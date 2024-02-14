Вражеский БДК "Цезарь Куников" атакован в Черном море, он затонул, - СМИ
Утром 14 февраля в Черном море был атакован российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".
Об этом сообщают источники "УП" в ГУР, информирует Цензор.НЕТ.
По данным источников, корабль потопили с помощью морских дронов.
Источники издания утверждают, что это была операция ГУР, в результате атаки БДК "Цезарь Куников" затонул.
Минобороны РФ происшествие пока не комментирует.
В свою очередь телеграм-канал "ЧП Севастополь" публикует кадры, на которых зафиксировано, как в море дымит корабль.
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СЛАВА УКРАЇНІ!
а кунікі то любітєлі куні
Такщо напис таки був
Затопили вас бандери?
Кримом Куня подавився,
Вийшов в море та втопився.
Шліть "телегу" на ООН,
Що бандери шлють вас вон!
Хай нормальні посміються
"Телегою" підітруться.
Не гоже глумитись над прізвищем воїна часів ДСВ, що помер від ран.
Не його вина, що корабель з його ім'ям став символом агресії рашистської пітьми проти України.
Бо одна справа хейтити центр московитів, що символізує рашистську агресію проти України, і всі похідні від нього, а інша - воїна, що помер після поранення в боях із німецько-фашистськими загарбниками 81 рік тому.
Але все це - зі сфери оціночних суджень.
Тут важливе відчуття грані між такими речами, зважаючи на те, як спаскудили рашисти буквально все, що несло у собі хоч якусь цінність для людини.
Може треба було тип поміняти: змінити приміром на есмінець, чи фрегат…
Порт приписки: Севастополь
Изготовитель: Stocznia Polnocna (Гданьск, Польша)
Спущен на воду: 1986 год
Введён в эксплуатацию: 30 сентября 1986 года
Основные характеристики:
Водоизмещение: 3450 т (нормальное)
4080 т (полное)
Длина: 112,5 м
Ширина: 15 м
Осадка: 3,7 м
Двигатели: 2 дизеля
Мощность: 2 × 10 500 л. с.
Скорость хода:17,8 узла
Дальность плавания: 6000 морских миль на 12 узлах
Экипаж: 87 человек
Вооружение:
Артиллерия: 2 × 2 × 57-мм АК-725
Ракетное вооружение: 2 × 20 × 122-мм РСЗО «Град-М»
ПЗРК «Стрела-2»
Хароший был корабель.. )
Спущен под воду: 2024 год