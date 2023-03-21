Республиканцы требуют от Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы

Члены Республиканской партии США направили президенту Джо Байдену письмо с призывом к администрации предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на совместное заявление члена сенатского комитета по международным отношениям США Джими Риша, члена сенатского комитета по Вооруженным силам Роджера Викера, главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла МакКола и главы комитета Палаты представителей по Вооруженным силам Майка Роджерса.

"Мы по-прежнему глубоко разочарованы нежеланием вашей администрации предоставить Украине все необходимые ей дальнобойные огневые средства и возможности маневрирования для создания и использования оперативных прорывов против россиян", - говорится в ней.

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Российские военные живыми волнами продолжают атаковать Бахмут. Чтобы противостоять этой тактике, Украина запросила в США DPICM, которые крайне эффективны против живой силы - как вражеских войск на открытой местности, так и окопавшейся пехоты - и механизированных транспортных средств. В письме говорится, что Соединенные Штаты полагались на аналогичные кассетные боеприпасы во время холодной войны как средство компенсации советских военных преимуществ в живой силе, артиллерии и бронетехнике.

"Предоставление DPICM позволит Украине компенсировать количественное преимущество России как в живой силе, так и в артиллерийских снарядах, а также позволит Вооруженным силам Украины сконцентрировать применение унитарных боеголовок против более ценных российских целей", - резюмировали конгрессмены.

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