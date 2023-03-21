УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10893 відвідувача онлайн
Новини Війна
11 179 44

У Міноборони повідомили, хто керує обороною Бахмуту

бахмут,зсу

Цього тижня минає другий місяць з моменту загострення боїв за Бахмут. Ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто більше тижня, максимум двох.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів - оборона Бахмуту тримається та можливості ще не вичерпані", - зазначила чиновниця.

Вона також повідомила, хто безпосередньо керує обороною нині найгарячішої на Донбасі точки: 

- Керівник оборони Бахмуту бригадний генерал Гнатов Андрій;
- Керівник оборони східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут, Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський;
- Також частиною східного фронту керує Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський;
- безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Паліса Павло та комбриг 3-ї бригади Національної Гвардії полковник Півненко Олександр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахмут другий місяць найгарячіша точка. Ми зменшуємо наступальний потенціал ворога, - Маляр

Автор: 

Міноборони (7304) оборона (4770) Бахмут (1559) Олександр Сирський (583) Маляр Ганна (525)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
їх надихає захист України та та української незламної нації...
показати весь коментар
21.03.2023 09:38
+9
Дуже багато зайвого говорить ця Маляр! У неї є взагалі якісь ще обов'язки?
показати весь коментар
21.03.2023 09:40
+5
але вдохновляє їх всіх зєлєнскій
показати весь коментар
21.03.2023 09:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
але вдохновляє їх всіх зєлєнскій
показати весь коментар
21.03.2023 09:33 Відповісти
їх надихає захист України та та української незламної нації...
показати весь коментар
21.03.2023 09:38 Відповісти
Будь ласка, не поряд з цими прізвищами. Де воюють справжні, фейковим не місце
показати весь коментар
21.03.2023 10:13 Відповісти
Втрати яких могло б не бути -- продавлюють з флангів .
показати весь коментар
21.03.2023 09:37 Відповісти
Не буває війни без втрат і не факт, що в іншому місці втрати були б меншими. Головне, що ворог втрачає в 5 разів більше і такого співвідношеня втрат достатньо, щоб його зупинити
показати весь коментар
21.03.2023 09:45 Відповісти
Без втрат не буває -- тільки в напівкільці битися в рази важче .
показати весь коментар
21.03.2023 09:52 Відповісти
Батальон Шейха Мансура говорит, что в Бахмуте им удобно. А кто отошел в Часов Яр - погибли, т.к. отошли на неподготовленные позиции.
показати весь коментар
21.03.2023 09:56 Відповісти
Це неправда, бо коли рішалося питання Бахмут, позиції готували і ще які. Плітки не потрібні. тут. Відповідь для верхнього, фланги стабілізували. Наразі є проблеми, але працюють злагоджено
показати весь коментар
21.03.2023 10:15 Відповісти
Да правда. Это что же, чеченцы врут??? Достаточно погуглить кто из командиров ВСУ погиб недавно в Часовом Яру. А вот интервью бойцов-чеченцев из Бахмута: https://www.kavkazr.com/a/chechenskie-dobrovoljtsy-v-oborone-bahmuta/32303650.html https://www.kavkazr.com/a/chechenskie-dobrovoljtsy-v-oborone-bahmuta/32303650.html

показати весь коментар
21.03.2023 10:56 Відповісти
Ви тільки сайт скинули, а самі то читали? Читаючи, вдумайтесь.
показати весь коментар
21.03.2023 11:38 Відповісти
Читайте, поймете. Гуглили, кто погиб в Часвом Яру? Уверен, нет, нам читать ненада. Или просто думать неохота?
показати весь коментар
21.03.2023 12:47 Відповісти
Весняна розпутиця перетворить це напівкільце неприступним. Набагато легше відстрілювати як у тирі рашистів по коліно у багнюці
показати весь коментар
21.03.2023 10:03 Відповісти
Дуже багато зайвого говорить ця Маляр! У неї є взагалі якісь ще обов'язки?
показати весь коментар
21.03.2023 09:40 Відповісти
краще про яйця відзвітувала та яблука!
показати весь коментар
21.03.2023 10:31 Відповісти
Так головний штатний сексот ОПИ в МО . Фотку з загляданням в очі Єрмака самі нагугліть
показати весь коментар
21.03.2023 11:19 Відповісти
Так Сирок уже відмовляється від лаврів керівника-оборонця міста-фортеці ?
Нарешті хлопці вийдуть з того пекла.
показати весь коментар
21.03.2023 09:44 Відповісти
З цього пекла вийдуть лише рашисти по частинах
показати весь коментар
21.03.2023 09:47 Відповісти
Він приїхав в Бахмут, наслідив, ситуація погіршилась і поїхав пожинати лаври героя.
показати весь коментар
21.03.2023 12:21 Відповісти
Так-так, ще більше персональних даних: адреси-явки-паролі, де сім'ї мешкають, куди діти до школи ходять, куди і коли батьки їздять скуплятися, де жінка "ноготочки" робить...
Ідіоти! Що таке воєнна таємниця не знають, заради лайків мати продадуть!!!
показати весь коментар
21.03.2023 09:44 Відповісти
А командири надавали дозвіл на розголос їх прізвища? Якщо ні то Маляр має..... хоча про що я.....
показати весь коментар
21.03.2023 10:02 Відповісти
Ну да, Анютка - это вам не Купол какой-то, эта сразу с фамилиями и званиями =) Этой можно. Согласование было у Зеленского. Под столом.
показати весь коментар
21.03.2023 10:07 Відповісти
ти зареструвалося на форумі 6 березня 2023 року. Війна вже другий рік йде (а точніше десятий). І ти тут щось патякаєш про щось??
Скільки ж тут ботів кацапських, просто натовп біснуватих.
показати весь коментар
21.03.2023 10:55 Відповісти
Че сказать-то хотел ?
показати весь коментар
21.03.2023 11:04 Відповісти
щоб ти пельку стулив.
показати весь коментар
21.03.2023 11:10 Відповісти
Тогда тебе нужно придумать более весомый аргумент, нежели дата регистрации на форуме
показати весь коментар
21.03.2023 11:12 Відповісти
та й цього цілком достатньо.
показати весь коментар
21.03.2023 11:13 Відповісти
Выдыхай.
показати весь коментар
21.03.2023 11:15 Відповісти
ті, хто вже звик до вас, ботів, уважно дивляться хто саме ставить вам вподобайки, твій висер вподобали такі самі свіжезарейєстровані тролі, як і ти. Не потрібно мати IQ 168, щоб дати оцінку таким висерам.
показати весь коментар
21.03.2023 11:15 Відповісти
не обовязково бот. після 24 багатьох просто викинуло з акаунтів. то й люди реєструються понові в мене наприклад так
показати весь коментар
21.03.2023 11:48 Відповісти
мене чогось не викинуло, хоча я до 24 лютого два роки не заходила на форум.
показати весь коментар
21.03.2023 13:04 Відповісти
Для чого ця інфа?
От просто -- навіщо це озвучувати?
Ту па їзда.
показати весь коментар
21.03.2023 10:13 Відповісти
Нахіба?
показати весь коментар
21.03.2023 10:15 Відповісти
Щоб Сирський зміг розділити відповідальність за власну витівку .
показати весь коментар
21.03.2023 11:14 Відповісти
Відносно Маляр, мабуть багато хто хоче,щоб коментував здоровий для фронту Арестович, а Маляр сиділа в окопі. Думаю, що такі посади для жінок саме те.
показати весь коментар
21.03.2023 10:17 Відповісти
З Вікі

