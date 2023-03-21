У Міноборони повідомили, хто керує обороною Бахмуту
Цього тижня минає другий місяць з моменту загострення боїв за Бахмут. Ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто більше тижня, максимум двох.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів - оборона Бахмуту тримається та можливості ще не вичерпані", - зазначила чиновниця.
Вона також повідомила, хто безпосередньо керує обороною нині найгарячішої на Донбасі точки:
- Керівник оборони Бахмуту бригадний генерал Гнатов Андрій;
- Керівник оборони східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут, Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський;
- Також частиною східного фронту керує Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський;
- безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Паліса Павло та комбриг 3-ї бригади Національної Гвардії полковник Півненко Олександр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нарешті хлопці вийдуть з того пекла.
Ідіоти! Що таке воєнна таємниця не знають, заради лайків мати продадуть!!!
Скільки ж тут ботів кацапських, просто натовп біснуватих.
От просто -- навіщо це озвучувати?
Ту па їзда.
бригадний генерал Гнатов Андрій
Рік народження - невідомий
А вот то, что эта информация не для нас, а для врага - это 100%
Был у нас в области такой додик, Негулевский, который аж так заплутал ворога фотками переносного госпиталя, что в него чуть позже влетела ракета.
И на севере была такая, Марьяна Безугла, которая посетила полицейский участок с одним звонком, а после в этот участок прилетела ракета.
Это только два известных мне случая, когда "державна посада" своими действиями прямо наводила ракеты на объекты. А сколько я еще не знаю - даже представить страшно.
И напоследок. Заступниця мiнicтра оборони - это скорее ПРИГОВОР, чем оправдание. В особенности, зная нашего министра обороны
Хоча , з іншої сторони , зелень постійно і підкидає приводи для своєї критики .
Ви праві, це кацапське відріддя профі в інформаційних війнах, ми - ні, ми тільки починаємо цю науку вивчати, а кгб/фсб вже 100 років її вдосконалює. А враховуючи, що половина населення України (як і росії) є вихідцями з срср, то не важко здогадатись наскільки швидко здатна піддаватись та поглинати усю нав'язану брехню ота половина.