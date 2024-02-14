Путин подписал закон, разрешающий конфисковать имущество за "фейки об армии РФ"
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию имущества у осужденных по ряду статей, в том числе за распространение "фейков" о российской армии.
Об этом информирует Радио Свобода, ссылаясь на официальный портал правовой информации РФ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в госдуму РФ законопроект внесли 22 января и уже менее чем через 10 дней его единогласно приняли.
Впоследствии его поддержал Совет федераций, после чего его должен был подписать Путин.
Согласно закону, российские власти смогут конфисковать "деньги, ценности и другое имущество", если они использовались или предназначались для "деятельности, направленной против безопасности РФ".
Среди статей, по которым могут конфисковать имущество, есть распространение так называемых фейков о российской армии, дезертирстве, неисполнении приказа, участие в нежелательной организации, а также "публичные призывы, направленные против безопасности государства".
Большинство этих статей были добавлены в Уголовный кодекс или усилены после полномасштабного вторжения в Украину.
По словам главы Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение "позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, - лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковать их имущество, деньги и другие ценности".
"Фейками" российские суды признают не совпадающие с версией Минобороны России сообщения о войне в Украине.
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КНДР - Корейська Народно-Демократична Республіка.
Ну і в якому місці КНДР ви демократію бачили?
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- обстрел территории Украины/точечные высокоточные удары
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- расстрел украинских пленных/ вынужденная самооборона
- гибель украинских детей/восемь лет бомбили дамбасс
- отступление с позиций/наземный тактический ход
- уничтожение корабля вмф рф/подводный тактический ход
- дезертирство с позиций/обходной манёвр
- гибель солдат рф/командировка в рай....