19-летний парень, раненный вследствие дневного обстрела Херсона, скончался в больнице, - ОВА
В больнице Херсона скончался 19-летний парень, который получил ранение ноги во время обстрела россиянами города днем 14 февраля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.
"К сожалению, из-за вражеских обстрелов погиб человек. 19-летний юноша, получивший травмы сегодня днем, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь", - написал Прокудин.
В ОВА выразили искренние соболезнования семье погибшего.
Напомним, сегодня днем российская армия обстреляла Херсон - три человека получили ранения.
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