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Новости Война в Украине
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Китай будет придерживаться собственного видения относительно урегулирования "кризиса в Украине", - китайский МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

китай

Китай продолжит по-своему способствовать урегулированию "кризиса в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечают в издании, МИД Китая не комментирует перспективы участия Пекина в имплементации Украинской формулы мира и предстоящем саммите мировых лидеров в Швейцарии, однако заявляет, что КНР будет продолжать по-своему способствовать урегулированию "кризиса в Украине".

"Позиция Китая по отношению к украинскому кризису последовательна и четка. Китай всегда стремится играть конструктивную роль и желает достижения прекращения огня, прекращения боевых действий и политического урегулирования кризиса", - отмечают в китайском МИД.

Там добавляют, что китайская сторона будет продолжать идти своим путем в поиске способов прекращения войны.

"Китай будет продолжать по-своему убеждать мир и способствовать переговорам и политическому урегулированию кризиса", - отметили в дипведомстве.

Читайте также: Позиция Китая по поводу войны в Украине не изменилась, - МИД КНР
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Топ комментарии
+23
Просто ідіть власним шляхом нах...
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02.02.2024 18:27
+16
Крыза у вас в штанах ублюдки желтомордые
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02.02.2024 18:28
+10
криза в Україні? аби вам ********* помаранчеві така криза кожен день. Щоб не сміли лукавити а називали речі своїми іменами.
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02.02.2024 18:27
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Просто ідіть власним шляхом нах...
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02.02.2024 18:27 Ответить
нх іде рашка, а Україна зі своїми проблемами впорається і без китаю
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02.02.2024 19:14 Ответить
криза в Україні? аби вам ********* помаранчеві така криза кожен день. Щоб не сміли лукавити а називали речі своїми іменами.
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02.02.2024 18:27 Ответить
Ти вважаєш, що війну можна назвати просто кризою?
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02.02.2024 19:12 Ответить
в цьому конкретному випадку це війна між українцями і такими от павліками лєоновами. Ти думаєш, що якщо навчився пару речень перевести в гуглі на українську, то твою кацапську натуру не видно?
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02.02.2024 19:22 Ответить
тоді гуд - такі "розумні" кацапи шкоди не нароблять, продовжуй писати всяку маячню
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02.02.2024 19:29 Ответить
Гарний приклад саме такої маячні
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02.02.2024 19:53 Ответить
Павле, навіщо ти щось запитуєш в людини з імям Павел. Вонож кацап.
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02.02.2024 19:23 Ответить
теж правильно.. але бісить, що с@ре в чат..
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02.02.2024 19:26 Ответить
Павел ти не Петр.
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02.02.2024 19:48 Ответить
Ти істота яка не несе жодної цінності.
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02.02.2024 19:54 Ответить
А я Іван а не Павел.
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02.02.2024 20:00 Ответить
Це не криза.
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02.02.2024 19:24 Ответить
Крыза у вас в штанах ублюдки желтомордые
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02.02.2024 18:28 Ответить
Все о чем мечтают китаезы ето чтобы с помощью кремлевского режима Украина стала такой же колонией Китая как сейчас **********. И не забываем что именно Китай в 2014 дал ***** *добро* на окупацию Украины. И нам ждать от Китая чего то хорошего ето очень глупо.
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02.02.2024 18:30 Ответить
Уточню, КНР, яка змогла захопити майже весь (але не весь!) Китай, з їхнім вінпухом Сі іде нах.
Нам потрібно вислати до біса їхнього посла і запросити посла законного Китаю (з Тайваню)
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02.02.2024 18:35 Ответить
Ну...
Я й без того ненавидів китайоз!
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02.02.2024 18:36 Ответить
Пєтляти, брехати, лицемірити
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02.02.2024 18:37 Ответить
Піднебесній імперії необхідно, щоб "міжнародна спільнота" визнала "справедливість" анексії "ісконних зємєль" військовим шляхом. Щоб на анексію Тайваню та інших територій, на які (для початку) претендує КПК, не довелося витрачати запаси ЯЗ. Бо ЯЗ знадобиться їм для боротьби за мир. "Кітайській мір".
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02.02.2024 18:39 Ответить
А щодо кризи в Уйгуростані коммі_китай якої думки?

