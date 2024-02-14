Трюдо и Шольц обсудили дальнейшую поддержку Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Канады по итогам телефонного разговора глав правительств.
"Двое лидеров отметили непоколебимую поддержку Украины на фоне российской захватнической войны. Они также обсудили важность предоставления долгосрочных обязательств безопасности и сотрудничества в преодолении глобальных последствий войны", - говорится в сообщении.
Трюдо и Шольц также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, они отметили важность недопущения эскалации конфликта, а также "выразили обеспокоенность по поводу информации о запланированной израильской военной операции в городе Рафах на юге Сектора Газа".
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шоб не злупилося - виновні все одне будуть штати,
це аксіома яка не потребує підтверження!
я б на місці Канади більше всіх, після України,
хвилювася би в случяї рудого в нас на другий срок.
воно вже в Данії Гренландію покупало,
але було послане на ***.
щє раз і звучно - у Канади вже не буде захисника з півдня....
самі, тільки самі - а донік щє і науцькає на вас кацапню