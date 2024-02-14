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Принятие в феврале законопроекта о мобилизации маловероятно, - "слуга народа" Вениславский

мобілізація

Верховная Рада не успеет принять во втором чтении законопроект о мобилизации до конца февраля, поскольку нужно обработать поправки к документу.

Об этом в комментарии Суспільному сказал нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

"22 февраля физически не сможем успеть, потому что 21 истекает срок подачи законодательных предложений поправок. Поэтому комитет еще должен их обработать. Думаю, это будет в течение нескольких дней, нужно, чтобы комитет обработал это 22-23-24 февраля. Точно мы его вряд ли успеем рассмотреть. Скажем так, очень небольшая вероятность, что мы успеем рассмотреть в феврале", — объяснил Вениславский.

По словам нардепа, нужно доработать законопроект, провести комитет и проголосовать за каждое законодательное предложение.

"Маловероятно. Я не исключаю, но очень маловероятно. Комитет будет рассматривать (правки. — Ред.) как только истечет срок подачи этих законодательных предложений, правок. Дальше комитет в режиме будет прорабатывать, дальше будет заседание комитета. Когда оно (заседание. — Ред.) будет, пока не могу сказать", - отметил "слуга народа".

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Топ комментарии
+8
Для російської влади критично важливим фактором є захоплення Авдіївки, як символ правильності військової стратегії РФ і демонстрації її успішності напередодні виборів в РФ. Російська агентура в Україні використовується саме в цьому напрямку для блокування мобілізації резерву, позбавлення ЗСУ регулярного забезпечення боєзапасом і створення організаційного хаосу в керівництві міністерства оборони і командування ЗСУ.
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14.02.2024 22:33
+8
У Зеленського ще з травня лежить на підписі закон, який опускав планку мобілізації з 27 до 25 років. Але чому мобілізації не з 18 років? Відповідно до Закону "Про військовий обовʼязок і військову службу", ця категорія вважається призовниками і підлягає тільки призову на строкову військову службу.

В СРСР було достатньо навчених офіцерів і прапорщиків, проте навіть дуже складну і відповідальну роботу довіряли вісімнадцятилітнім. Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71 і ORION, які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.

Вісімнадцятилітні більш здорові, спортивні і краще засвоюють нове. За даними ВООЗ, опублікованими у 2020 році, очікувана тривалість життя чоловіків в Україні становить 68. Тобто біологічно в 60 - це діди з купою болячок.
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14.02.2024 22:39
+6
Що, блаЗЄнські, 73% ідіотів добре, коли треба прийти до влади з вірою у вашу блаЗЄнську брехню.

А от, коли треба зробити справжній громадянський вчинок, то блаЗЄні і 10% нашкребти не можуть. Тьху!
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14.02.2024 22:20
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Тягнуть час як можуть. Навіщо ? Мабуть, бояться дуже.
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14.02.2024 22:19 Ответить
Для російської влади критично важливим фактором є захоплення Авдіївки, як символ правильності військової стратегії РФ і демонстрації її успішності напередодні виборів в РФ. Російська агентура в Україні використовується саме в цьому напрямку для блокування мобілізації резерву, позбавлення ЗСУ регулярного забезпечення боєзапасом і створення організаційного хаосу в керівництві міністерства оборони і командування ЗСУ.
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14.02.2024 22:33 Ответить
Де 700 тис. військових????????????
https://novynarnia.com/2024/02/09/vid-syrskogo-chekayut-audyt-bo-z-1-mln-mobilizovanyh-voyuyut-do-300-tysyach-op/
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14.02.2024 23:09 Ответить
Выполняют тыловое обеспечение тех, кто в окопах. Ну, теоретически. Сторожат располаги, рисуют генералам кружочки на мапах, ремонтируют технику, возят боеприпасы и ГСМ, вытягивают из трамваев пожилых работяг с хроническими болезнями и трамбуют их в минибусы, а потом тех, кто не смог откупиться, учат в учебках по совковым учебникам копать окопы и дают пол рожка пострелять, типа подготовка такая.
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15.02.2024 01:40 Ответить
та-а, "агентури" там (депутати) не дуже багато, вважаю, більшість дуже боїться Майдану, кровавого, а от з приводу суду вони не напружуються
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15.02.2024 00:28 Ответить
Що, блаЗЄнські, 73% ідіотів добре, коли треба прийти до влади з вірою у вашу блаЗЄнську брехню.

