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Китай (2792) Совбез ООН (1093)

Китай в Совбезе ООН призвал прекратить помогать Украине оружием

китай

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что США должны прекратить отправку оружия в Украину, чтобы дипломатические усилия могли работать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.

"Некоторые страны должны немедленно прекратить подбрасывать хвороста в огонь и прекратить подрывать дипломатические усилия международного сообщества", - сказал Чжан, указывая на США во время рассмотрения Советом безопасности ООН вопрос Украины.

Представитель Китая призвал к выполнению Минского соглашения, заключенного между Россией и Украиной в 2014 году.

"К сожалению, большинство положений соглашения до сих пор не реализованы, а масштабные боевые действия вспыхнули позже и продолжаются до сих пор. Это обидно и заслуживает серьезного осмысления всеми сторонами", - сказал Чжан.

"Безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована усилением или даже расширением военных группировок. Интересы безопасности всех стран равны между собой", - сказал китайский дипломат.

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Кроме того, Чжан призвал НАТО "прекратить угрозы".

НАТО должно придерживаться диалога и консультаций в разрешении споров и общего направления политического урегулирования, вместо того чтобы участвовать в давлении, дискредитации и односторонних санкциях, и тем более в применении силы. НАТО, в частности, должно проснуться от мифа о силе и прекратить угрожать и требовать войны", – заявил посол Китая.
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Топ комментарии
+78
от же підари косоокі
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14.02.2024 18:47
+67
Китай идёт на йух.
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14.02.2024 18:48
+52
Лицемірний, жовтопикий покидьок комуняка
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14.02.2024 18:48
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Страница 2 из 2
Це наслідки того що всі кинулися заробити в Китаї. А тепер вони відчувають залежність країн від її дешевої робочої сили) І тому такі бурі. Якщо звідти вийдуть великі компанії все швиденько зміниться. Є над чим замислитися.
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14.02.2024 19:41 Ответить
Мразі!
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14.02.2024 19:44 Ответить
А наш постпред тикнув косооку мордяку в Будапештський меморандум, до якого Китай теж приєднався, чи ні?
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14.02.2024 19:45 Ответить
шо это чмо *********** себе воображает? хай россиянчикам помогать перестанут, а еще лучше объявят бойкот, как все приличные люди.
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14.02.2024 19:46 Ответить
А як арахамія закликав дружити з Китаєм !!! Які дифірамби співав...**** продажна..
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14.02.2024 23:08 Ответить
Хламідія , ти де ?
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14.02.2024 19:46 Ответить
Посол суньхуйвчай.....
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14.02.2024 19:47 Ответить
ПНХ CHINA як і РФ треба подавати до трибуналу за заохочення та спонсорування воєнної агресії
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14.02.2024 19:47 Ответить
Пора на улицу выпускать большую крокодилу
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14.02.2024 19:51 Ответить
Которая в 1918 году уже ходила по улицам и которая увидела китайца и цап его за я-ца.
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14.02.2024 20:18 Ответить
Китай наш ворог це треба признати ,саме завдяки цій країні рашисти продовжують заробляти гроші для війни ,адже майже 40% російського експорту йде в китай.
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14.02.2024 19:52 Ответить
Вдячні українці радо продають китаю санаторії з землею, щороку значно збільшують купівлю їх автомобілів, електроніки, домовилися про складання гімняних вантажівок JAC та масово завозять в країну всякий непотріб широкого вжитку і т.п.
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14.02.2024 19:58 Ответить
даже Китай приходится подтягивать?! Чувствую мы на пороге грандиозного шухера, видать совсем плохи у рашки дела, все козыри на стол выкидывают...
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14.02.2024 20:08 Ответить
Навіть Лавров проржав, що кацапи готові "закінчити війну", якщо їм віддадуть награбоване. Невже так припекло? Тоді Заходу слід швидко дотискати гадину!
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14.02.2024 20:25 Ответить
ну і хто там у нас амбасадор? Рябікін бувший гендир аеропорту Бориспіль. Не дипломат і в авіації він не був фахівцем.
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14.02.2024 20:14 Ответить
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14.02.2024 20:18 Ответить
А на себе..., може підорафам перестанете поставляти зброю...
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14.02.2024 20:21 Ответить
Китайський гандон розчехлився. Яка несподіванка! (сарказм)
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14.02.2024 20:21 Ответить
Та нє, то лаптєстан гандон, а це власне *** іподав голос… мабуть почав відчувати що його гандон ось ось порветься 😂😂😂
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14.02.2024 23:47 Ответить
Ох у них и зачесалось, видят как начинает шевелиться весь блок, все резко наращивают бюджеты, а главное деньги начали превращать в оружие, видать ждали вместе с руснявыми что склады опустеют, а оно о как вышло, мало того что, не опустели так еще и выпуск наращивают ударными темпами, бюджеты оборонные поднимать начали, сейчас 2% от ввп, ***** еще раз пернет про историю и отдайте землю могут и 3-4% сделать, понимают мудни узкоглазые чем им это грозит в перспективе если полезут на тайвань!
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14.02.2024 20:23 Ответить
immortality

