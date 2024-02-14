РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5068 посетителей онлайн
Новости
1 329 26
Кабмин (13507) контроль (193) Минобороны (9046) помощь (7441)

Правительство приняло постановление о контроле за международной военной помощью Украине

кабмін

Кабинет Министров Украины утвердил постановлением порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-cлужба Минобороны.

"Кабмин утвердил порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для обеспечения потребностей сил безопасности и обороны Украины во время действия правового режима военного положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление, инициированное Минобороны, будет регулировать взаимодействие центральных органов исполнительной власти, других государственных органов по привлечению, получению, передаче и учету оказания международной военной помощи.

Также смотрите: Приоритетом является усиление контроля и прозрачности в вопросах использования помощи, - Умеров провел встречу с генеральным инспектором США Сторчем. ФОТО

"Наша цель – создать "единое окно" общения с партнерами. То есть построить внутри страны такой механизм, чтобы на всех уровнях власти осознавали насущную потребность нашей армии. Речь идет о единой согласованной позиции по предоставлению вооружения, военной техники и других материальных средств. Например, если приоритет в авиации, тогда на международных встречах мы должны доносить единую позицию именно по этому направлению", - подчеркнул замминистра обороны Станислав Гайдер.

Кроме этого, в постановлении заложен механизм отчетности относительно полученной техники. Это поможет контролировать перемещение помощи от получения до ее использования.

Что предполагает постановление

Теперь механизм получения международной военной помощи (МВП) будет построен следующим образом:

  • Первый этап. Формирование потребности. Военные части посылают свои запросы командованию видов, отдельных родов войск (сил), впоследствии эта потребность обобщается Генеральным штабом. Именно Генеральный штаб является основным органом военного управления, который разрабатывает перечень потребностей МВП для всех составляющих Сил обороны, который в дальнейшем доводится до партнеров.
  • Второй этап. Информирование международных партнеров через украинских атташе, представителей при НАТО, ЕС, МИД. Кроме этого, представление единой согласованной необходимости на встречах высокого уровня.
  • Третий этап. Рассмотрение предложений партнеров.
  • Четвертый этап. Логистика и учет: прием материальных средств на международном хабе, где создан "Украинский логистический пункт", перевозка в Украину, учет, распределение между соответствующими группировками (военными частями).
  • Пятый этап. Отчетность. Обобщение и предоставление информации о наличии и использовании МВД.

Читайте также: Конгресс США проведет слушания относительно контроля над расходами на помощь Украине

Постанова про міжнародну військову допомогу

Постанова про міжнародну військову допомогу
Постанова про міжнародну військову допомогу
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
показать весь комментарий
14.02.2024 13:35
+7
Треба міністерства зробити ,для діточек .
показать весь комментарий
14.02.2024 13:39
+6
Тобто вирішили так зареглуювати це питання аби через бюрократію ніщо не могло нікуди потрапити, бо поки не виконаеш безліч відповідних процедур та погоджень, поки не підпишеш усю купу документів величезною кількістю осіб нічого не отримаєш?! Вже все це проходили і назва цьому - САБОТАЖ!!!
показать весь комментарий
14.02.2024 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
показать весь комментарий
14.02.2024 13:35 Ответить
А до цього не було контролю? Що попало видають , аби прикрити свою дурість зі зміною військового керівництва , та ще й "пакетом" , мовляв Чапай "придумав" , а Чапай -тормозув не вперше . В багатьох частинах ідуть коментарі воїнів , не статутними словами , а "народними" , що замість бойового навчання і злагоджень , чекають , що приїде якийсь нових "ух начальників " і потрібно бути "ох ,як на чеку, щоб не впасти лицем в болото " . Це ж всім адекватним зрозуміло , коли в любій більш-менш великій цивільній конторі міняють менеджмент по вертикалі і скільки потрібно часу , щоб вона запрацювала не гірше чим раніше , бува 2-3 місяці , а тут військове керівництво ще й під час повноцінної війни . "Рішення " з шаурмою і шашликами вже себе "показали"
показать весь комментарий
14.02.2024 13:51 Ответить
Раніше їм, *****, Залужний заважав?
показать весь комментарий
14.02.2024 14:42 Ответить
Пи… ри не пройшло і 2-років ! Скільки агенти ***** Ермак&шарапов демченко , ТАТАРОВ , …………….НАМАРОДЕРИЛИ
показать весь комментарий
14.02.2024 15:13 Ответить
Отож! Пашинський вже додивився за руками зелених та бувших ригіАналів...
показать весь комментарий
14.02.2024 16:08 Ответить
Так такой порядок всегда біл! А что тут нового?
показать весь комментарий
14.02.2024 13:36 Ответить
Потрібно контроль і за грошима -- бо гармату посадовець додому собі не потягне а от гроші переполовинить
показать весь комментарий
14.02.2024 13:36 Ответить
Тобто вирішили так зареглуювати це питання аби через бюрократію ніщо не могло нікуди потрапити, бо поки не виконаеш безліч відповідних процедур та погоджень, поки не підпишеш усю купу документів величезною кількістю осіб нічого не отримаєш?! Вже все це проходили і назва цьому - САБОТАЖ!!!
показать весь комментарий
14.02.2024 13:36 Ответить
Самый интересный всегда был третий пункт!
показать весь комментарий
14.02.2024 13:37 Ответить
Яка швидкість, навіть до 2х річчя початку війни не дочекалися.
показать весь комментарий
14.02.2024 13:38 Ответить
Треба міністерства зробити ,для діточек .
показать весь комментарий
14.02.2024 13:39 Ответить
За 2 роки в Уряді, згідно з Регламентом КМУ, з ЛОГІСТИКОЮ розбираються, розбираються, та й не нерозібралися…. До сьогодні!

