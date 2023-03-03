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Постачання Abrams Україні займе багато місяців, - Кірбі

абрамс,abrams

Передача американських танків "Abrams" Україні займе багато місяців.

Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ.

"Постачання "Abrams" відбувається за іншим графіком, ніж "Leopard", тому що ми закуповуємо нові танки для України. Це займе багато місяців", - сказав він.

За словами Кірбі, наступні кілька місяців будуть вирішальними.

"Ми виходимо з того, що росіяни проводитимуть нові атаки, і українці теж цього хотітимуть. Ми повинні подбати про те, щоб вони могли бути успішними", - додав він.

Також читайте: Уряд Німеччини заперечує тиск на США з приводу танків Abrams

Автор: 

танк (2082) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+11
Дбають щоб атаки були успішні, і при цьому затягують на багато місяців постачання танків.Так про чию ''успішну атаку'' вони дбають?
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03.03.2023 13:45
+9
меня последнее время часто посещает мысль о том,что при всей мощи США,они таки про*бли и в Корее и во Вьетнаме...
а почему?
а потому что политика,мать её...
и очень будет по бл*дски,если политика опять победит...а мы про*бём...
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03.03.2023 13:23
+9
та є в них всьо , просто не хочуть давати...
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03.03.2023 13:37
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03.03.2023 13:21 Відповісти
меня последнее время часто посещает мысль о том,что при всей мощи США,они таки про*бли и в Корее и во Вьетнаме...
а почему?
а потому что политика,мать её...
и очень будет по бл*дски,если политика опять победит...а мы про*бём...
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03.03.2023 13:23 Відповісти
это не политика - это хитрожопость и поиск наживы.... а кровь, разрушеные судьбы ,смерти - это такое, было есть и будет
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03.03.2023 13:36 Відповісти
Ну в Корее спорно, почитайте про войну, очень интересные, но лютые замесы там были. Мне кажется успех южной Кореи прекрасно показывает преимущество доступа к западным технологиям. Ребята живя на посути ****** камне без каких либо ресурсов создали за короткий промежуток времени киа, lg, самсунг, которые захватывают не только рынки ширпотреба, но и авто, военку, корабли. Во многом конечно благодаря трудолюбию корейцев и их решимости в борьбе с коррупцией, когда каждый их президент сидался в тюрьму.
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03.03.2023 19:29 Відповісти
Таки, да Софа - Абрашу 9 месяцев хжать)))
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03.03.2023 13:24 Відповісти
Чому саме нові, а не ті, що є, але зараз, а собі нових наробити тим часом?
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03.03.2023 13:26 Відповісти
та є в них всьо , просто не хочуть давати...
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03.03.2023 13:37 Відповісти
Там якась супер-пуперна броня, вигготовляють спеціально без неї, що до рук кацапів вона не попала.
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03.03.2023 13:48 Відповісти
Бо нові прийдуть після закінчення війни і міф про їх непереможність не буде розвіяний. Якщо дадуть зараз, то вони горітимуть як і інші - і потенційні покупці стануть купувати значно дешевші китайські та корейські
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03.03.2023 13:52 Відповісти
то тіпа як айфон... крутий бренд, но по факту такий же самий телефон як і багато інших
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03.03.2023 14:00 Відповісти
Доречі, а чого ми не купляємо ці танки, якщо вони продаються? Якщо грошей немає - то хоча б в кредит.
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03.03.2023 14:02 Відповісти
так там контрактів напевно на багато років вперед.... всі мають бути рівні - тому всі стають в чергу))
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03.03.2023 14:37 Відповісти
Йдіть в жопу.
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03.03.2023 13:37 Відповісти
ждут, можу Україна помре, потім нічого давати не треба, Запад сцикло,
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03.03.2023 13:41 Відповісти
