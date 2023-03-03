Постачання Abrams Україні займе багато місяців, - Кірбі
Передача американських танків "Abrams" Україні займе багато місяців.
Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ.
"Постачання "Abrams" відбувається за іншим графіком, ніж "Leopard", тому що ми закуповуємо нові танки для України. Це займе багато місяців", - сказав він.
За словами Кірбі, наступні кілька місяців будуть вирішальними.
"Ми виходимо з того, що росіяни проводитимуть нові атаки, і українці теж цього хотітимуть. Ми повинні подбати про те, щоб вони могли бути успішними", - додав він.
Топ коментарі
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+9 Юрій Володимирович Пєзов
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+9 Pablo #521697
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