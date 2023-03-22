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Конгресс США проведет слушания относительно контроля над расходами на помощь Украине

сша,конгрес

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США, который возглавляет конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, назначил на следующую неделю слушания с участием генеральных инспекторов правительства относительно расходов американских средств на помощь Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в официальном сообщении на сайте комитета.

"Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол объявил, что комитет в полном составе проведет слушания на тему: "Надзор, прозрачность и подотчетность помощи Украине", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что заседание состоится в следующую среду, 29 марта.

Перед законодателями будут выступать генеральный инспектор Пентагона, а также заместители генинспекторов Госдепартамента США и USAID. Не исключается участие дополнительных свидетелей.

Ожидается, что предметом основного внимания законодателей станет процесс контроля затрат средств американских налогоплательщиков на помощь Украине.

Читайте также: Республиканцы требуют от Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы

Автор: 

Конгресс США (1229) контроль (194) Маккол Майкл (11)


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Топ комментарии
+19
Відріжте яйця Віслюку, по 17 грн./шт. А потім надовбаште повну сраку яблук по 51 грн./кг. Віслюк любить себе у сраку. "Кручю-вєрчю, запутать хачю". Пам'ятаєте відос Віслюка із 3-ма стаканами?
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22.03.2023 20:30
+17
У контролі за поставками озброєнь та контролі за фінансовою допомогою найбільше зацікавлена Україна(не зелена).
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22.03.2023 20:37
+10
біситься єрмак бо його прийдеться зелі здати щоб заспокоїти амерів з перевірками
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22.03.2023 20:43
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Мага беснуется?
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22.03.2023 20:27 Ответить
Відріжте яйця Віслюку, по 17 грн./шт. А потім надовбаште повну сраку яблук по 51 грн./кг. Віслюк любить себе у сраку. "Кручю-вєрчю, запутать хачю". Пам'ятаєте відос Віслюка із 3-ма стаканами?
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22.03.2023 20:30 Ответить
У контролі за поставками озброєнь та контролі за фінансовою допомогою найбільше зацікавлена Україна(не зелена).
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22.03.2023 20:37 Ответить
Да, бесятся те, кто против Зе. Так это они свой внутренний аудит делать будут). У них же старт президентской начался, а вы тут мечтаете, во вы кадры))
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22.03.2023 20:40 Ответить
біситься єрмак бо його прийдеться зелі здати щоб заспокоїти амерів з перевірками
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22.03.2023 20:43 Ответить
а шо,у них так само ****** як і у нас?
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22.03.2023 20:43 Ответить
Аудит це нормально для всіх цивілізованих країн. Може, особисто у вашому розумінні це для тих, хто вкрав. Але для решти це нормально.
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22.03.2023 20:51 Ответить
я не можу зрозуміти,для чого той внутрішній аудит і що він може показати?
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22.03.2023 21:12 Ответить
Так, физдять, тільки трохи по-іншому. Військові підрядчики там майже завжди правлять Пентагону завищені ціни і це не жарт.
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23.03.2023 06:46 Ответить
навіть як і знайдуть якесь розкрадання чи не цільові витрати,то скажуть що все ок.а після війни Валодьку таки раком поставлять.
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22.03.2023 20:42 Ответить
Тепер зрозуміло, чому дєрьмачка не було коло гундосої мавпочки на Харківщині - верховний завгосп давав команду підчистити бухгалтерію...
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22.03.2023 20:42 Ответить
Палять архиви? Потім типу - була диверсія. Диверсанти підірвали архив і все згоріло?
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22.03.2023 21:30 Ответить
Нє! Спрацював вкрадений абдристовичем РПГ (чи що він там вкрав у ТрО для оборони ОПи? Джавелін?) і все знищив! Може навіть доведеться пожертвувать спортзалом найвеличнішого

От тільки електронні сліди не горять. І обнал відслідкувати не так вже й важко
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22.03.2023 21:43 Ответить
Скажуть - хацкери з раїсі підкинули))
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23.03.2023 10:03 Ответить
Не пишіть куйні.
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23.03.2023 06:47 Ответить
Ви самокритичні.
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23.03.2023 10:02 Ответить
Народный депутат Гео Лерос утверждает, что Зеленский и его окружение "пилят" деньги на контрактах по закупкам боеприпасов для ВСУ.

Так, тендеры проводятся "для галочки", а все контракты отдаются некой фирме "Прогресс", чье руководство напрямую связано с главой Офиса президента Ермаком.

По словам Лероса, "в карманы" Банковой уже ушло около 7 млрд грн.
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22.03.2023 20:43 Ответить
В стационарное отделение психиатрической больницы им. Павлова с диагнозом шизофрения с бредовыми идеями величия поступил Курехян Геворг Багратович, 1989 г.р. (требует, чтобы его называли Гео Лерос). Больной называет себя избранным народным депутатом и считает, что за него проголосовали люди. Информацию о том, что лично за него никто не голосовал и он по недоразумению стал народным депутатом исключительно по причине того, что получил 29 номер в списке партии "Слуга Народа", больной агрессивно отвергает.
Назначена медикаментозная терапия галоперидолом.

Прим: больной украл у дежурного врача кошелек.
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22.03.2023 21:02 Ответить
Зебіл, ніхто тут не ведеться на фантазії Віслюка під "білими дорогами". Хрипла криса буде в буцигарні або в пеклі.
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22.03.2023 21:16 Ответить
...друге краще
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23.03.2023 03:31 Ответить
только после гетьмана порохоботик
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23.03.2023 13:01 Ответить
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22.03.2023 21:22 Ответить
запад нас сливает,зрада бл
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22.03.2023 21:00 Ответить
Ще б ціну яблук та яєць перевірили б...я не проти
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22.03.2023 21:09 Ответить
Скільки же вас тут любителів шоколадної дупи ? Не нервуйте , все буде УКРАЇНА ! Не рошен 😂
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22.03.2023 21:25 Ответить
Аби сернути...
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23.03.2023 03:32 Ответить
А Резнiк сам приїде на слухання щодо контролю за витратами на допомогу Україні, чи його доставлять?
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22.03.2023 21:32 Ответить
Трампісти відчули свою силу перед виборами.тепер будуть перешкоджати у всьому
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22.03.2023 21:41 Ответить
Шоб сховати крадіжки, Оборонпром хочуть зробити акціонерною кампанією. Три зажирівших акціонера вже є. А НАБУ буде копирсатись в бухгалтерїї попередників, найдуть тьотю Клаву і будь здоров. Одне коле очі - розвідки США весь час шнирять по Кіпру,Еміратах шукають золото партії "Роги і Копита". Шукайте скоріше - бо перемога над супостатом близько.
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22.03.2023 22:04 Ответить
А тут сильно топили за Спартц у свій час. Типу - все правильно робить, на Дєрьмака наїзжає, наша людина...
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23.03.2023 00:03 Ответить
А не здається, що американці таки вміють рахувати гроші? То ж бо грошики ЇХНІХ платників податків і вони хочуть і мають ПОВНЕ ПРАВО знати-а куди ж вони йдуть?
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23.03.2023 03:44 Ответить
 
 