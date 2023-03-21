Республиканцы требуют от Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы
Члены Республиканской партии США направили президенту Джо Байдену письмо с призывом к администрации предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на совместное заявление члена сенатского комитета по международным отношениям США Джими Риша, члена сенатского комитета по Вооруженным силам Роджера Викера, главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла МакКола и главы комитета Палаты представителей по Вооруженным силам Майка Роджерса.
"Мы по-прежнему глубоко разочарованы нежеланием вашей администрации предоставить Украине все необходимые ей дальнобойные огневые средства и возможности маневрирования для создания и использования оперативных прорывов против россиян", - говорится в ней.
Российские военные живыми волнами продолжают атаковать Бахмут. Чтобы противостоять этой тактике, Украина запросила в США DPICM, которые крайне эффективны против живой силы - как вражеских войск на открытой местности, так и окопавшейся пехоты - и механизированных транспортных средств. В письме говорится, что Соединенные Штаты полагались на аналогичные кассетные боеприпасы во время холодной войны как средство компенсации советских военных преимуществ в живой силе, артиллерии и бронетехнике.
"Предоставление DPICM позволит Украине компенсировать количественное преимущество России как в живой силе, так и в артиллерийских снарядах, а также позволит Вооруженным силам Украины сконцентрировать применение унитарных боеголовок против более ценных российских целей", - резюмировали конгрессмены.
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Але факт є факт. Ми не будем отримувати усе що потрібно доки не наведемо лад у ОП
але оце мені подобається
Ай да Юля, усім не вгодила!
Україна не є підписантом "Конвенції Осло" (як і росія та Китай), тому заборонити нам використовувати на нашій теріторії ********** DPICM ніхто не може.
Можливість "передоручити" Туреччині поставку настільки необхідних для ЗСУ касетних снарядів DPICM по суті позбавляє США декількох проблем скоріше репутаційного характеру. Тому вважаю підняття цієї теми у медіапросторі (навіть республіканями) шкідливим для нашої оборонної спроможності. Такі речі повинні робитись у тиші.
Їх головні лідери Срамп і діСантіс кажуть жодної копійчини Україні , а ці намагаються лити бруд на того , хто надав Україні найбільшу з часів WW2 військову домогу
І це попри маредерства та бездарності нашої ОПи
Я ладен битися з вами об заклад на ящик Hennessy , що на наступних праймаріз пройде або ДіСантіс або Трамп
Тоді б не доводилося писати подібні листи і вимагати те, що мало б постачатися.