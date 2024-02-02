Китай будет придерживаться собственного видения относительно урегулирования "кризиса в Украине", - китайский МИД

Китай продолжит по-своему способствовать урегулированию "кризиса в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечают в издании, МИД Китая не комментирует перспективы участия Пекина в имплементации Украинской формулы мира и предстоящем саммите мировых лидеров в Швейцарии, однако заявляет, что КНР будет продолжать по-своему способствовать урегулированию "кризиса в Украине".

"Позиция Китая по отношению к украинскому кризису последовательна и четка. Китай всегда стремится играть конструктивную роль и желает достижения прекращения огня, прекращения боевых действий и политического урегулирования кризиса", - отмечают в китайском МИД.

Там добавляют, что китайская сторона будет продолжать идти своим путем в поиске способов прекращения войны.

"Китай будет продолжать по-своему убеждать мир и способствовать переговорам и политическому урегулированию кризиса", - отметили в дипведомстве.

Читайте также: Позиция Китая по поводу войны в Украине не изменилась, - МИД КНР