@immorta83072852

·

https://twitter.com/immorta83072852/status/1757798024107921551 2 ч

В ответ

https://twitter.com/buch10_04 @buch10_04

Кацапня вдруг заговорила про минские угоды.. Значить Zапахло палёным сссученные дети.
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14.02.2024 20:28 Ответить
Китайцi ****** косооке iдiть - *****
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14.02.2024 20:28 Ответить
"Дипломатичне вирішеня" по китайськи - це щоб ще живі українці накривали гуменітарними ковдрами вбитих,і не зважали рашистам вбивати тих,хто ще живий.
Бо треба переселити на порожні землі поголів'є расеян і звільнити Сибір для китайців.
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14.02.2024 20:41 Ответить
Ускоглазые скоты.
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14.02.2024 20:53 Ответить
Вікна Овертона по китайські.
Паралельна реальність де всі рівні але росія рівніша за всіх.
Як це зрозуміти? Чи це хвороба роздвоєння особистості?
«Безпека однієї країни не може бути за рахунок безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути гарантована посиленням або навіть розширенням військових угруповань. Інтереси безпеки всіх країн рівні між собою", - сказав китайський дипломат.
Спочатку стверджує, що безпека однієї країни немає вирішуватися за рахунок іншої, а потім стверджує на сто відсотків зворотнє - інтереси безпеки всіх країн рівні між собою.

Чи він всіх вважає дебілами не здатними почуте ним сказане і проаналізувати?

Хиирозробленість декого до добра їх не доведе. Сподіваюсь карма, в яку вони так вірять, дасть їм знати про те як вони її собі зіпсували.
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14.02.2024 21:03 Ответить
> Чи він всіх вважає дебілами не здатними почуте ним сказане і проаналізувати?

Так.
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14.02.2024 22:00 Ответить
Так хунвейбинам пора знати, що мордор сам обнулив мінські угоди, нападом на Україну в 2022. Це не заперечують ні хутін пуй, ні лошадь пржевальського. А жовта небезпека з якої печери вилізло по старим методичкам.
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14.02.2024 21:05 Ответить
Мінькі угоди підписувались в умовах російської агресії. А чому похерили меморандум,договір про кордони,дружбу та співробітництво?
Тепер за них забули? Хто об них витер ноги? І той же Китай так примружився.що нічого особливого не бачить до цих пір. Срамота!
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14.02.2024 21:19 Ответить
мда, так позориться китайцам ... видимо действительтно у ху..ла всё идёт сильно не по плану и нужна передышка! Какая неожиданность )))
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14.02.2024 21:21 Ответить
******,ja huj sho kuplu u was!!!!
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14.02.2024 21:33 Ответить
Що, на заяву китаю "з якого треба брати приклад", скаже а р а х а м і я!? коли дістане свого язика із дупи!
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14.02.2024 21:57 Ответить
Ах ти ж китайська підла ****.Приїдь в Україну і подивись шо твоя расея тут наробила.Може вам перестати давати зброю рашці і вашим прихвостням?
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14.02.2024 22:08 Ответить
Хто буде ще купувати китайські товари -- прокляну !!!
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14.02.2024 22:14 Ответить
Вітаю вас Флеш Холмсивучу - роботи у вас багато буде ( бо виріб вироблений до прикладу у Ірландії може містити детальку з КНР - бо пошесть якась пронеслась по світі, переносити до КНР виробництво всього ).
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14.02.2024 22:57 Ответить
У мене з китайського тільки термос часів "совка"...
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15.02.2024 00:20 Ответить
Як там не дуже культурні людиська варнякають - "Я якшо знайду?". До КНР переносили виробництва всього - звісно є варіант(варіанти) шо у речах якими ви володієте ніту чогось звідтамти , але шанс мізерний і майже неймовірний .
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15.02.2024 03:06 Ответить
Вузькожопий Чжан Цзюнь порохоботом замазався
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14.02.2024 22:46 Ответить
Нужно дипломатическое признание Тайваня Украиной.
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14.02.2024 22:51 Ответить
Лицемір!

А і між іншим.

І що? Допомогло невизнання геноциду уйгурів?

Допомогло плазування перед Китаєм???

І може таки вартує відкрити торгове представництво на Тайвані?
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14.02.2024 22:53 Ответить
Це все , що воно висрало- анонс майбутньої війни московії, китаю проти країн НАТО.
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15.02.2024 00:07 Ответить
а чего он на нато наехал?? США уже почти сформировало новую коалицию с россией и китаем.
К чему эта воинственная риторика?
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15.02.2024 00:08 Ответить
Мабуть гузно дядюшки Сі понюхав, важкий наркотик... - дивно, що дуба не врізав. АРХ М
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15.02.2024 06:14 Ответить
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