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Новости Война
4 497 32

Поставки Abrams Украине займут много месяцев, - Кирби

абрамс,abrams

Передача американских танков Abrams Украине займет много месяцев.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявил советник Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ.

"Снабжение "Abrams" происходит по другому графику, чем "Leopard", потому что мы закупаем новые танки для Украины. Это займет много месяцев", - сказал он.

По словам Кирби, следующие несколько месяцев будут решающими.

"Мы исходим из того, что россияне будут проводить новые атаки, и украинцы тоже этого будут хотеть. Мы должны позаботиться о том, чтобы они могли быть успешными", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции повлияют на возможность Путина вести войну, - Белый дом

танк (2269) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+11
Дбають щоб атаки були успішні, і при цьому затягують на багато місяців постачання танків.Так про чию ''успішну атаку'' вони дбають?
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03.03.2023 13:45
+9
меня последнее время часто посещает мысль о том,что при всей мощи США,они таки про*бли и в Корее и во Вьетнаме...
а почему?
а потому что политика,мать её...
и очень будет по бл*дски,если политика опять победит...а мы про*бём...
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03.03.2023 13:23
+9
та є в них всьо , просто не хочуть давати...
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03.03.2023 13:37
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Афганістан 2.0
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03.03.2023 13:21 Ответить
меня последнее время часто посещает мысль о том,что при всей мощи США,они таки про*бли и в Корее и во Вьетнаме...
а почему?
а потому что политика,мать её...
и очень будет по бл*дски,если политика опять победит...а мы про*бём...
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03.03.2023 13:23 Ответить
это не политика - это хитрожопость и поиск наживы.... а кровь, разрушеные судьбы ,смерти - это такое, было есть и будет
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03.03.2023 13:36 Ответить
Ну в Корее спорно, почитайте про войну, очень интересные, но лютые замесы там были. Мне кажется успех южной Кореи прекрасно показывает преимущество доступа к западным технологиям. Ребята живя на посути ****** камне без каких либо ресурсов создали за короткий промежуток времени киа, lg, самсунг, которые захватывают не только рынки ширпотреба, но и авто, военку, корабли. Во многом конечно благодаря трудолюбию корейцев и их решимости в борьбе с коррупцией, когда каждый их президент сидался в тюрьму.
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03.03.2023 19:29 Ответить
Таки, да Софа - Абрашу 9 месяцев хжать)))
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03.03.2023 13:24 Ответить
Чому саме нові, а не ті, що є, але зараз, а собі нових наробити тим часом?
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03.03.2023 13:26 Ответить
та є в них всьо , просто не хочуть давати...
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03.03.2023 13:37 Ответить
Там якась супер-пуперна броня, вигготовляють спеціально без неї, що до рук кацапів вона не попала.
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03.03.2023 13:48 Ответить
Бо нові прийдуть після закінчення війни і міф про їх непереможність не буде розвіяний. Якщо дадуть зараз, то вони горітимуть як і інші - і потенційні покупці стануть купувати значно дешевші китайські та корейські
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03.03.2023 13:52 Ответить
то тіпа як айфон... крутий бренд, но по факту такий же самий телефон як і багато інших
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03.03.2023 14:00 Ответить
Доречі, а чого ми не купляємо ці танки, якщо вони продаються? Якщо грошей немає - то хоча б в кредит.
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03.03.2023 14:02 Ответить
так там контрактів напевно на багато років вперед.... всі мають бути рівні - тому всі стають в чергу))
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03.03.2023 14:37 Ответить
Йдіть в жопу.
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03.03.2023 13:37 Ответить
ждут, можу Україна помре, потім нічого давати не треба, Запад сцикло,
