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армия РФ (18059) имущество (343) путин (30489) фейк (669)

Путин подписал закон, разрешающий конфисковать имущество за "фейки об армии РФ"

путін

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию имущества у осужденных по ряду статей, в том числе за распространение "фейков" о российской армии.

Об этом информирует Радио Свобода, ссылаясь на официальный портал правовой информации РФ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в госдуму РФ законопроект внесли 22 января и уже менее чем через 10 дней его единогласно приняли.

Впоследствии его поддержал Совет федераций, после чего его должен был подписать Путин.

Согласно закону, российские власти смогут конфисковать "деньги, ценности и другое имущество", если они использовались или предназначались для "деятельности, направленной против безопасности РФ".

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Среди статей, по которым могут конфисковать имущество, есть распространение так называемых фейков о российской армии, дезертирстве, неисполнении приказа, участие в нежелательной организации, а также "публичные призывы, направленные против безопасности государства".

Большинство этих статей были добавлены в Уголовный кодекс или усилены после полномасштабного вторжения в Украину.

По словам главы Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение "позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, - лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковать их имущество, деньги и другие ценности".

"Фейками" российские суды признают не совпадающие с версией Минобороны России сообщения о войне в Украине.

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Топ комментарии
+12
У меня на параше майна нет, пусть конфискуют.
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14.02.2024 13:07
+8
А нахера Оно вообще выборы проводит на рашке? Сказал бы что оно вечный президент а кто не согласен посадить за фейки о президенте.
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14.02.2024 13:13
+8
Ага. А Куба- остров свободы
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14.02.2024 13:24
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Амія вбивць -- які феики
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14.02.2024 13:06 Ответить
Тепер і Карлсона посадять , а банку з вареням конфіскують , бо видав фейк на інтерв`ю з х#йлом , моляв ботоксний дід ,мовляв говнокоманжующий "2 армії світу " , що повна лажа
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14.02.2024 13:23 Ответить
- Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный несессер с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство, грабить бедную вдову. (с)
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14.02.2024 13:27 Ответить
У меня на параше майна нет, пусть конфискуют.
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14.02.2024 13:07 Ответить
А хутин ще той ШОУМЕН
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14.02.2024 13:09 Ответить
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14.02.2024 13:10 Ответить
37 рік в рашці наступив.
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14.02.2024 13:09 Ответить
до 37-го там ще далеко, але рухаються туди впевнено.
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14.02.2024 13:56 Ответить
Чудово. Уявляю нову схему: скарга в поліцію "своїм людям", що у цій хаті "фєйкі продукуют", ну і далі за текстом.
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14.02.2024 13:11 Ответить
Вот так раз и навсегда можно решить проблему с шумными соседями сверху
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14.02.2024 13:14 Ответить
А нахера Оно вообще выборы проводит на рашке? Сказал бы что оно вечный президент а кто не согласен посадить за фейки о президенте.
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14.02.2024 13:13 Ответить
Це одна з улюблених ігор диктатур - у "демократію".
КНДР - Корейська Народно-Демократична Республіка.
Ну і в якому місці КНДР ви демократію бачили?
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14.02.2024 13:21 Ответить
Ага. А Куба- остров свободы
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14.02.2024 13:24 Ответить
Сцарь. Вже час коронуватися, а не якісь там вибори пропихувати.
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14.02.2024 13:49 Ответить
От би нам такий же, але за фейки про Володимира Олександровича і Андрія Борисовича , щоб відразу шах і мат порохоботам!
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14.02.2024 13:14 Ответить
То був сарказм, якщо що, а будівельників нажаль і без мене вистачає.
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14.02.2024 13:30 Ответить
Перепрошую...
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14.02.2024 13:31 Ответить
Майдану хочеш?
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14.02.2024 13:28 Ответить
Не підказуйте їм, вони в усьому кацапів мавпують.
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14.02.2024 13:50 Ответить
гойда расиянские оккупанты, теперь вы на шаг ближе к 37 году
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14.02.2024 13:18 Ответить
цей указ фюрера допоможе позбутися конкурентів на расеї, можна буде прибрати будь кого - той хто не славить *****, та лоялен к армії рф
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14.02.2024 13:19 Ответить
Пуйло сам фейк, кожно його слово фейк, нєпереможна армія" - фейк, сама Раша Фейкальная, але за фейкі карають, дблблд.
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14.02.2024 13:22 Ответить
Карають за неправильні фейки.
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14.02.2024 13:27 Ответить
Антиконфискатор-кацапо-переводчик:

- пуск ракет по Украине/демилитаризация с воздуха
- обстрел территории Украины/точечные высокоточные удары
- сдача в плен русских/заброска агентов в тыл врага
- расстрел украинских пленных/ вынужденная самооборона
- гибель украинских детей/восемь лет бомбили дамбасс
- отступление с позиций/наземный тактический ход
- уничтожение корабля вмф рф/подводный тактический ход
- дезертирство с позиций/обходной манёвр
- гибель солдат рф/командировка в рай....
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14.02.2024 13:26 Ответить
Так ось чому піськов відмовився коментувати загибель десантного корабля-боїться під статтю попасти!
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14.02.2024 13:28 Ответить
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14.02.2024 13:50 Ответить
Да нехай хоч усе заберуть в тих уйоб-в.... це ще навіть не аперитив для них, це так - легке окучування, вони не збагнули - куди їх занесло з їхніми вялічіями і фюрерами
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14.02.2024 14:16 Ответить
 
 