й в партер.
Бажання попасти першочергово - задоволено!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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14.02.2024 09:27 Ответить
З такими темпами сподіваюсь ЧФ РФ до кінця поточного року закінчиться )
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14.02.2024 09:27 Ответить
Після втрати флагмана "Мацквашвєя" то вже флотилія а ніякий не Флот. Немає права називатися флотом))
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14.02.2024 09:53 Ответить
Само собою, але ж починали воювати як флот )
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14.02.2024 10:02 Ответить
Пишуть, що дата смерті того Ц.Кунікова також 14 лютого.
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14.02.2024 09:27 Ответить
Совпадєніє? - нє думаю...
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14.02.2024 09:39 Ответить
Це́зарь Льво́вич Ку́ников (23 июня 1909, Ростов-на-Дону - 14 февраля 1943, Геленджик)
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14.02.2024 09:57 Ответить
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14.02.2024 09:29 Ответить
Як чудово! Такі новини стають схожими на прогноз погоди.
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14.02.2024 09:29 Ответить
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14.02.2024 09:29 Ответить
Це ж треба так назвати - Цезар Куніков.
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14.02.2024 09:29 Ответить
ага, нагадує "кунілінгус"
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14.02.2024 09:31 Ответить
Цезар Куні скорочено
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14.02.2024 09:32 Ответить
"Цензар Кунілінгус" - так теж непогано
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14.02.2024 09:41 Ответить
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14.02.2024 09:41 Ответить
Цезар КУНІ....
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14.02.2024 09:31 Ответить
А як це Цезарь - Кунікув ?
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14.02.2024 09:29 Ответить
кунікув, кунікує, а от кунікувати вже зась
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14.02.2024 16:52 Ответить
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14.02.2024 09:30 Ответить
Єнот-бандерівець.
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14.02.2024 10:33 Ответить
Чудова новина ,туди йому дорога.
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14.02.2024 09:31 Ответить
Он бил старий і не нужний
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14.02.2024 09:31 Ответить
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14.02.2024 10:50 Ответить
крабы стягиваются к месту происшествия
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14.02.2024 09:32 Ответить
простіте цезар КОГО?
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14.02.2024 09:34 Ответить
Куні - скорочено від кунілінгус
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14.02.2024 09:38 Ответить
дякую кеп!
а кунікі то любітєлі куні
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14.02.2024 10:04 Ответить
У крабів сьогодні День Черева.
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14.02.2024 09:35 Ответить
русня стандартно кого-то убеждает, шо экипаж не пострадал
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14.02.2024 09:37 Ответить
Та на здоров'я! Морській фауні то жодним чином не вплине на апетит.
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14.02.2024 10:12 Ответить
"І ти, Брут?"
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14.02.2024 09:35 Ответить
Це все тому, що назва не скрєпная.
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14.02.2024 09:36 Ответить
З назвою "Цезар Класичносексів" плавав би і плавав
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14.02.2024 16:53 Ответить
Підлога Маккартні Вы жартуєте , вона і раніше була не можлива , Одеса, ні коли не була захоплена з моря .
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14.02.2024 09:36 Ответить
він писав - "теоретично"
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14.02.2024 09:55 Ответить
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14.02.2024 09:37 Ответить
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14.02.2024 10:09 Ответить
думав - монтаж ... погуглив - таке фото не одне
Такщо напис таки був
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14.02.2024 11:00 Ответить
Что-то вы немного завышенного мнения о бурятах.. )
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14.02.2024 13:45 Ответить
Leonidas 4503 5b487af2 к місту пригоди
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14.02.2024 09:38 Ответить
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14.02.2024 09:44 Ответить
Там була мідійна ферма, наскільки пам'ятаю з 2011 року. Молюски, сподіваюсь не постраждали?
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14.02.2024 09:46 Ответить
Слава ЗСУ! Та генералу Залужному!!!
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14.02.2024 09:49 Ответить
Цезарь Львович Кунніков загинув 14 лютого 1943 року . Йдемо далі . Цезарь це Король . Кроль Куні згорів від задоволення . На день закоханих. Чудні діла твоі ГУР.
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14.02.2024 09:53 Ответить
Кесарь - Цезарь. И как словянское Царь
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14.02.2024 11:13 Ответить
Ну, це з любов'ю)
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14.02.2024 09:57 Ответить
Ні на що не натякаю, але у кацапоїдів кожна Друга неділя Серпня - "день мостобудівника"))
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14.02.2024 09:58 Ответить
Що кацапи ненажери,
Затопили вас бандери?
Кримом Куня подавився,
Вийшов в море та втопився.
Шліть "телегу" на ООН,
Що бандери шлють вас вон!
Хай нормальні посміються
"Телегою" підітруться.
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14.02.2024 10:01 Ответить
Агов, народ!
Не гоже глумитись над прізвищем воїна часів ДСВ, що помер від ран.
Не його вина, що корабель з його ім'ям став символом агресії рашистської пітьми проти України.
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14.02.2024 10:05 Ответить
Ну так німецькі нацисти і на москву йшли і обстрілювли її. То двйте і з затопленого крейсера "москва" не будемо сміятися і радіти, бо і в москві стікали кров'ю, так?
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14.02.2024 10:37 Ответить
Як на мене, ваше порівняння - некоректне.
Бо одна справа хейтити центр московитів, що символізує рашистську агресію проти України, і всі похідні від нього, а інша - воїна, що помер після поранення в боях із німецько-фашистськими загарбниками 81 рік тому.
Але все це - зі сфери оціночних суджень.
Тут важливе відчуття грані між такими речами, зважаючи на те, як спаскудили рашисти буквально все, що несло у собі хоч якусь цінність для людини.
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14.02.2024 10:57 Ответить
Ні, шаановний пане. Тут некоректно називати корблі і літаки іменами героїв Другої світової війни, чи іншими героями, які сьогодні(кораблі і літаки) самі стали нацистсько-фашистськими загарбниками.
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14.02.2024 11:27 Ответить
Якась непруха у цапорилих з десантними кораблями.
Може треба було тип поміняти: змінити приміром на есмінець, чи фрегат…
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14.02.2024 10:41 Ответить
никада такова не было и вот опять..
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14.02.2024 12:47 Ответить
чудини xelbyb 🤣🤣
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14.02.2024 13:56 Ответить
Класс и тип судна: Большой десантный корабль
Порт приписки: Севастополь
Изготовитель: Stocznia Polnocna (Гданьск, Польша)
Спущен на воду: 1986 год
Введён в эксплуатацию: 30 сентября 1986 года

Основные характеристики:
Водоизмещение: 3450 т (нормальное)
4080 т (полное)
Длина: 112,5 м
Ширина: 15 м
Осадка: 3,7 м
Двигатели: 2 дизеля
Мощность: 2 × 10 500 л. с.
Скорость хода:17,8 узла
Дальность плавания: 6000 морских миль на 12 узлах
Экипаж: 87 человек

Вооружение:
Артиллерия: 2 × 2 × 57-мм АК-725
Ракетное вооружение: 2 × 20 × 122-мм РСЗО «Град-М»
ПЗРК «Стрела-2»

Хароший был корабель.. )
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14.02.2024 14:00 Ответить
Надеюсь, экипаж отделался "легким испугом".. )
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14.02.2024 14:01 Ответить
>>> Спущен на воду: 1986 год

Спущен под воду: 2024 год
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14.02.2024 20:48 Ответить
 
 