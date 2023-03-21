Республіканці вимагають від Байдена надати Україні касетні боєприпаси
Члени Республіканської партії США надіслали президенту Джо Байдену лист із закликом до адміністрації надати Україні касетні боєприпаси DPICM.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільну заяву члена сенатського комітету з міжнародних відносин США Джимі Ріша, члена сенатського комітету зі Збройних сил Роджера Вікера, голови комітету Палати представників із закордонних справ Майкла МакКола та голови комітету Палати представників зі Збройних сил Майка Роджерса.
"Ми, як і раніше, глибоко розчаровані небажанням вашої адміністрації надати Україні усі необхідні їй далекобійні вогневі засоби та можливості маневрування для створення та використання оперативних проривів проти росіян", - йдеться у ній.
Російські військові живими хвилями продовжують атакувати Бахмут. Щоб протистояти цій тактиці, Україна запросила у США DPICM, які вкрай ефективні проти живої сили - як ворожих військ на відкритій місцевості, так і піхоти, що окопалася, - і механізованих транспортних засобів. У листі йде мова, що Сполучені Штати покладалися на аналогічні касетні боєприпаси під час холодної війни як засіб компенсації радянських військових переваг у живій силі, артилерії та бронетехніці.
"Надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить Збройним силам України сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти цінніших російських цілей", - резюмували конгресмени.
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Але факт є факт. Ми не будем отримувати усе що потрібно доки не наведемо лад у ОП
але оце мені подобається
Ай да Юля, усім не вгодила!
Україна не є підписантом "Конвенції Осло" (як і росія та Китай), тому заборонити нам використовувати на нашій теріторії ********** DPICM ніхто не може.
Можливість "передоручити" Туреччині поставку настільки необхідних для ЗСУ касетних снарядів DPICM по суті позбавляє США декількох проблем скоріше репутаційного характеру. Тому вважаю підняття цієї теми у медіапросторі (навіть республіканями) шкідливим для нашої оборонної спроможності. Такі речі повинні робитись у тиші.
Їх головні лідери Срамп і діСантіс кажуть жодної копійчини Україні , а ці намагаються лити бруд на того , хто надав Україні найбільшу з часів WW2 військову домогу
І це попри маредерства та бездарності нашої ОПи
Я ладен битися з вами об заклад на ящик Hennessy , що на наступних праймаріз пройде або ДіСантіс або Трамп
Тоді б не доводилося писати подібні листи і вимагати те, що мало б постачатися.