А от, коли треба зробити справжній громадянський вчинок, то блаЗЄні і 10% нашкребти не можуть. Тьху!
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14.02.2024 22:20 Ответить
На Залужного тепер не повісиш цей закон, тому знову па-па залишкам рейтингу лідора.
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14.02.2024 22:22 Ответить
бідосі, пітніють, працюють, не сплять, але не встигають
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14.02.2024 22:25 Ответить
у парламенті все іде по... скажімо так - по плану коливана.
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14.02.2024 22:26 Ответить
Ну ясно ж сказав Оплескозалежний - не бачить він в упор необхідності в такій мобілізації. Буде проблема, будуть вирішувати. Фронт впаде, і посиплеться вся оборона, тоді поставлять на обговорення.
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14.02.2024 22:32 Ответить
А без нового закону типу мобілізація зупинена?
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14.02.2024 23:06 Ответить
Де ви беретеся такі *******? Мобілізація не припиняється в принципі. Хоч за новим, хоч за старим законом. Тільки одними людьми перемоги не добєшся. Як так переживаєш, вперед в армію.
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14.02.2024 23:09 Ответить
Їпануті не відриваються від цензурованих каналів Шмарклемарафону. Мобілізація йшла планово поки Зеленскій її остаточно не вбив демотивацією по ТВ, та переведення її в статус покарання. Та знявши всіх голів ТЦК одночасно. От тоді все рухнуло. І почались репресії з заламуванням рук, та лицем в асфальт, та ще й показово з відосиками по інету. Тепер всі ховаються, і добровольців вже нема. Не бачити, та не розуміти цю проблему вдається тільки повним зебілам.
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15.02.2024 13:42 Ответить
Діти депутатів, суддів, прокурорів та можновладців десь воюють, от і вам мобілізація.
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14.02.2024 22:33 Ответить
У Зеленського ще з травня лежить на підписі закон, який опускав планку мобілізації з 27 до 25 років. Але чому мобілізації не з 18 років? Відповідно до Закону "Про військовий обовʼязок і військову службу", ця категорія вважається призовниками і підлягає тільки призову на строкову військову службу.

В СРСР було достатньо навчених офіцерів і прапорщиків, проте навіть дуже складну і відповідальну роботу довіряли вісімнадцятилітнім. Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71 і ORION, які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.

Вісімнадцятилітні більш здорові, спортивні і краще засвоюють нове. За даними ВООЗ, опублікованими у 2020 році, очікувана тривалість життя чоловіків в Україні становить 68. Тобто біологічно в 60 - це діди з купою болячок.
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14.02.2024 22:39 Ответить
Діди воювали.
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14.02.2024 22:42 Ответить
Ну так логично все. Дедов в утиль, шоб не платить пенсии, а молодым еще поднимать дерьмографию.
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15.02.2024 01:44 Ответить
Навіщо нам мобілізація?..навіщо нам тії генерали..розогнати всіх..Та й армія навіщо?Евробачення на носу..недотого..
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14.02.2024 22:47 Ответить
Коли більшість депутатів - ідіоти або дегенерати, то їм і опозиція непотрібна, щоб облажатись.
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14.02.2024 22:47 Ответить
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14.02.2024 22:56 Ответить
Тобто, ОПЗЄ та СН саботували потреби ЗСУ поповненні.
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14.02.2024 23:24 Ответить
Імпотентні сцикуни ледачі
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14.02.2024 23:28 Ответить
Беніславський і ко,своїми пропозиціями в закон про блокування карток і рахунків,сприяли зняттю грошей за січень 24р. з банків більше ніж за два роки війни.Тобто поки ви при владі тепер гроші ніхто в банки не понесе,а тільки з банків,тепер ви дау..и ще одну створили проблему для країни це крах банківської системи,про шо вам всі говорили що після першого читання народ почне знімати гроші з депозитів.Тепер маємо проблему мобілізації і занепад банківської системи,через ваші дурнуваті ініціативи!
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14.02.2024 23:30 Ответить
Це показник Законодавчої роботи Парламенту під час війни! Малоймовірно....Щоб вас гром побив, скотиняки!
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14.02.2024 23:32 Ответить
При владі вороги українського народу
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15.02.2024 00:03 Ответить
 
 