Дбають щоб атаки були успішні, і при цьому затягують на багато місяців постачання танків.Так про чию ''успішну атаку'' вони дбають?
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03.03.2023 13:45 Відповісти
про атаку партнерів із Кремля, а про яких. Он вони партнерів попередили про візит Бідона, щоб партнери не стріляли по Києву, про що ще вони партнерів попереджують і домовляються?
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03.03.2023 13:47 Відповісти
Наступні кілька місяців вирішальні, але танки дамо через багато місяців... Я щось логіку не вловлюю. Якщо скоро вирішальна битва - чому не дати танки до неї, а давати після неї? Чи ви думаєте, ми ворогів шапками закидаємо?
Якщо ***** отримає хоч маленьку перемогу, його вже ніхто не спинить! Погляньте вже вгору, поки ботоксний плєшивий метеорит не знищив ваш маня-мірок.
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03.03.2023 13:47 Відповісти
Та не мілочися, пане Кірбі! Кажи вже прямо - багато років!
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03.03.2023 13:47 Відповісти
Якщо у Пентагоні на брифінгу відверто сказали, що війна може продовжуватись і 3 роки, то можна і не поспішати(сарказм).
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03.03.2023 13:54 Відповісти
Все зрозуміло,дякуємо пане Кірбі.
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03.03.2023 13:54 Відповісти
Нашим всепропальщикам всего мало... Никто нам последние трусы не отдаст. Леопарды дают. Тоже весьма неплохо. Да и где нам на два типа танков экипажи обучить? Может кто-то из всепропальщиков готов идти добровольцем в армию чтобы принять участие в программе обучения экипажей?
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03.03.2023 13:57 Відповісти
ніхто не каже про останні труси, в США бюджет на оборнку 1,7 трлн доларів - на 2023 рік. то шо нам дають - нічого нового нема, то старовина 70х років, яка ше в афганістані служила.
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03.03.2023 14:40 Відповісти
Советский принцип считать деньги в чужом кармане. Да, на оборонку они тратят много, но не настолько много чтобы мгнлвенно изготовить танки для страны, в которой 73% идиотов-избирателей голосовали "за мир". К тому же еще и надо быть готовым предоставить Абрамсы странам, которые отдают Леопарды Украине в случае чего.
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03.03.2023 16:59 Відповісти
а ты в курсе что сейчас много из этих 73 процентов идиотов твою жопу охраняют чтобы тебя мобики из вагнеров не изнасиловали? я понимаю что ты очень умный парень но всеже, надо както джержать свой грязный язык за зубами или в каком то другом месте
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03.03.2023 17:26 Відповісти
А ты в курсе что я до 2019 года твою жопу охранял и ушел на дембель в 2019 году, умник?
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03.03.2023 17:36 Відповісти
сталіна ви хутко снабжали.
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03.03.2023 13:58 Відповісти
Форумчани, ви серьйозно думаєте, що хтось викладе правдиву інформацію про поставки зброї Україні? Тоді тут зібралися гіганти думки.
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03.03.2023 14:06 Відповісти
ну раз за рік ми ніякої стратегічної поразки не завдали окупантам , і Зеля кожен тиждень просить зброю тяжку, і не хіба Зеля, то напевно можна зробити висновок що тої зброї нема, чи ні?
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03.03.2023 14:43 Відповісти
Надали 300 Абрамсів як Єгипту Обама, 300 Ф-16, 100 Петріотів все б закінчилось доволі швидко. В США бояться ядерної зброї, при контрударах на Харківщині в того ж Маска, Трампового крила взагалі істерика пішла через "загрозу ескалації". Коли Україна відступає, це нормально - прогнозовано.
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03.03.2023 14:17 Відповісти
Довго партнери думають, що ви так зациклились на цих абрамсах? Леопарди дають добре, неможете дати в короткостроковій перспективі абрамси, то дайте ще штук 50 хаймарсів, артилерії і боеприпасів до неї, мінометів, ручних гранометів та інше
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03.03.2023 14:29 Відповісти
своїм ходом з Америки довго їхати.... ще й океан перепливати, дорога на місяці...
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03.03.2023 14:59 Відповісти
 
 