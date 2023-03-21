США планують прискорити процес передачі танків Abrams Україні, - Кірбі

США планують прискорити процес передачі Україні танків Abrams. Робота над цим вже ведеться.

Про це Bloomberg заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в США вже працюють над тим, щоб "доставити танки Abrams в Україну трохи швидше, ніж очікувалося раніше".

"Ми працюємо над цим...Є деякі зміни, які можна внести в процес, щоб пришвидшити його", - заявив Кірбі.

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