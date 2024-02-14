Принятие в феврале законопроекта о мобилизации маловероятно, - "слуга народа" Вениславский

Верховная Рада не успеет принять во втором чтении законопроект о мобилизации до конца февраля, поскольку нужно обработать поправки к документу.

Об этом в комментарии Суспільному сказал нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

"22 февраля физически не сможем успеть, потому что 21 истекает срок подачи законодательных предложений поправок. Поэтому комитет еще должен их обработать. Думаю, это будет в течение нескольких дней, нужно, чтобы комитет обработал это 22-23-24 февраля. Точно мы его вряд ли успеем рассмотреть. Скажем так, очень небольшая вероятность, что мы успеем рассмотреть в феврале", — объяснил Вениславский.

По словам нардепа, нужно доработать законопроект, провести комитет и проголосовать за каждое законодательное предложение.

"Маловероятно. Я не исключаю, но очень маловероятно. Комитет будет рассматривать (правки. — Ред.) как только истечет срок подачи этих законодательных предложений, правок. Дальше комитет в режиме будет прорабатывать, дальше будет заседание комитета. Когда оно (заседание. — Ред.) будет, пока не могу сказать", - отметил "слуга народа".

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