Поставки Abrams Украине займут много месяцев, - Кирби
Передача американских танков Abrams Украине займет много месяцев.
Об этом в интервью Tagesspiegel заявил советник Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ.
"Снабжение "Abrams" происходит по другому графику, чем "Leopard", потому что мы закупаем новые танки для Украины. Это займет много месяцев", - сказал он.
По словам Кирби, следующие несколько месяцев будут решающими.
"Мы исходим из того, что россияне будут проводить новые атаки, и украинцы тоже этого будут хотеть. Мы должны позаботиться о том, чтобы они могли быть успешными", - добавил он.
Топ комментарии
+11 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий03.03.2023 13:45 Ссылка
+9 Юрій Володимирович Пєзов
показать весь комментарий03.03.2023 13:23 Ссылка
+9 Pablo #521697
показать весь комментарий03.03.2023 13:37 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а почему?
а потому что политика,мать её...
и очень будет по бл*дски,если политика опять победит...а мы про*бём...
Якщо ***** отримає хоч маленьку перемогу, його вже ніхто не спинить! Погляньте вже вгору, поки ботоксний плєшивий метеорит не знищив ваш маня-мірок.