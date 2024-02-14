Правительство приняло постановление о контроле за международной военной помощью Украине

Кабинет Министров Украины утвердил постановлением порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-cлужба Минобороны.

"Кабмин утвердил порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для обеспечения потребностей сил безопасности и обороны Украины во время действия правового режима военного положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление, инициированное Минобороны, будет регулировать взаимодействие центральных органов исполнительной власти, других государственных органов по привлечению, получению, передаче и учету оказания международной военной помощи.

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"Наша цель – создать "единое окно" общения с партнерами. То есть построить внутри страны такой механизм, чтобы на всех уровнях власти осознавали насущную потребность нашей армии. Речь идет о единой согласованной позиции по предоставлению вооружения, военной техники и других материальных средств. Например, если приоритет в авиации, тогда на международных встречах мы должны доносить единую позицию именно по этому направлению", - подчеркнул замминистра обороны Станислав Гайдер.

Кроме этого, в постановлении заложен механизм отчетности относительно полученной техники. Это поможет контролировать перемещение помощи от получения до ее использования.

Что предполагает постановление

Теперь механизм получения международной военной помощи (МВП) будет построен следующим образом:

Первый этап. Формирование потребности. Военные части посылают свои запросы командованию видов, отдельных родов войск (сил), впоследствии эта потребность обобщается Генеральным штабом. Именно Генеральный штаб является основным органом военного управления, который разрабатывает перечень потребностей МВП для всех составляющих Сил обороны, который в дальнейшем доводится до партнеров.

Формирование потребности. Военные части посылают свои запросы командованию видов, отдельных родов войск (сил), впоследствии эта потребность обобщается Генеральным штабом. Именно Генеральный штаб является основным органом военного управления, который разрабатывает перечень потребностей МВП для всех составляющих Сил обороны, который в дальнейшем доводится до партнеров. Второй этап. Информирование международных партнеров через украинских атташе, представителей при НАТО, ЕС, МИД. Кроме этого, представление единой согласованной необходимости на встречах высокого уровня.

Информирование международных партнеров через украинских атташе, представителей при НАТО, ЕС, МИД. Кроме этого, представление единой согласованной необходимости на встречах высокого уровня. Третий этап. Рассмотрение предложений партнеров.

Рассмотрение предложений партнеров. Четвертый этап. Логистика и учет: прием материальных средств на международном хабе, где создан "Украинский логистический пункт", перевозка в Украину, учет, распределение между соответствующими группировками (военными частями).

Логистика и учет: прием материальных средств на международном хабе, где создан "Украинский логистический пункт", перевозка в Украину, учет, распределение между соответствующими группировками (военными частями). Пятый этап. Отчетность. Обобщение и предоставление информации о наличии и использовании МВД.

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