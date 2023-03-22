Конгресс США проведет слушания относительно контроля над расходами на помощь Украине
Комитет по иностранным делам Палаты представителей США, который возглавляет конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, назначил на следующую неделю слушания с участием генеральных инспекторов правительства относительно расходов американских средств на помощь Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в официальном сообщении на сайте комитета.
"Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол объявил, что комитет в полном составе проведет слушания на тему: "Надзор, прозрачность и подотчетность помощи Украине", - отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что заседание состоится в следующую среду, 29 марта.
Перед законодателями будут выступать генеральный инспектор Пентагона, а также заместители генинспекторов Госдепартамента США и USAID. Не исключается участие дополнительных свидетелей.
Ожидается, что предметом основного внимания законодателей станет процесс контроля затрат средств американских налогоплательщиков на помощь Украине.
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