бригадний генерал Гнатов Андрій
Рік народження - невідомий

показати весь коментар
21.03.2023 10:22 Відповісти
Не думаю, що Маляр оголосила якийсь секрет. Імена та звання командирів давно відомі московитським босам. Кількість зливаючих скорочена , але ж не обнулєна. До перемоги разом!!!
показати весь коментар
21.03.2023 10:36 Відповісти
невже тут всі вважають, що навколо них лише тупі нікчеми? Ну такого понаписували, не перелізеш... Вона заступниця міністра оборони, це державна посада, і не сАма остання, до речі. Вона каже те, що їй наказали повідомити. До речі, не потрібно відноситись до всіх заяв/переліків/інфи як до істини в останній інстанції. Ця інформація лунає не для нас, а скоріше для ворога, дуже часто заяви є одним з прийомів дезінформації або заплутування ворога. Бо не тільки ж ви/українці читають усі наші пабліки. А взагалі то, моя особиста думка, треба закрити інформпростір, як це свого часу зробили в Їзраїлі під час війни. Бо ми геть не вміємо фільтрувати інформацію, а це дуже шкодить нам у питанні здобуття перемоги.
показати весь коментар
21.03.2023 10:51 Відповісти
Да. Тут все вважають что она тупа никчема.
А вот то, что эта информация не для нас, а для врага - это 100%

Был у нас в области такой додик, Негулевский, который аж так заплутал ворога фотками переносного госпиталя, что в него чуть позже влетела ракета.

И на севере была такая, Марьяна Безугла, которая посетила полицейский участок с одним звонком, а после в этот участок прилетела ракета.

Это только два известных мне случая, когда "державна посада" своими действиями прямо наводила ракеты на объекты. А сколько я еще не знаю - даже представить страшно.

И напоследок. Заступниця мiнicтра оборони - это скорее ПРИГОВОР, чем оправдание. В особенности, зная нашего министра обороны
показати весь коментар
21.03.2023 11:10 Відповісти
то очолюй ти міністерство оборони. Чи ти вже таксистом працюєш? От халепа !))
показати весь коментар
21.03.2023 11:12 Відповісти
Для этого надо быть удобным фунтом.
показати весь коментар
21.03.2023 13:52 Відповісти
Натрапляв на сторінках кацапських пропагандонів в тг , на методички , в яких вони розписують в подробицях - як слід вести підривну діяльність в Україні ,, в тому числі і - як маргіналізувати і хейтити керівництво ЗСУ . З огляду на гвалт в соцмережах , треба сказати що ці інструкції доволі дієві . Кацапи використовують наших корисних ідіотів - на відмінно .
Хоча , з іншої сторони , зелень постійно і підкидає приводи для своєї критики .
показати весь коментар
21.03.2023 11:53 Відповісти
тут вже треба нам самим визначитись, що для нас важливіше на даний час - зберегти країну та перемогти, або скубтися за постаті президентів. Я для себе визначилась, тож, тимчасово усі політичні дебати припинила. Після перемоги розберемось, хто на що заслуговує.
Ви праві, це кацапське відріддя профі в інформаційних війнах, ми - ні, ми тільки починаємо цю науку вивчати, а кгб/фсб вже 100 років її вдосконалює. А враховуючи, що половина населення України (як і росії) є вихідцями з срср, то не важко здогадатись наскільки швидко здатна піддаватись та поглинати усю нав'язану брехню ота половина.
показати весь коментар
21.03.2023 12:51 Відповісти
3 и 93 - лучшие!!! Азов и Холодный Яр!
показати весь коментар
21.03.2023 10:52 Відповісти
 
 