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помощь и поддержка (829) Трюдо Джастин (278) Шольц Олаф (851)

Трюдо и Шольц обсудили дальнейшую поддержку Украины

шольц

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Канады по итогам телефонного разговора глав правительств.

"Двое лидеров отметили непоколебимую поддержку Украины на фоне российской захватнической войны. Они также обсудили важность предоставления долгосрочных обязательств безопасности и сотрудничества в преодолении глобальных последствий войны", - говорится в сообщении.

Трюдо и Шольц также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, они отметили важность недопущения эскалации конфликта, а также "выразили обеспокоенность по поводу информации о запланированной израильской военной операции в городе Рафах на юге Сектора Газа".

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Топ комментарии
+3
Вы заметили одну деталь :наши западные партнёры всё время где то собираются ,обсуждают помощь Украине и мало что присылают в основном для обороны .А ким чен ин не говорит и не обсуждает а просто посылает в помощь путину миллион снарядов и баллистические ракеты
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14.02.2024 20:57
+2
Все ,,обговорюють"! А кндр мовчки ракети надсилає, і не гавкає постійно про це публічно!
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14.02.2024 20:46
+1
Наголошуйте шо хочте. Але ф-16 пошвидше
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14.02.2024 20:44
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Наголошуйте шо хочте. Але ф-16 пошвидше
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14.02.2024 20:44 Ответить
Все ,,обговорюють"! А кндр мовчки ракети надсилає, і не гавкає постійно про це публічно!
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14.02.2024 20:46 Ответить
Дякуємо! Бо це питання, національної безпеки України, було Зеленським Разумковим Гончаруком Шмигалем Стефанчуком не актуальним з 2019 року… МОЖЛИВО оті Оманські …
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14.02.2024 20:48 Ответить
Молодці! Сила у стабільності. .....
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14.02.2024 20:50 Ответить
Вы заметили одну деталь :наши западные партнёры всё время где то собираются ,обсуждают помощь Украине и мало что присылают в основном для обороны .А ким чен ин не говорит и не обсуждает а просто посылает в помощь путину миллион снарядов и баллистические ракеты
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14.02.2024 20:57 Ответить
Наша влада робить те саме.
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14.02.2024 22:00 Ответить
Знайшли собі тему для "попистеть"...
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14.02.2024 20:58 Ответить
Где снаряды, вашу мать.
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14.02.2024 21:01 Ответить
і кому ядрені бімби Україна віддала по будапешту - штатам чи русні?
шоб не злупилося - виновні все одне будуть штати,
це аксіома яка не потребує підтверження!
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14.02.2024 21:17 Ответить
Трюдо прокинувся? - очям не вірю...
я б на місці Канади більше всіх, після України,
хвилювася би в случяї рудого в нас на другий срок.
воно вже в Данії Гренландію покупало,
але було послане на ***.
щє раз і звучно - у Канади вже не буде захисника з півдня....
самі, тільки самі - а донік щє і науцькає на вас кацапню
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14.02.2024 21:09 Ответить
******* в світі ******* заплітати
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14.02.2024 21:09 Ответить
 
 