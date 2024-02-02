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Китай притримуватиметься власного бачення щодо врегулювання "кризи в Україні", - китайське МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

китай

Китай продовжить по-своєму сприяти врегулюванню "кризи в Україні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначають у виданні, МЗС Китаю не коментує перспектив участі Пекіна в імплементації Української формули миру та майбутньому саміті світових лідерів у Швейцарії, однак заявляє, що КНР продовжуватиме по-своєму сприяти врегулюванню "кризи в Україні".

"Позиція Китаю щодо української кризи послідовна й чітка. Китай завжди прагне відігравати конструктивну роль та досягнення припинення вогню, припинення бойових дій та політичного врегулювання кризи", - зазначають у китайському МЗС.

Там додають, що китайська сторона продовжуватиме йти власним шляхом у пошуку способів припинення війни.

"Китай буде продовжувати по-своєму переконувати світ та сприяти переговорам і політичному врегулюванню кризи", - зазначили в дипвідомстві.

Читайте також: Позиція Китаю щодо війни в Україні не змінилася, - МЗС КНР
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Топ коментарі
+23
Просто ідіть власним шляхом нах...
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02.02.2024 18:27
+16
Крыза у вас в штанах ублюдки желтомордые
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02.02.2024 18:28
+10
криза в Україні? аби вам ********* помаранчеві така криза кожен день. Щоб не сміли лукавити а називали речі своїми іменами.
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02.02.2024 18:27
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Просто ідіть власним шляхом нах...
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02.02.2024 18:27 Відповісти
нх іде рашка, а Україна зі своїми проблемами впорається і без китаю
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02.02.2024 19:14 Відповісти
криза в Україні? аби вам ********* помаранчеві така криза кожен день. Щоб не сміли лукавити а називали речі своїми іменами.
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02.02.2024 18:27 Відповісти
Ти вважаєш, що війну можна назвати просто кризою?
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02.02.2024 19:12 Відповісти
в цьому конкретному випадку це війна між українцями і такими от павліками лєоновами. Ти думаєш, що якщо навчився пару речень перевести в гуглі на українську, то твою кацапську натуру не видно?
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02.02.2024 19:22 Відповісти
тоді гуд - такі "розумні" кацапи шкоди не нароблять, продовжуй писати всяку маячню
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02.02.2024 19:29 Відповісти
Гарний приклад саме такої маячні
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02.02.2024 19:53 Відповісти
Павле, навіщо ти щось запитуєш в людини з імям Павел. Вонож кацап.
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02.02.2024 19:23 Відповісти
теж правильно.. але бісить, що с@ре в чат..
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02.02.2024 19:26 Відповісти
Павел ти не Петр.
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02.02.2024 19:48 Відповісти
Ти істота яка не несе жодної цінності.
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02.02.2024 19:54 Відповісти
А я Іван а не Павел.
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02.02.2024 20:00 Відповісти
Це не криза.
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02.02.2024 19:24 Відповісти
Крыза у вас в штанах ублюдки желтомордые
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02.02.2024 18:28 Відповісти
Все о чем мечтают китаезы ето чтобы с помощью кремлевского режима Украина стала такой же колонией Китая как сейчас **********. И не забываем что именно Китай в 2014 дал ***** *добро* на окупацию Украины. И нам ждать от Китая чего то хорошего ето очень глупо.
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02.02.2024 18:30 Відповісти
Уточню, КНР, яка змогла захопити майже весь (але не весь!) Китай, з їхнім вінпухом Сі іде нах.
Нам потрібно вислати до біса їхнього посла і запросити посла законного Китаю (з Тайваню)
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02.02.2024 18:35 Відповісти
Ну...
Я й без того ненавидів китайоз!
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02.02.2024 18:36 Відповісти
Пєтляти, брехати, лицемірити
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02.02.2024 18:37 Відповісти
Піднебесній імперії необхідно, щоб "міжнародна спільнота" визнала "справедливість" анексії "ісконних зємєль" військовим шляхом. Щоб на анексію Тайваню та інших територій, на які (для початку) претендує КПК, не довелося витрачати запаси ЯЗ. Бо ЯЗ знадобиться їм для боротьби за мир. "Кітайській мір".
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02.02.2024 18:39 Відповісти
А щодо кризи в Уйгуростані коммі_китай якої думки?

