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Новини Підтримка Україні
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Республіканці вимагають від Байдена надати Україні касетні боєприпаси

сша,сенат,конгрес

Члени Республіканської партії США надіслали президенту Джо Байдену лист із закликом до адміністрації надати Україні касетні боєприпаси DPICM.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільну заяву члена сенатського комітету з міжнародних відносин США Джимі Ріша, члена сенатського комітету зі Збройних сил Роджера Вікера, голови комітету Палати представників із закордонних справ Майкла МакКола та голови комітету Палати представників зі Збройних сил Майка Роджерса.

"Ми, як і раніше, глибоко розчаровані небажанням вашої адміністрації надати Україні усі необхідні їй далекобійні вогневі засоби та можливості маневрування для створення та використання оперативних проривів проти росіян", - йдеться у ній.

Також читайте: Велика Британія постачатиме України снаряди зі збідненим ураном

Російські військові живими хвилями продовжують атакувати Бахмут. Щоб протистояти цій тактиці, Україна запросила у США DPICM, які вкрай ефективні проти живої сили - як ворожих військ на відкритій місцевості, так і піхоти, що окопалася, - і механізованих транспортних засобів. У листі йде мова, що Сполучені Штати покладалися на аналогічні касетні боєприпаси під час холодної війни як засіб компенсації радянських військових переваг у живій силі, артилерії та бронетехніці.

"Надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить Збройним силам України сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти цінніших російських цілей", - резюмували конгресмени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегія і 17 країн Євросоюзу погодилися на спільні закупівлі боєприпасів для України, - Європейське оборонне агентство

Конгрес США (1222) США (22473) допомога і підтримка (1156) касетні боєприпаси (123)


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Топ коментарі
+16
И побольше !
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21.03.2023 21:54
+10
Викинути на смітник разом з Будапештським меморандумом.
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21.03.2023 22:09
+8
ТрампКапут?
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21.03.2023 21:55
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21.03.2023 21:54 Відповісти
Після збитого безпілотника треба вже і самим почати їх пи...дити, не те, що нам не давати.
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21.03.2023 22:55 Відповісти
ТрампКапут?
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21.03.2023 21:55 Відповісти
Він за океаном і за великим рахунком міг би взагалі цим не перейматися, натомість, вже допоміг зброєю, обладнанням і фінансуванням. Боляче мало бути всі ці роки незалежності, коли розпродували всю зброю яка була в більш-менш адекватному стані, розвалювали армію в рекордні терміни і навіть під час війни просрали ракетну програму та зірвали всі оборонні замовлення фінансуючи дороги, а не ЗСУ. Про вибір СНГ і дружбу з "братскімі народами" замість поглиблення співпраці з США та вступу в НАТО навіть згадувати не варто. Відтак, маємо бути вдячні за те, що нас активно підтримують, а не просто послали куди подалі.
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21.03.2023 22:17 Відповісти
Частково згоден, але що маємо робити? Рєшєніє, сєстра...!?
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21.03.2023 22:34 Відповісти
Зараз всі можливі військові союзники гадять в галіхве від думки про можливість приймати офіційну участь в військових операціях своєю живою силою. На жаль. Але це неминуче. Бо війна докотиться й до них, якщо вони цього не зроблять зараз. Україна не безкінечна в людських ресурсах.
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21.03.2023 22:43 Відповісти
Я розумію , що тобі гірко від того , що гундосий пердун сидить у бункері та рахує , як ще змарадерити грошей на ЗСУ

Але факт є факт. Ми не будем отримувати усе що потрібно доки не наведемо лад у ОП
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21.03.2023 22:26 Відповісти
Если вы о Байдене, то какое отношение он имеет к украинской крови? Тут многие писали о событиях в Грузии, что нормально, боритесь, свобода достается кровью. Но ведь кровью простых грузинов, а не украинцев. Так и Байден, кровь не простых американцев.
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21.03.2023 22:29 Відповісти
Ліпше ядерну зброю. Як казала бабця Юля "Расстрєлять із атомного оружія"
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21.03.2023 22:05 Відповісти
бабця жьЮля мабуть п'яною була 😂

