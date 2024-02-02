Китай притримуватиметься власного бачення щодо врегулювання "кризи в Україні", - китайське МЗС
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Китай продовжить по-своєму сприяти врегулюванню "кризи в Україні".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначають у виданні, МЗС Китаю не коментує перспектив участі Пекіна в імплементації Української формули миру та майбутньому саміті світових лідерів у Швейцарії, однак заявляє, що КНР продовжуватиме по-своєму сприяти врегулюванню "кризи в Україні".
"Позиція Китаю щодо української кризи послідовна й чітка. Китай завжди прагне відігравати конструктивну роль та досягнення припинення вогню, припинення бойових дій та політичного врегулювання кризи", - зазначають у китайському МЗС.
Там додають, що китайська сторона продовжуватиме йти власним шляхом у пошуку способів припинення війни.
"Китай буде продовжувати по-своєму переконувати світ та сприяти переговорам і політичному врегулюванню кризи", - зазначили в дипвідомстві.
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Нам потрібно вислати до біса їхнього посла і запросити посла законного Китаю (з Тайваню)
Я й без того ненавидів китайоз!
Може б краще своїми гнилими коментарями покрили кризу на власному ринку нерухомості?
Раз sold -- значить ринок був.
Ви про такий "ринок"?
Чи зможе захід щось протиставити цьому, навіть при всьому бажанні ? Не зможе, бо має промисловий потенціал значно слабший ніж у Китаї. 30 років переносили виробництва і розбудовували комуністів, тепер маємо що маємо..
Якщо хочемо вистояти, нам варто пам'ятати про "всеосяжну китайську промисловість" і не накоїти дурниць у відносинах з Китаєм, який до речі має і найбільший вплив на РФ.