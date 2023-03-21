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Новости Поддержка Украине
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Республиканцы требуют от Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы

сша,сенат,конгрес

Члены Республиканской партии США направили президенту Джо Байдену письмо с призывом к администрации предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на совместное заявление члена сенатского комитета по международным отношениям США Джими Риша, члена сенатского комитета по Вооруженным силам Роджера Викера, главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла МакКола и главы комитета Палаты представителей по Вооруженным силам Майка Роджерса.

"Мы по-прежнему глубоко разочарованы нежеланием вашей администрации предоставить Украине все необходимые ей дальнобойные огневые средства и возможности маневрирования для создания и использования оперативных прорывов против россиян", - говорится в ней.

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Российские военные живыми волнами продолжают атаковать Бахмут. Чтобы противостоять этой тактике, Украина запросила в США DPICM, которые крайне эффективны против живой силы - как вражеских войск на открытой местности, так и окопавшейся пехоты - и механизированных транспортных средств. В письме говорится, что Соединенные Штаты полагались на аналогичные кассетные боеприпасы во время холодной войны как средство компенсации советских военных преимуществ в живой силе, артиллерии и бронетехнике.

"Предоставление DPICM позволит Украине компенсировать количественное преимущество России как в живой силе, так и в артиллерийских снарядах, а также позволит Вооруженным силам Украины сконцентрировать применение унитарных боеголовок против более ценных российских целей", - резюмировали конгрессмены.

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Автор: 

Конгресс США (1228) США (26381) помощь и поддержка (865) кассетные боеприпасы (92)


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Топ комментарии
+16
И побольше !
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21.03.2023 21:54
+10
Викинути на смітник разом з Будапештським меморандумом.
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21.03.2023 22:09
+8
ТрампКапут?
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21.03.2023 21:55
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И побольше !
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21.03.2023 21:54 Ответить
Після збитого безпілотника треба вже і самим почати їх пи...дити, не те, що нам не давати.
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21.03.2023 22:55 Ответить
ТрампКапут?
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21.03.2023 21:55 Ответить
Він за океаном і за великим рахунком міг би взагалі цим не перейматися, натомість, вже допоміг зброєю, обладнанням і фінансуванням. Боляче мало бути всі ці роки незалежності, коли розпродували всю зброю яка була в більш-менш адекватному стані, розвалювали армію в рекордні терміни і навіть під час війни просрали ракетну програму та зірвали всі оборонні замовлення фінансуючи дороги, а не ЗСУ. Про вибір СНГ і дружбу з "братскімі народами" замість поглиблення співпраці з США та вступу в НАТО навіть згадувати не варто. Відтак, маємо бути вдячні за те, що нас активно підтримують, а не просто послали куди подалі.
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21.03.2023 22:17 Ответить
Частково згоден, але що маємо робити? Рєшєніє, сєстра...!?
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21.03.2023 22:34 Ответить
Зараз всі можливі військові союзники гадять в галіхве від думки про можливість приймати офіційну участь в військових операціях своєю живою силою. На жаль. Але це неминуче. Бо війна докотиться й до них, якщо вони цього не зроблять зараз. Україна не безкінечна в людських ресурсах.
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21.03.2023 22:43 Ответить
Я розумію , що тобі гірко від того , що гундосий пердун сидить у бункері та рахує , як ще змарадерити грошей на ЗСУ

Але факт є факт. Ми не будем отримувати усе що потрібно доки не наведемо лад у ОП
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21.03.2023 22:26 Ответить
Если вы о Байдене, то какое отношение он имеет к украинской крови? Тут многие писали о событиях в Грузии, что нормально, боритесь, свобода достается кровью. Но ведь кровью простых грузинов, а не украинцев. Так и Байден, кровь не простых американцев.
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21.03.2023 22:29 Ответить
Ліпше ядерну зброю. Як казала бабця Юля "Расстрєлять із атомного оружія"
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21.03.2023 22:05 Ответить
бабця жьЮля мабуть п'яною була 😂

