У Міноборони повідомили, хто керує обороною Бахмуту

Цього тижня минає другий місяць з моменту загострення боїв за Бахмут. Ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто більше тижня, максимум двох.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів - оборона Бахмуту тримається та можливості ще не вичерпані", - зазначила чиновниця.

Вона також повідомила, хто безпосередньо керує обороною нині найгарячішої на Донбасі точки:

- Керівник оборони Бахмуту бригадний генерал Гнатов Андрій;

- Керівник оборони східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут, Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський;

- Також частиною східного фронту керує Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський;

- безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Паліса Павло та комбриг 3-ї бригади Національної Гвардії полковник Півненко Олександр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахмут другий місяць найгарячіша точка. Ми зменшуємо наступальний потенціал ворога, - Маляр