Поставки Abrams Украине займут много месяцев, - Кирби

Передача американских танков Abrams Украине займет много месяцев.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявил советник Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ.

"Снабжение "Abrams" происходит по другому графику, чем "Leopard", потому что мы закупаем новые танки для Украины. Это займет много месяцев", - сказал он.

По словам Кирби, следующие несколько месяцев будут решающими.

"Мы исходим из того, что россияне будут проводить новые атаки, и украинцы тоже этого будут хотеть. Мы должны позаботиться о том, чтобы они могли быть успешными", - добавил он.

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