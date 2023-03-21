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США планують прискорити процес передачі танків Abrams Україні, - Кірбі

abrams

США планують прискорити процес передачі Україні танків Abrams. Робота над цим вже ведеться.

Про це Bloomberg заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в США вже працюють над тим, щоб "доставити танки Abrams в Україну трохи швидше, ніж очікувалося раніше".

"Ми працюємо над цим...Є деякі зміни, які можна внести в процес, щоб пришвидшити його", - заявив Кірбі.

Також читайте: Постачання Abrams Україні займе багато місяців, - Кірбі

Автор: 

США (22473) танк (2058) Кірбі (526)


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Брэдли с ТОУ нам побольше и заодно быстрее бы получилось, учитывая их количество на складах
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21.03.2023 14:38 Відповісти
Молодец Си Цзипинь - не зря съездил!
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21.03.2023 14:39 Відповісти
Може у Єгипта (який їх за ліцензією вироюляє) придбати і нам передати? Буде ближче і дешевше...
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21.03.2023 14:47 Відповісти
Велика подяка!
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21.03.2023 15:01 Відповісти
Головне щоб не запіздали
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21.03.2023 15:02 Відповісти
Скільки кацапи ще мають грохнути штатівських безпілотників, щоб США нам передали Ф-16 🤔 От як гробануть козломорді Глобал Хоук, то аж страшно уявити що нам дідо Байден надасть, напевне В-2, не менше, а між Львовом та Вінницею почнуть розкопувати та реставрувати старі добрі радянські ракетні шахти, де колись СС-20 чекали свого часу, але тепер там засядуть Мінітмени та Першінги...не менше😝😝😝😝😝😜🤪
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21.03.2023 15:04 Відповісти
Все дуже просто. До 31 танку під замовлення, які прийдуть в наступному році, треба виділити ще 31 танк через президентське вилучення зі складів. Ось і все.
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21.03.2023 15:53 Відповісти
Ого, невже просто візьмуть і передадуть ті 31 зі свої складів, де знаходяться аж 2000 одиниць? І ця маячня про неможливість поставити 31 танк раніше 2024 року закінчиться? Там Корея готова декілька сотень поставити Польщі за такий срок, а США 30 не може. Смішно.
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21.03.2023 15:58 Відповісти
 
 