Західні Партнери поставляють усе до території України, а далі починається повна єрмачелівщина… Резніков з умеровим можуть засвідчити, разом з Захисниками на передовій…
Мабуть, там час витратили на підготовку до параду та шашликів…
В совдепівські часи, таких посадовців уже і забули б, як їх звали, разом з ріднею… Війне московії, не знає про Регламенти КМУ та ВРУ!
показать весь комментарий
14.02.2024 13:45 Ответить
потужна презентація
показать весь комментарий
14.02.2024 13:46 Ответить
А після проходження усіх цих етапів що занадто добре нагадують процедуру публічної закупівлі у ПРОЗОРО з тою різницею що замість сайту це буде розгляд на Рамштайні чи якомусь іншому форумі або зустрічі, виявиться що отримувачу це все вже не потрібно, бо він загунив в очікуванні надання потреб!!!! Повторюсь - це САБОТАЖ! Бо якісь загальні потреби можна планувати на якійсь віддалений термін знаючи середньостатистичні норми використання, а от нагальні, термінові ніколи таким чином не можливо буде задовольнити! Планування це добре коли все йде за планом та все стабільно, але на війні, у аварійній ситуації ТАК НЕ БУВАЄ, і якщо зараз артилерія та ********** потрібна, для прикладу, найбільше у Авдіївці, то завтра це може буде Роботіно, Токмак, чи Херсон із Кринками і т.п., а це вже перекидання між з'єднаннями а не від центру до них, і хто буде цим займатися якщо все буде робитися за цими "етапами"???!!!
показать весь комментарий
14.02.2024 13:47 Ответить
Краще б нехай західні союзники створювали контроль. Бо зелена гнида вміє тільки красти, брехати і зраджувати
показать весь комментарий
14.02.2024 13:49 Ответить
Ти диви, до Ванька на п'ятому році дійшло...
Де там твої потужні значки про дострокові?
показать весь комментарий
14.02.2024 14:22 Ответить
Атож!
Самоконтроль для крадіїв - це дуже важливо!
показать весь комментарий
14.02.2024 13:55 Ответить
Ясно, коротко підсумую: ******* міжнародній допомозі.
показать весь комментарий
14.02.2024 13:55 Ответить
Вся допомога має бути задокументована ,бездоганно і точно. Це теж працює на користь УКРАЇНИ.
Щоб не кортіло рішалам...
показать весь комментарий
14.02.2024 13:57 Ответить
1. Тобто від початку повномаштабного вторгнення МінОборони цього не робило? А чим же вони займались?
2. Головне, щоб шляхи логістики, місця збереження цієї допомоги не опинились у кремлядів. А ось тут є сумніви - відповідальним за все це найвеличніше призначило дєрьмака...
показать весь комментарий
14.02.2024 14:14 Ответить
Подібні заяви про "контроль" визивають тільки несамовитий ржач. Це як кота поставити охоронником сметани.
показать весь комментарий
14.02.2024 14:30 Ответить
Не згоден. На відміну від зелених клептоманів, котик поїсть сметанки скільки йому треба і на цьому все. Натомість, у зелегнід ліміту на кількість вкраденого немає.
показать весь комментарий
14.02.2024 16:15 Ответить
Як корупціонери можуть контролювати корупцію?
показать весь комментарий
14.02.2024 15:40 Ответить
Думаю ціль цієї постанови зарегулювати до абсурду процес отримання міжнародної воєнної допомоги і в подальшому зруйнувати ефективність, швидкість логістики з її доставки до місць призначення. Також розширити доступ для більшої кількості привладних зрадників, корумпованих чиновників до таємної воєнної інформації про номенклатуру, кількість озброєнь, місць зберігання, шляхів, часу і місць доставки для розширення можливостей кацапів її знищувати.
показать весь комментарий
14.02.2024 15:51 Ответить
До слова, воєнний стан в Україні не конституційний після початку збройної агресії. Під час війни за Конституцією в Україні має діяти стан війни.
показать весь комментарий
14.02.2024 15:53 Ответить
 
 