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03.03.2023 13:41 Ответить
Дбають щоб атаки були успішні, і при цьому затягують на багато місяців постачання танків.Так про чию ''успішну атаку'' вони дбають?
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03.03.2023 13:45 Ответить
про атаку партнерів із Кремля, а про яких. Он вони партнерів попередили про візит Бідона, щоб партнери не стріляли по Києву, про що ще вони партнерів попереджують і домовляються?
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03.03.2023 13:47 Ответить
Наступні кілька місяців вирішальні, але танки дамо через багато місяців... Я щось логіку не вловлюю. Якщо скоро вирішальна битва - чому не дати танки до неї, а давати після неї? Чи ви думаєте, ми ворогів шапками закидаємо?
Якщо ***** отримає хоч маленьку перемогу, його вже ніхто не спинить! Погляньте вже вгору, поки ботоксний плєшивий метеорит не знищив ваш маня-мірок.
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03.03.2023 13:47 Ответить
Та не мілочися, пане Кірбі! Кажи вже прямо - багато років!
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03.03.2023 13:47 Ответить
Якщо у Пентагоні на брифінгу відверто сказали, що війна може продовжуватись і 3 роки, то можна і не поспішати(сарказм).
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03.03.2023 13:54 Ответить
Все зрозуміло,дякуємо пане Кірбі.
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03.03.2023 13:54 Ответить
Нашим всепропальщикам всего мало... Никто нам последние трусы не отдаст. Леопарды дают. Тоже весьма неплохо. Да и где нам на два типа танков экипажи обучить? Может кто-то из всепропальщиков готов идти добровольцем в армию чтобы принять участие в программе обучения экипажей?
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03.03.2023 13:57 Ответить
ніхто не каже про останні труси, в США бюджет на оборнку 1,7 трлн доларів - на 2023 рік. то шо нам дають - нічого нового нема, то старовина 70х років, яка ше в афганістані служила.
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03.03.2023 14:40 Ответить
Советский принцип считать деньги в чужом кармане. Да, на оборонку они тратят много, но не настолько много чтобы мгнлвенно изготовить танки для страны, в которой 73% идиотов-избирателей голосовали "за мир". К тому же еще и надо быть готовым предоставить Абрамсы странам, которые отдают Леопарды Украине в случае чего.
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03.03.2023 16:59 Ответить
а ты в курсе что сейчас много из этих 73 процентов идиотов твою жопу охраняют чтобы тебя мобики из вагнеров не изнасиловали? я понимаю что ты очень умный парень но всеже, надо както джержать свой грязный язык за зубами или в каком то другом месте
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03.03.2023 17:26 Ответить
А ты в курсе что я до 2019 года твою жопу охранял и ушел на дембель в 2019 году, умник?
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03.03.2023 17:36 Ответить
сталіна ви хутко снабжали.
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03.03.2023 13:58 Ответить
Форумчани, ви серьйозно думаєте, що хтось викладе правдиву інформацію про поставки зброї Україні? Тоді тут зібралися гіганти думки.
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03.03.2023 14:06 Ответить
ну раз за рік ми ніякої стратегічної поразки не завдали окупантам , і Зеля кожен тиждень просить зброю тяжку, і не хіба Зеля, то напевно можна зробити висновок що тої зброї нема, чи ні?
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03.03.2023 14:43 Ответить
Надали 300 Абрамсів як Єгипту Обама, 300 Ф-16, 100 Петріотів все б закінчилось доволі швидко. В США бояться ядерної зброї, при контрударах на Харківщині в того ж Маска, Трампового крила взагалі істерика пішла через "загрозу ескалації". Коли Україна відступає, це нормально - прогнозовано.
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03.03.2023 14:17 Ответить
Довго партнери думають, що ви так зациклились на цих абрамсах? Леопарди дають добре, неможете дати в короткостроковій перспективі абрамси, то дайте ще штук 50 хаймарсів, артилерії і боеприпасів до неї, мінометів, ручних гранометів та інше
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03.03.2023 14:29 Ответить
своїм ходом з Америки довго їхати.... ще й океан перепливати, дорога на місяці...
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03.03.2023 14:59 Ответить
 
 