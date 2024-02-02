Китай будет придерживаться собственного видения относительно урегулирования "кризиса в Украине", - китайский МИД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Китай продолжит по-своему способствовать урегулированию "кризиса в Украине".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечают в издании, МИД Китая не комментирует перспективы участия Пекина в имплементации Украинской формулы мира и предстоящем саммите мировых лидеров в Швейцарии, однако заявляет, что КНР будет продолжать по-своему способствовать урегулированию "кризиса в Украине".
"Позиция Китая по отношению к украинскому кризису последовательна и четка. Китай всегда стремится играть конструктивную роль и желает достижения прекращения огня, прекращения боевых действий и политического урегулирования кризиса", - отмечают в китайском МИД.
Там добавляют, что китайская сторона будет продолжать идти своим путем в поиске способов прекращения войны.
"Китай будет продолжать по-своему убеждать мир и способствовать переговорам и политическому урегулированию кризиса", - отметили в дипведомстве.
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Нам потрібно вислати до біса їхнього посла і запросити посла законного Китаю (з Тайваню)
Я й без того ненавидів китайоз!
Може б краще своїми гнилими коментарями покрили кризу на власному ринку нерухомості?
Раз sold -- значить ринок був.
Ви про такий "ринок"?
Чи зможе захід щось протиставити цьому, навіть при всьому бажанні ? Не зможе, бо має промисловий потенціал значно слабший ніж у Китаї. 30 років переносили виробництва і розбудовували комуністів, тепер маємо що маємо..
Якщо хочемо вистояти, нам варто пам'ятати про "всеосяжну китайську промисловість" і не накоїти дурниць у відносинах з Китаєм, який до речі має і найбільший вплив на РФ.