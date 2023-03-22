Конгрес США проведе слухання щодо контролю за витратами на допомогу Україні

Комітет у закордонних справах Палати представників США, який очолює конгресмен-республіканець Майкл Маккол, призначив на наступний тиждень слухання за участю генеральних інспекторів уряду щодо витрат американських коштів на допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті комітету.

"Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол оголосив, що комітет у повному складі проведе слухання на тему: "Нагляд, прозорість і підзвітність допомоги Україні"", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що засідання відбудеться наступної середи, 29 березня.

Перед законодавцями свідчитимуть генеральний інспектор Пентагону, а також заступники генінспекторів Держдепартаменту США та USAID. Не виключається участь додаткових свідків.

Очікується, що предметом основної уваги законодавців стане процес контролю за витратами коштів американських платників податків на допомогу Україні.

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