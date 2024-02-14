Трюдо и Шольц обсудили дальнейшую поддержку Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Канады по итогам телефонного разговора глав правительств.

"Двое лидеров отметили непоколебимую поддержку Украины на фоне российской захватнической войны. Они также обсудили важность предоставления долгосрочных обязательств безопасности и сотрудничества в преодолении глобальных последствий войны", - говорится в сообщении.

Трюдо и Шольц также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, они отметили важность недопущения эскалации конфликта, а также "выразили обеспокоенность по поводу информации о запланированной израильской военной операции в городе Рафах на юге Сектора Газа".

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