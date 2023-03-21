Велика Британія постачатиме України снаряди зі збідненим ураном

Велика Британія постачатиме Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву заступниці міністра оборони Великої Братанії, баронеси Аннабель Голді.

"Крім основних бойових танків Challenger 2, ми постачатимемо боєприпаси, у тому числі бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність при ураженні танків та бронетехніки", - розповіла Голді.

Як пише "Дзеркало тижня", найімовірніше, мова йде про снаряди L26 (CHARM 1) або L27A1 (CHARM 3). L-26 - це подовжений бронебійний снаряд зі збідненого урану, використовується разом з метальними зарядами в гільзі L14A1 або L14A2. L27A1 також має в своєму складі збіднений уран, але має більше відношення довжини до діаметру і вважається набагато ефективнішим. Використовується разом з метальним зарядом в гільзі L16A1.

Такі снаряди здатні вражати всі типи російських танків, незалежно від ступеня захисту - рівень бронепробиття становить до 700 мм.

Нагадаємо, у січні уряд Великої Британії пообіцяв передати Україні свої основні танки Challenger 2. Україна має отримати їх до літа.

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