Може б краще своїми гнилими коментарями покрили кризу на власному ринку нерухомості?
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02.02.2024 18:39 Відповісти
Який ще "ринок нерухомості" у країні, в якій "ідєі маркса - лєніна - мао живут і пабєждают"? Хіба китайським "трудящимся" квартири не "дають"?
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02.02.2024 19:08 Відповісти
Це ви про який ринок? Як казав вже не пам'ятаю хто з партійних бонз срср на початку "пєрєстройкі": "кпсс нє протів риночних атнашеній. Ми протів капіталістічєсково хаоса. На нашем ринкє каждий проізводітєль должен знать, чєво і сколько он должен праізвєсті і каму і па какой ценє прадать!"
Ви про такий "ринок"?
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02.02.2024 19:24 Відповісти
Ну окей.
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02.02.2024 19:26 Відповісти
🤝
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02.02.2024 19:57 Відповісти
Мінародне право - ху@ня, китайський шлях - все. От вам і джерело "рускава міра".
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02.02.2024 18:43 Відповісти
у тебе, як для фаната китаю, занадто кацапське призвище )
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02.02.2024 19:15 Відповісти
Агрохімія тривало аплодує...
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02.02.2024 20:04 Відповісти
Визнання,Україною Тайваню , як суверенної держави, буде правильною відповіддю комуністичним відморозкам!
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02.02.2024 18:46 Відповісти
всьому свій час. Коли зерно поїде не до Китаю, то швидко дізнаються
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02.02.2024 19:23 Відповісти
звичайно.. і саме тому він викуповує в України 30% зерна
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02.02.2024 20:15 Відповісти
Мразі
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02.02.2024 18:49 Відповісти
Отже китайози будуть і надалі надавати кацапам озброєння. І начхати їм на інших.
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02.02.2024 18:50 Відповісти
китай - головний бенефiцiар всього цього трешу..
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02.02.2024 18:54 Відповісти
Згоден. Сі теж чекав на "Кієв за трі дня".
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02.02.2024 18:59 Відповісти
ну от нарешті і на "радном язьікє загаварил".. важно українською кацапу, ломає його як чорта від ладану..
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02.02.2024 19:19 Відповісти
Вузькоокі підри,щоб ви здохли.
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02.02.2024 19:01 Відповісти
опа все ще хоче заглянути у вузькі очі сі? Збоченці якісь - в усі очки жага зазирнути. Може, їм треба було у проктологи йти? Он гінекологія теж практично національна професія
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02.02.2024 19:02 Відповісти
Прям як твій перший чоловік. Тобто муж.)))
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02.02.2024 19:16 Відповісти
авжеж, авжеж.. і велика китайська революція була проедена без єдиного вбивства, і йгурів в концтаборах гнюять тільки із-за цнотливості.. вірю
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02.02.2024 19:17 Відповісти
якшо ти такий фанат китаю, то повинен би знати.. значить просто кацап
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02.02.2024 20:16 Відповісти
Китай справді гарна країна, а от режим в КНР людоїдський.
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02.02.2024 19:28 Відповісти
вічно усміхнені ,жовтофейсові,вузькоглазі добрі ,цнотливі і чемні прихильники рашистського нелюда і вбивці українського народу....Любити їх ,любити рашистського ката України.
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02.02.2024 19:40 Відповісти
Китац потрібно якось спровокувати щоб вони проявили свою реальну позицію
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02.02.2024 19:07 Відповісти
Пока резня в Рашке не начнется,они будут сидеть и втихаря гадить всем.
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02.02.2024 19:09 Відповісти
Їхня позиція цілком зрозуміла і давно.прямо не приймає участі,а ресурсами кацапам помога
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02.02.2024 19:22 Відповісти
Хунвейбины хитрожопые.
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02.02.2024 19:08 Відповісти
хитрожопые двуличные азиаты
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02.02.2024 19:15 Відповісти
та йди вже спати, ти свої китайські тугрики вже відробив )
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02.02.2024 19:38 Відповісти
ще горобці літають, чи може їх знову на площу Тянь-ань - мень "мудрі" китайські довбодятли" мільйонами штук звозять....і китайська армія і вдень і вночі веде полювання на бідних горобців....???
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02.02.2024 19:44 Відповісти
саме тому Індія вже по народжуваності перевершила китай, а в китаї з кожного утюга розповідають про необхідність більше працювати, щоб хоч якось заохочити молодь.. ДЛя розвитку і творчості потрібна свобода і конкуренція, і всього цього саме в китаї і нема. Всі їхні досягнення - це калька з західних технологій. І це жадібність ЗАходу дозволила китаю розпухнути економічно.Сам китай нічго не винайшов і не створив.
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02.02.2024 20:21 Відповісти
Але вузькі очі не дозволяють бачити картину такою, якою вона є. А якщо ще додати диктаторський розум - то і поготів!
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02.02.2024 19:41 Відповісти
Спорим?
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02.02.2024 19:56 Відповісти
Вивчай історію,як червонопузі китайці в ГВ в Україні воювали
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02.02.2024 20:11 Відповісти
Як то у нас кажуть " срала, мазала, гадала...". "...по-своєму ". По китайські.
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02.02.2024 19:52 Відповісти
можливо якийсь "куй він бін" Тебе юанем охрестив, з тих пір ""величніший дебілізм" китайських злодіїв і шахраїв ,в Твоїх мозгах прижився...
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02.02.2024 19:53 Відповісти
Кітайози, зі своїм власним баченням йдіть як тут вже написали багато українців, за рускім кораблем, як що не зрозуміло то на х..уй, уй уй!!!!
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02.02.2024 20:04 Відповісти
розпосилались, а дрони де ви купувати для Мадяра будете,, правильна відповідь, о так великий СІ ми вас зрозуміли дякуємо за розумну думку і т д
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02.02.2024 20:04 Відповісти
Китай зараз є найвпливовішим гравцев в контексті цієї війни. Складно навіть уявити ситуацію якщо Китай повністю закриє постачання дронів і усіх електронних компонентів для України і в той же час тисячі заводів Китаю почнуть працювати на Россію, перетравлюючи її нескінченні ресурси для виробництва мільйонів дронів на місяць для п'ятикратно переважаючої нас армії. Якщо Сі забажає, техніка буде перти з Китаю залізничими коліями без перерви.
Чи зможе захід щось протиставити цьому, навіть при всьому бажанні ? Не зможе, бо має промисловий потенціал значно слабший ніж у Китаї. 30 років переносили виробництва і розбудовували комуністів, тепер маємо що маємо..
Якщо хочемо вистояти, нам варто пам'ятати про "всеосяжну китайську промисловість" і не накоїти дурниць у відносинах з Китаєм, який до речі має і найбільший вплив на РФ.
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02.02.2024 23:20 Відповісти
Ну значить комуняки і далі будуть отримувати прутень замість західних технологій та інфестицій.
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03.02.2024 02:01 Відповісти
 
 