але оце мені подобається
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21.03.2023 22:12 Відповісти
Мабуть цей напис висів на паркані із "колючєй проволокі вокруг всєво донбаса".
Ай да Юля, усім не вгодила!
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21.03.2023 23:28 Відповісти
Виходячи з того, що мокши з 14 року закидували не тільки касетниками, але й фосфором..то то б була адекватна відповідь...але ж є конвенція, яка забороняє використовувати касетні снаряди..тут як бути?
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21.03.2023 22:07 Відповісти
Викинути на смітник разом з Будапештським меморандумом.
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21.03.2023 22:09 Відповісти
Так, конвенція є. Але ні ми, ні штати, ні москалі її не підписували.
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21.03.2023 22:18 Відповісти
Тоді давно пора. Просто тоді світ волав про конвенції, а у Києві, військовому шпиталі, пацани після фосфору лікувались, потім до Одеси перевели. Тоді ще треба було відповісти дзеркально..
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21.03.2023 22:54 Відповісти
З врахуванням усіх форс-мажорів поточної ситуації, нас тепер навіть цнотлива Європа пробачить.
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21.03.2023 23:32 Відповісти
не дивлячись на те, що США не є підписантами "конвеніії Осло", тим не менш США продавати такі снаряди на експорт не можуть через обмеження власного законодавства. Єдина в світі країна, що може експортувати DPICM - це Туреччина. Турецький ОПК виготовляв такі снаряди в рамках спільного проекту із США. При цьому є певні припущення, що ЗСУ восени могли отримати не тільки 155-мм снаряди, але й також - 122-мм реактивні снаряди TPK-122 від турецької Roketsan, також споряджені касетною бойовою частиною.
Україна не є підписантом "Конвенції Осло" (як і росія та Китай), тому заборонити нам використовувати на нашій теріторії ********** DPICM ніхто не може.
Можливість "передоручити" Туреччині поставку настільки необхідних для ЗСУ касетних снарядів DPICM по суті позбавляє США декількох проблем скоріше репутаційного характеру. Тому вважаю підняття цієї теми у медіапросторі (навіть республіканями) шкідливим для нашої оборонної спроможності. Такі речі повинні робитись у тиші.
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22.03.2023 00:22 Відповісти
То так..іноді краще жувати, ніж розмовляти. А у нас кожен на фоні інших хоче похизуватись обізнаністю..тому й треба, щоб було чітко визначено хто й про що може давати інтерв'ю, хто має право робити публікації. Та й тексти треба затверджувати перед публікацією. Бо вляпатись можна..
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22.03.2023 01:50 Відповісти
Дивні респи.

Їх головні лідери Срамп і діСантіс кажуть жодної копійчини Україні , а ці намагаються лити бруд на того , хто надав Україні найбільшу з часів WW2 військову домогу

І це попри маредерства та бездарності нашої ОПи
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21.03.2023 22:28 Відповісти
Нічого дивного. Саме республіканці домоглися від Трампа підписання закону про ленд-ліз, який той відтоді саботує. Трамп та Дісантіс - не лідери республіканців. Трамп - колишній президент, Дісантіс - губернатор Флориди. Лідер республіканців - Кевін Маккарті.
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22.03.2023 06:59 Відповісти
C`mon перевірте будь-ласка рейтинги

Я ладен битися з вами об заклад на ящик Hennessy , що на наступних праймаріз пройде або ДіСантіс або Трамп
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22.03.2023 10:38 Відповісти
Це давним давно пора.
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21.03.2023 22:36 Відповісти
Это пример двухпартийной поддержки уничтожения парашного биомусора.
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21.03.2023 22:41 Відповісти
З касетними БК незрозуміло... Чому їх не давати. Конвенція нами та кацапнею не підписана. США теж. Такі снаряди в них є. Більш того вони їм не потрібні.
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21.03.2023 22:45 Відповісти
США продавати\передавати такі снаряди на експорт не можуть через обмеження власного законодавства.
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22.03.2023 00:25 Відповісти
Кляті трампісті воду каламутять. От Байден їх призве до ладу.
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21.03.2023 23:20 Відповісти
АТАКМС вот, что нужно больше всего...
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21.03.2023 23:27 Відповісти
Мені так це подобається... У В'єтнамі у 60-70 роки минулого століття Штати широко застосовували касетні **********. І нічого - не було жодних докорів сумління. А тепер вони вагаються, бо це, бачте, негуманна зброя. До того ж, Штати не підписали Конвенцію з невикористання касетних ***********, а отже жодних формальних причин не надавати їх нам у них теж немає.
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22.03.2023 05:34 Відповісти
До речі, в Афганістані та Югославії вони теж їх використовували...
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22.03.2023 05:39 Відповісти
Дотримуються домовленостей з кремлівськими партнерами.
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22.03.2023 05:51 Відповісти
На жаль, дєдушка Жо не дасть нам касетних ***********. Бо, ІМХО, у нього з приводу далекобійних ракет, авіації, танків та ефективних протипіхотних засобів існують з пуйлом якісь підкилимні договірняки. Треба разом з поляками створювати власне виробництво.
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22.03.2023 06:52 Відповісти
Аби ще республіканці публічно запитали в істоти, на якій підставі вона не виконує закон про ленд-ліз для України.

Тоді б не доводилося писати подібні листи і вимагати те, що мало б постачатися.
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22.03.2023 07:22 Відповісти
во всем виноват трамп, ну а кто еще?
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22.03.2023 10:32 Відповісти
Трамп лошара.
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22.03.2023 12:38 Відповісти
 
 