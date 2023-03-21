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Велика Британія постачатиме України снаряди зі збідненим ураном

боєприпаси

Велика Британія постачатиме Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву заступниці міністра оборони Великої Братанії, баронеси Аннабель Голді.

"Крім основних бойових танків Challenger 2, ми постачатимемо боєприпаси, у тому числі бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність при ураженні танків та бронетехніки", - розповіла Голді.

Як пише "Дзеркало тижня", найімовірніше, мова йде про снаряди L26 (CHARM 1) або L27A1 (CHARM 3). L-26 - це подовжений бронебійний снаряд зі збідненого урану, використовується разом з метальними зарядами в гільзі L14A1 або L14A2. L27A1 також має в своєму складі збіднений уран, але має більше відношення довжини до діаметру і вважається набагато ефективнішим. Використовується разом з метальним зарядом в гільзі L16A1.

Такі снаряди здатні вражати всі типи російських танків, незалежно від ступеня захисту - рівень бронепробиття становить до 700 мм.

Нагадаємо, у січні уряд Великої Британії пообіцяв передати Україні свої основні танки Challenger 2. Україна має отримати їх до літа

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планують прискорити процес передачі танків Abrams Україні, - Кірбі

боєприпаси (2262) Велика Британія (5541) танк (2058) допомога і підтримка (1156)


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Топ коментарі
+72
Бритам-черговий респект...
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21.03.2023 16:12
+45
Ну якщо там пару снарядів із збагаченим заваляється, то ми теж не будемо проти....
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21.03.2023 16:13
+35
Бункерный похоже серьезно наложил кирпичей.
Небензя: РФ вернет на Украину вывезенных из зоны конфликта детей, когда будет безопасно
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21.03.2023 16:33
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Брити як завжди на висоті!
Люблю коли кацапи окропом сцяти починають!
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21.03.2023 21:18 Відповісти
Не так все просто, при попаданні уранового БОПС в танк утворюється хмара з урану яка попадає в грунт і утворює локальне зараження. Якби це в московії то це одне, а воно в нас буде ...
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21.03.2023 21:46 Відповісти
Снаряди "Свинец-1" зі збідненого урану, за деклараціями самих рашистів, входять у боєкомплект танків Т-80БВМ, Т-90, а також Т-72Б3
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21.03.2023 23:36 Відповісти
угольные электростанции во всём мире ежегодно выбрасывают до 37,3 тыс. т. урана
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21.03.2023 23:45 Відповісти
Теж мені новина. Більшість ракет авіації, доречі радянського виробництва, мають в складі бойової частини збіднений уран( в стріжнях бойової частини). Це загальна практика.
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21.03.2023 22:20 Відповісти
Подяка вам, британці !

Не зважаєте на стурбованих і переляканих.
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22.03.2023 07:36 Відповісти
Так и быть, читайте!
"Обедненный уран менее радиоактивен, чем собственно урановая руда, и период полураспада изотопа 238U составляет 4,5 млрд лет. Однако в качестве «отхода» он пробыл недолго: военные быстро обратили внимание на его исключительные физические свойства - высокую плотность (19,1 г/см³) и значительную твердость (около 300 по http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/251059 шкале Виккерса ). Кроме того, у обедненного урана высокая температура плавления (1132 °С). Всё это делает его ценным сырьем при изготовлении брони и бронебойных снарядов. Весьма существенной оказывается ещё одна его характеристика - большое численное значение http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/crossection/index.html сечения захвата нейтронов . Благодаря этому обедненный уран весьма эффективен в качестве защиты от радиации.
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22.03.2023 11:00 Відповісти
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