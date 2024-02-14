Путин подписал закон, разрешающий конфисковать имущество за "фейки об армии РФ"

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию имущества у осужденных по ряду статей, в том числе за распространение "фейков" о российской армии.

Об этом информирует Радио Свобода, ссылаясь на официальный портал правовой информации РФ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в госдуму РФ законопроект внесли 22 января и уже менее чем через 10 дней его единогласно приняли.

Впоследствии его поддержал Совет федераций, после чего его должен был подписать Путин.

Согласно закону, российские власти смогут конфисковать "деньги, ценности и другое имущество", если они использовались или предназначались для "деятельности, направленной против безопасности РФ".

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Среди статей, по которым могут конфисковать имущество, есть распространение так называемых фейков о российской армии, дезертирстве, неисполнении приказа, участие в нежелательной организации, а также "публичные призывы, направленные против безопасности государства".

Большинство этих статей были добавлены в Уголовный кодекс или усилены после полномасштабного вторжения в Украину.

По словам главы Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение "позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, - лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковать их имущество, деньги и другие ценности".

"Фейками" российские суды признают не совпадающие с версией Минобороны России сообщения о войне в Украине.

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