Може б краще своїми гнилими коментарями покрили кризу на власному ринку нерухомості?
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02.02.2024 18:39 Ответить
Який ще "ринок нерухомості" у країні, в якій "ідєі маркса - лєніна - мао живут і пабєждают"? Хіба китайським "трудящимся" квартири не "дають"?
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02.02.2024 19:08 Ответить
Це ви про який ринок? Як казав вже не пам'ятаю хто з партійних бонз срср на початку "пєрєстройкі": "кпсс нє протів риночних атнашеній. Ми протів капіталістічєсково хаоса. На нашем ринкє каждий проізводітєль должен знать, чєво і сколько он должен праізвєсті і каму і па какой ценє прадать!"
Ви про такий "ринок"?
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02.02.2024 19:24 Ответить
Ну окей.
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02.02.2024 19:26 Ответить
🤝
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02.02.2024 19:57 Ответить
Мінародне право - ху@ня, китайський шлях - все. От вам і джерело "рускава міра".
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02.02.2024 18:43 Ответить
у тебе, як для фаната китаю, занадто кацапське призвище )
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02.02.2024 19:15 Ответить
Агрохімія тривало аплодує...
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02.02.2024 20:04 Ответить
Визнання,Україною Тайваню , як суверенної держави, буде правильною відповіддю комуністичним відморозкам!
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02.02.2024 18:46 Ответить
всьому свій час. Коли зерно поїде не до Китаю, то швидко дізнаються
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02.02.2024 19:23 Ответить
звичайно.. і саме тому він викуповує в України 30% зерна
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02.02.2024 20:15 Ответить
Мразі
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02.02.2024 18:49 Ответить
Отже китайози будуть і надалі надавати кацапам озброєння. І начхати їм на інших.
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02.02.2024 18:50 Ответить
китай - головний бенефiцiар всього цього трешу..
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02.02.2024 18:54 Ответить
Згоден. Сі теж чекав на "Кієв за трі дня".
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02.02.2024 18:59 Ответить
ну от нарешті і на "радном язьікє загаварил".. важно українською кацапу, ломає його як чорта від ладану..
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02.02.2024 19:19 Ответить
Вузькоокі підри,щоб ви здохли.
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02.02.2024 19:01 Ответить
опа все ще хоче заглянути у вузькі очі сі? Збоченці якісь - в усі очки жага зазирнути. Може, їм треба було у проктологи йти? Он гінекологія теж практично національна професія
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02.02.2024 19:02 Ответить
Прям як твій перший чоловік. Тобто муж.)))
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02.02.2024 19:16 Ответить
авжеж, авжеж.. і велика китайська революція була проедена без єдиного вбивства, і йгурів в концтаборах гнюять тільки із-за цнотливості.. вірю
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02.02.2024 19:17 Ответить
якшо ти такий фанат китаю, то повинен би знати.. значить просто кацап
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02.02.2024 20:16 Ответить
Китай справді гарна країна, а от режим в КНР людоїдський.
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02.02.2024 19:28 Ответить
вічно усміхнені ,жовтофейсові,вузькоглазі добрі ,цнотливі і чемні прихильники рашистського нелюда і вбивці українського народу....Любити їх ,любити рашистського ката України.
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02.02.2024 19:40 Ответить
Китац потрібно якось спровокувати щоб вони проявили свою реальну позицію
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02.02.2024 19:07 Ответить
Пока резня в Рашке не начнется,они будут сидеть и втихаря гадить всем.
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02.02.2024 19:09 Ответить
Їхня позиція цілком зрозуміла і давно.прямо не приймає участі,а ресурсами кацапам помога
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02.02.2024 19:22 Ответить
Хунвейбины хитрожопые.
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02.02.2024 19:08 Ответить
хитрожопые двуличные азиаты
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02.02.2024 19:15 Ответить
та йди вже спати, ти свої китайські тугрики вже відробив )
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02.02.2024 19:38 Ответить
ще горобці літають, чи може їх знову на площу Тянь-ань - мень "мудрі" китайські довбодятли" мільйонами штук звозять....і китайська армія і вдень і вночі веде полювання на бідних горобців....???
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02.02.2024 19:44 Ответить
саме тому Індія вже по народжуваності перевершила китай, а в китаї з кожного утюга розповідають про необхідність більше працювати, щоб хоч якось заохочити молодь.. ДЛя розвитку і творчості потрібна свобода і конкуренція, і всього цього саме в китаї і нема. Всі їхні досягнення - це калька з західних технологій. І це жадібність ЗАходу дозволила китаю розпухнути економічно.Сам китай нічго не винайшов і не створив.
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02.02.2024 20:21 Ответить
Але вузькі очі не дозволяють бачити картину такою, якою вона є. А якщо ще додати диктаторський розум - то і поготів!
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02.02.2024 19:41 Ответить
Спорим?
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02.02.2024 19:56 Ответить
Вивчай історію,як червонопузі китайці в ГВ в Україні воювали
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02.02.2024 20:11 Ответить
Як то у нас кажуть " срала, мазала, гадала...". "...по-своєму ". По китайські.
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02.02.2024 19:52 Ответить
можливо якийсь "куй він бін" Тебе юанем охрестив, з тих пір ""величніший дебілізм" китайських злодіїв і шахраїв ,в Твоїх мозгах прижився...
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02.02.2024 19:53 Ответить
Кітайози, зі своїм власним баченням йдіть як тут вже написали багато українців, за рускім кораблем, як що не зрозуміло то на х..уй, уй уй!!!!
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02.02.2024 20:04 Ответить
розпосилались, а дрони де ви купувати для Мадяра будете,, правильна відповідь, о так великий СІ ми вас зрозуміли дякуємо за розумну думку і т д
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02.02.2024 20:04 Ответить
Китай зараз є найвпливовішим гравцев в контексті цієї війни. Складно навіть уявити ситуацію якщо Китай повністю закриє постачання дронів і усіх електронних компонентів для України і в той же час тисячі заводів Китаю почнуть працювати на Россію, перетравлюючи її нескінченні ресурси для виробництва мільйонів дронів на місяць для п'ятикратно переважаючої нас армії. Якщо Сі забажає, техніка буде перти з Китаю залізничими коліями без перерви.
Чи зможе захід щось протиставити цьому, навіть при всьому бажанні ? Не зможе, бо має промисловий потенціал значно слабший ніж у Китаї. 30 років переносили виробництва і розбудовували комуністів, тепер маємо що маємо..
Якщо хочемо вистояти, нам варто пам'ятати про "всеосяжну китайську промисловість" і не накоїти дурниць у відносинах з Китаєм, який до речі має і найбільший вплив на РФ.
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02.02.2024 23:20 Ответить
Ну значить комуняки і далі будуть отримувати прутень замість західних технологій та інфестицій.
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03.02.2024 02:01 Ответить
 
 