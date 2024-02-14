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Ситуация с поставками артиллерии и боеприпасов улучшится в течение месяца, - Буданов

Кирило Буданов

В следующем месяце поставки боеприпасов и артиллерийских систем улучшатся.

Об этом сообщил Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания "Рамштайна" сделал основательный доклад, где были определены основные приоритеты украинской армии.

"Понятно, что артиллерийские системы и боеприпасы – это приоритет номер один. И партнеры из разных стран озвучили – сколько и какая страна в какой промежуток времени в течение месяца сможет передать. Это значительно облегчит ситуацию для нас", – рассказал Буданов.

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Топ комментарии
+16
Може перевести Буданова в пресаташе? Ну для чого говорити за теми за які не відповідаєш Чи піар в нас на першому плані замість конкретних справ Краще б розповів як він Чи проспав,чи навмисно--про напад рашки в лютому 2022р. ЦЕ ганебний прокол розвідки Чому ми готувались до захисту України Рівень капітана а не генерала ГРУ.
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14.02.2024 23:35
+12
...і знову, і знову, і знову - все тільки в майбутньому...
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14.02.2024 23:30
+10
який стосунок цей пистун має до забезпечення ЗСУ зброєю та БК?
Чи він десь захопив в морі якийсь транспортник касапів з БК і проривається до Одеси?
Схоже?
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14.02.2024 23:45
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...і знову, і знову, і знову - все тільки в майбутньому...
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14.02.2024 23:30 Ответить
серце розривається - чи врятуються наші воїни в Авдіївці? Я не хочу хенерала-рашиста. Я не хочу ухилянта, наркомана, мародера і брехуна. Воно сточує нашу армію, той шашличник
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15.02.2024 01:09 Ответить
То ГУР доповідає про наміри партнерів, а не про дії та наміри ворога?
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14.02.2024 23:33 Ответить
Згадалася поїздка Плюща І. С. (пам'ятаєте такого?) на Закарпаття та його прохання до місцевих потерпіти два-три роки.
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14.02.2024 23:34 Ответить
"Ситуація в країні є @лядською!"
Іван Степанович Плющ
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14.02.2024 23:41 Ответить
Депутат Заєць! Не стрибайте по залу! Ви ж не в лісі!(с)

"Депутат Хмара, не висіть над головою"!(с)

"Вони хочуть впихнути невпихуєме. Ну то чого ж його пхати, як воно не лізе"!(с)

"Депутат! Депутат! Не помню хвамілії - той, шо у піджаку! Відійдіть від мікрохвона і займіть своє місто"!(с)

"Голови комісій з висунутими членами підійдіть до президії"!(с)

"Лариса Павлівна, кінчайте вже швидше, бо я не можу"!(с)
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15.02.2024 01:01 Ответить
"Я за життя стiльки сала з'їв, що соромно свиням в очi дивитися".
"Включіть йому мікрохвон у задньому проході"
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15.02.2024 01:49 Ответить
Може перевести Буданова в пресаташе? Ну для чого говорити за теми за які не відповідаєш Чи піар в нас на першому плані замість конкретних справ Краще б розповів як він Чи проспав,чи навмисно--про напад рашки в лютому 2022р. ЦЕ ганебний прокол розвідки Чому ми готувались до захисту України Рівень капітана а не генерала ГРУ.
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14.02.2024 23:35 Ответить
він тоді вув зайнятий разом з арєстовічєм відмазуванням влади від вагнергейту.
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15.02.2024 00:14 Ответить
Арестович привезе з Монаки
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14.02.2024 23:35 Ответить
лизун так владі ще ніхто не робив
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14.02.2024 23:38 Ответить
А за какие половые услуги это чмо выпустило абдристовича за границу ?
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14.02.2024 23:42 Ответить
і не його одного...
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15.02.2024 08:51 Ответить
який стосунок цей пистун має до забезпечення ЗСУ зброєю та БК?
Чи він десь захопив в морі якийсь транспортник касапів з БК і проривається до Одеси?
Схоже?
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14.02.2024 23:45 Ответить
почекай, це він зранку потопив "Цезаря"... БДК, який використовується як транспортник по доставвці зброї в Крим... То невже під водою, по грунту особисто буксирує посудину з БК в одеську акваторію?
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15.02.2024 01:45 Ответить
Ждем Федорова с заявление, что каждый может пройти онлайн курсы и дома собирать снаряды...
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14.02.2024 23:49 Ответить
З інженерними спорудами, привладні обгадилися на Бахмуті, а тепер і в Авдіївський зоні бойових дій…
Шмигаль з верещучкою, тільки язиками згідно Регламенту КМУ молотять…
Данилова, «заклинило», від знання реального стану справ у цьому питанні…
Ось такі «ніякі лінії суровікіна» із лайна та паличок, за млрд грн…від діючої влади для Захисників України !!

Горе і кров, з 2019 року принесли в Україну, ті КВНщики, хто читав присягу у ВРУ!!
Безкарність привладних, породила смерть Українців!
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14.02.2024 23:59 Ответить
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15.02.2024 00:03 Ответить
Они хоть знают чем им там надо заниматься, кто за что отвечает???сантехник отчитывается о электрике а слесарь о вывозе гамна из сартиров!
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15.02.2024 00:30 Ответить
Не просто слюсар, а слюсар КВПіА.
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15.02.2024 01:55 Ответить
Заводи України вийдуть на проектну потужність?
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15.02.2024 06:01 Ответить
Хтось знає як звуть шефа ЦРУ або МІ6 а може шефа МОСАДу????Головне для ГУР - це ШОУ і АПЛОДИСМЕНТИ.... Як в для усієї зеленої влади, усе інше другорядні питання ,а про життя людей годі і згадувати.....
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15.02.2024 07:07 Ответить
ГУР це група підтримки та підвищення рейтінгу блогера БУДАНОВА за рахунок державного бюджету. Доречі, щось мені здається, що Сирського трохи піздніше поміняют на Буданова. Ото група підтримки буде.
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15.02.2024 07:24 Ответить
ШТАТНАЯ БАБА ВАНГА ЗЕЛЕНСКОГО (ПОЛЕЗНОСТЬ 10%)
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15.02.2024 07:12 Ответить
У слові ВОЄННА замінити перші дві літери на "ОХУ"...
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15.02.2024 09:40 Ответить
Уххххх!.. Аж дух перехопило...
Пригадую - хтось казав, що восени в Криму будемо.
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15.02.2024 07:57 Ответить
Треба подавати а Книгу рекордів Гіннеса як самого балакучого у світі чинника розвідки
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15.02.2024 08:07 Ответить
А що, наші зазисники цей місяць не будуть витрачати по ворогу снаряди? Це якщо привезуть в 10 раз більше, ніж ми витратимо, то може стане трохи краще. Краще б в 100 раз, тоді б був паритет
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15.02.2024 08:11 Ответить
Кирюха, ти як завжди в воду пукнув, развєдчик ти наш!
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15.02.2024 08:23 Ответить
Про арту ЗСУ та б/п до неї нач.ГУР знає. А як про арту та б/п орків?Коли наш главрозвідник буде виконувати свої функціональні обов'язки?
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15.02.2024 12:50 Ответить
 
 