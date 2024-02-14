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Херсон (2660) жертва (285)

19-летний парень, раненный вследствие дневного обстрела Херсона, скончался в больнице, - ОВА

херсон

В больнице Херсона скончался 19-летний парень, который получил ранение ноги во время обстрела россиянами города днем 14 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.

"К сожалению, из-за вражеских обстрелов погиб человек. 19-летний юноша, получивший травмы сегодня днем, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь", - написал Прокудин.

В ОВА выразили искренние соболезнования семье погибшего.

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Напомним, сегодня днем российская армия обстреляла Херсон - три человека получили ранения.
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Топ комментарии
+8
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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14.02.2024 22:38
+6
Страшна біда😢

Росія країна вбивць!
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14.02.2024 22:46
+6
Поранення ноги призвело до смерті у лікарні?
Співчуваю.
Але не розумію.
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14.02.2024 22:53
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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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14.02.2024 22:38 Ответить
Страшна біда😢

Росія країна вбивць!
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14.02.2024 22:46 Ответить
Поранення ноги призвело до смерті у лікарні?
Співчуваю.
Але не розумію.
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14.02.2024 22:53 Ответить
Мабудь сильно, високо пошкоджена артерія , всі судини , вся нога -місиво . Я бачила такі поранення , це дуже важкі , на жаль ... (((
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14.02.2024 23:01 Ответить
І ще може бути сильна втрата крові , до того як його доправили до лікарні . Тому потрібно , щоб всі українці ,пройшли курси тактичної медицини .
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14.02.2024 23:06 Ответить
Артерії.
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14.02.2024 23:28 Ответить
Царства Небесного всім, кого вбила проклята нелюдська раша. Співчуття родині хлопця((. Біль..
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14.02.2024 23:06 Ответить
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14.02.2024 23:10 Ответить
Світла памʼять і щире співчуття родині загиблого юнака 😪😪😪
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15.02.2024 00:12 Ответить
 
 