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Новини
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Конгрес США проведе слухання щодо контролю за витратами на допомогу Україні

сша,конгрес

Комітет у закордонних справах Палати представників США, який очолює конгресмен-республіканець Майкл Маккол, призначив на наступний тиждень слухання за участю генеральних інспекторів уряду щодо витрат американських коштів на допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті комітету.

"Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол оголосив, що комітет у повному складі проведе слухання на тему: "Нагляд, прозорість і підзвітність допомоги Україні"", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що засідання відбудеться наступної середи, 29 березня.

Перед законодавцями свідчитимуть генеральний інспектор Пентагону, а також заступники генінспекторів Держдепартаменту США та USAID. Не виключається участь додаткових свідків.

Очікується, що предметом основної уваги законодавців стане процес контролю за витратами коштів американських платників податків на допомогу Україні.

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Автор: 

Конгрес США (1222) контроль (211) Маккол (12)


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Топ коментарі
+19
Відріжте яйця Віслюку, по 17 грн./шт. А потім надовбаште повну сраку яблук по 51 грн./кг. Віслюк любить себе у сраку. "Кручю-вєрчю, запутать хачю". Пам'ятаєте відос Віслюка із 3-ма стаканами?
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22.03.2023 20:30
+17
У контролі за поставками озброєнь та контролі за фінансовою допомогою найбільше зацікавлена Україна(не зелена).
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22.03.2023 20:37
+10
біситься єрмак бо його прийдеться зелі здати щоб заспокоїти амерів з перевірками
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22.03.2023 20:43
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Мага беснуется?
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22.03.2023 20:27 Відповісти
Відріжте яйця Віслюку, по 17 грн./шт. А потім надовбаште повну сраку яблук по 51 грн./кг. Віслюк любить себе у сраку. "Кручю-вєрчю, запутать хачю". Пам'ятаєте відос Віслюка із 3-ма стаканами?
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22.03.2023 20:30 Відповісти
У контролі за поставками озброєнь та контролі за фінансовою допомогою найбільше зацікавлена Україна(не зелена).
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22.03.2023 20:37 Відповісти
Да, бесятся те, кто против Зе. Так это они свой внутренний аудит делать будут). У них же старт президентской начался, а вы тут мечтаете, во вы кадры))
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22.03.2023 20:40 Відповісти
біситься єрмак бо його прийдеться зелі здати щоб заспокоїти амерів з перевірками
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22.03.2023 20:43 Відповісти
а шо,у них так само ****** як і у нас?
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22.03.2023 20:43 Відповісти
Аудит це нормально для всіх цивілізованих країн. Може, особисто у вашому розумінні це для тих, хто вкрав. Але для решти це нормально.
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22.03.2023 20:51 Відповісти
я не можу зрозуміти,для чого той внутрішній аудит і що він може показати?
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22.03.2023 21:12 Відповісти
Так, физдять, тільки трохи по-іншому. Військові підрядчики там майже завжди правлять Пентагону завищені ціни і це не жарт.
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23.03.2023 06:46 Відповісти
навіть як і знайдуть якесь розкрадання чи не цільові витрати,то скажуть що все ок.а після війни Валодьку таки раком поставлять.
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22.03.2023 20:42 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому дєрьмачка не було коло гундосої мавпочки на Харківщині - верховний завгосп давав команду підчистити бухгалтерію...
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22.03.2023 20:42 Відповісти
Палять архиви? Потім типу - була диверсія. Диверсанти підірвали архив і все згоріло?
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22.03.2023 21:30 Відповісти
Нє! Спрацював вкрадений абдристовичем РПГ (чи що він там вкрав у ТрО для оборони ОПи? Джавелін?) і все знищив! Може навіть доведеться пожертвувать спортзалом найвеличнішого

От тільки електронні сліди не горять. І обнал відслідкувати не так вже й важко
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22.03.2023 21:43 Відповісти
Скажуть - хацкери з раїсі підкинули))
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23.03.2023 10:03 Відповісти
Не пишіть куйні.
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23.03.2023 06:47 Відповісти
Ви самокритичні.
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23.03.2023 10:02 Відповісти
Народный депутат Гео Лерос утверждает, что Зеленский и его окружение "пилят" деньги на контрактах по закупкам боеприпасов для ВСУ.

Так, тендеры проводятся "для галочки", а все контракты отдаются некой фирме "Прогресс", чье руководство напрямую связано с главой Офиса президента Ермаком.

По словам Лероса, "в карманы" Банковой уже ушло около 7 млрд грн.
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22.03.2023 20:43 Відповісти
В стационарное отделение психиатрической больницы им. Павлова с диагнозом шизофрения с бредовыми идеями величия поступил Курехян Геворг Багратович, 1989 г.р. (требует, чтобы его называли Гео Лерос). Больной называет себя избранным народным депутатом и считает, что за него проголосовали люди. Информацию о том, что лично за него никто не голосовал и он по недоразумению стал народным депутатом исключительно по причине того, что получил 29 номер в списке партии "Слуга Народа", больной агрессивно отвергает.
Назначена медикаментозная терапия галоперидолом.

Прим: больной украл у дежурного врача кошелек.
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22.03.2023 21:02 Відповісти
Зебіл, ніхто тут не ведеться на фантазії Віслюка під "білими дорогами". Хрипла криса буде в буцигарні або в пеклі.
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22.03.2023 21:16 Відповісти
...друге краще
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23.03.2023 03:31 Відповісти
только после гетьмана порохоботик
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23.03.2023 13:01 Відповісти
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22.03.2023 21:22 Відповісти
запад нас сливает,зрада бл
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22.03.2023 21:00 Відповісти
Ще б ціну яблук та яєць перевірили б...я не проти
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22.03.2023 21:09 Відповісти
Скільки же вас тут любителів шоколадної дупи ? Не нервуйте , все буде УКРАЇНА ! Не рошен 😂
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22.03.2023 21:25 Відповісти
Аби сернути...
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23.03.2023 03:32 Відповісти
А Резнiк сам приїде на слухання щодо контролю за витратами на допомогу Україні, чи його доставлять?
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22.03.2023 21:32 Відповісти
Трампісти відчули свою силу перед виборами.тепер будуть перешкоджати у всьому
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22.03.2023 21:41 Відповісти
Шоб сховати крадіжки, Оборонпром хочуть зробити акціонерною кампанією. Три зажирівших акціонера вже є. А НАБУ буде копирсатись в бухгалтерїї попередників, найдуть тьотю Клаву і будь здоров. Одне коле очі - розвідки США весь час шнирять по Кіпру,Еміратах шукають золото партії "Роги і Копита". Шукайте скоріше - бо перемога над супостатом близько.
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22.03.2023 22:04 Відповісти
А тут сильно топили за Спартц у свій час. Типу - все правильно робить, на Дєрьмака наїзжає, наша людина...
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23.03.2023 00:03 Відповісти
А не здається, що американці таки вміють рахувати гроші? То ж бо грошики ЇХНІХ платників податків і вони хочуть і мають ПОВНЕ ПРАВО знати-а куди ж вони йдуть?
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23.03.2023 03:44 Відповісти
 
 