але оце мені подобається
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21.03.2023 22:12 Ответить
Мабуть цей напис висів на паркані із "колючєй проволокі вокруг всєво донбаса".
Ай да Юля, усім не вгодила!
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21.03.2023 23:28 Ответить
Виходячи з того, що мокши з 14 року закидували не тільки касетниками, але й фосфором..то то б була адекватна відповідь...але ж є конвенція, яка забороняє використовувати касетні снаряди..тут як бути?
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21.03.2023 22:07 Ответить
Викинути на смітник разом з Будапештським меморандумом.
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21.03.2023 22:09 Ответить
Так, конвенція є. Але ні ми, ні штати, ні москалі її не підписували.
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21.03.2023 22:18 Ответить
Тоді давно пора. Просто тоді світ волав про конвенції, а у Києві, військовому шпиталі, пацани після фосфору лікувались, потім до Одеси перевели. Тоді ще треба було відповісти дзеркально..
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21.03.2023 22:54 Ответить
З врахуванням усіх форс-мажорів поточної ситуації, нас тепер навіть цнотлива Європа пробачить.
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21.03.2023 23:32 Ответить
не дивлячись на те, що США не є підписантами "конвеніії Осло", тим не менш США продавати такі снаряди на експорт не можуть через обмеження власного законодавства. Єдина в світі країна, що може експортувати DPICM - це Туреччина. Турецький ОПК виготовляв такі снаряди в рамках спільного проекту із США. При цьому є певні припущення, що ЗСУ восени могли отримати не тільки 155-мм снаряди, але й також - 122-мм реактивні снаряди TPK-122 від турецької Roketsan, також споряджені касетною бойовою частиною.
Україна не є підписантом "Конвенції Осло" (як і росія та Китай), тому заборонити нам використовувати на нашій теріторії ********** DPICM ніхто не може.
Можливість "передоручити" Туреччині поставку настільки необхідних для ЗСУ касетних снарядів DPICM по суті позбавляє США декількох проблем скоріше репутаційного характеру. Тому вважаю підняття цієї теми у медіапросторі (навіть республіканями) шкідливим для нашої оборонної спроможності. Такі речі повинні робитись у тиші.
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22.03.2023 00:22 Ответить
То так..іноді краще жувати, ніж розмовляти. А у нас кожен на фоні інших хоче похизуватись обізнаністю..тому й треба, щоб було чітко визначено хто й про що може давати інтерв'ю, хто має право робити публікації. Та й тексти треба затверджувати перед публікацією. Бо вляпатись можна..
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22.03.2023 01:50 Ответить
Дивні респи.

Їх головні лідери Срамп і діСантіс кажуть жодної копійчини Україні , а ці намагаються лити бруд на того , хто надав Україні найбільшу з часів WW2 військову домогу

І це попри маредерства та бездарності нашої ОПи
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21.03.2023 22:28 Ответить
Нічого дивного. Саме республіканці домоглися від Трампа підписання закону про ленд-ліз, який той відтоді саботує. Трамп та Дісантіс - не лідери республіканців. Трамп - колишній президент, Дісантіс - губернатор Флориди. Лідер республіканців - Кевін Маккарті.
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22.03.2023 06:59 Ответить
C`mon перевірте будь-ласка рейтинги

Я ладен битися з вами об заклад на ящик Hennessy , що на наступних праймаріз пройде або ДіСантіс або Трамп
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22.03.2023 10:38 Ответить
Це давним давно пора.
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21.03.2023 22:36 Ответить
Это пример двухпартийной поддержки уничтожения парашного биомусора.
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21.03.2023 22:41 Ответить
З касетними БК незрозуміло... Чому їх не давати. Конвенція нами та кацапнею не підписана. США теж. Такі снаряди в них є. Більш того вони їм не потрібні.
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21.03.2023 22:45 Ответить
США продавати\передавати такі снаряди на експорт не можуть через обмеження власного законодавства.
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22.03.2023 00:25 Ответить
Кляті трампісті воду каламутять. От Байден їх призве до ладу.
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21.03.2023 23:20 Ответить
АТАКМС вот, что нужно больше всего...
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21.03.2023 23:27 Ответить
Мені так це подобається... У В'єтнамі у 60-70 роки минулого століття Штати широко застосовували касетні **********. І нічого - не було жодних докорів сумління. А тепер вони вагаються, бо це, бачте, негуманна зброя. До того ж, Штати не підписали Конвенцію з невикористання касетних ***********, а отже жодних формальних причин не надавати їх нам у них теж немає.
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22.03.2023 05:34 Ответить
До речі, в Афганістані та Югославії вони теж їх використовували...
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22.03.2023 05:39 Ответить
Дотримуються домовленостей з кремлівськими партнерами.
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22.03.2023 05:51 Ответить
На жаль, дєдушка Жо не дасть нам касетних ***********. Бо, ІМХО, у нього з приводу далекобійних ракет, авіації, танків та ефективних протипіхотних засобів існують з пуйлом якісь підкилимні договірняки. Треба разом з поляками створювати власне виробництво.
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22.03.2023 06:52 Ответить
Аби ще республіканці публічно запитали в істоти, на якій підставі вона не виконує закон про ленд-ліз для України.

Тоді б не доводилося писати подібні листи і вимагати те, що мало б постачатися.
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22.03.2023 07:22 Ответить
во всем виноват трамп, ну а кто еще?
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22.03.2023 10:32 Ответить
Трамп лошара.
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22.03.2023 12:38 Ответить
 
 