Китай в Совбезе ООН призвал прекратить помогать Украине оружием
Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что США должны прекратить отправку оружия в Украину, чтобы дипломатические усилия могли работать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.
"Некоторые страны должны немедленно прекратить подбрасывать хвороста в огонь и прекратить подрывать дипломатические усилия международного сообщества", - сказал Чжан, указывая на США во время рассмотрения Советом безопасности ООН вопрос Украины.
Представитель Китая призвал к выполнению Минского соглашения, заключенного между Россией и Украиной в 2014 году.
"К сожалению, большинство положений соглашения до сих пор не реализованы, а масштабные боевые действия вспыхнули позже и продолжаются до сих пор. Это обидно и заслуживает серьезного осмысления всеми сторонами", - сказал Чжан.
"Безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована усилением или даже расширением военных группировок. Интересы безопасности всех стран равны между собой", - сказал китайский дипломат.
Кроме того, Чжан призвал НАТО "прекратить угрозы".
НАТО должно придерживаться диалога и консультаций в разрешении споров и общего направления политического урегулирования, вместо того чтобы участвовать в давлении, дискредитации и односторонних санкциях, и тем более в применении силы. НАТО, в частности, должно проснуться от мифа о силе и прекратить угрожать и требовать войны", – заявил посол Китая.
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@immorta83072852
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https://twitter.com/buch10_04 @buch10_04
Кацапня вдруг заговорила про минские угоды.. Значить Zапахло палёным сссученные дети.
Бо треба переселити на порожні землі поголів'є расеян і звільнити Сибір для китайців.
Паралельна реальність де всі рівні але росія рівніша за всіх.
Як це зрозуміти? Чи це хвороба роздвоєння особистості?
«Безпека однієї країни не може бути за рахунок безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути гарантована посиленням або навіть розширенням військових угруповань. Інтереси безпеки всіх країн рівні між собою", - сказав китайський дипломат.
Спочатку стверджує, що безпека однієї країни немає вирішуватися за рахунок іншої, а потім стверджує на сто відсотків зворотнє - інтереси безпеки всіх країн рівні між собою.
Чи він всіх вважає дебілами не здатними почуте ним сказане і проаналізувати?
Хиирозробленість декого до добра їх не доведе. Сподіваюсь карма, в яку вони так вірять, дасть їм знати про те як вони її собі зіпсували.
Так.
Тепер за них забули? Хто об них витер ноги? І той же Китай так примружився.що нічого особливого не бачить до цих пір. Срамота!
А і між іншим.
І що? Допомогло невизнання геноциду уйгурів?
Допомогло плазування перед Китаєм???
І може таки вартує відкрити торгове представництво на Тайвані?
К чему эта воинственная риторика?