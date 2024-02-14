Ситуация с поставками артиллерии и боеприпасов улучшится в течение месяца, - Буданов
В следующем месяце поставки боеприпасов и артиллерийских систем улучшатся.
Об этом сообщил Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания "Рамштайна" сделал основательный доклад, где были определены основные приоритеты украинской армии.
"Понятно, что артиллерийские системы и боеприпасы – это приоритет номер один. И партнеры из разных стран озвучили – сколько и какая страна в какой промежуток времени в течение месяца сможет передать. Это значительно облегчит ситуацию для нас", – рассказал Буданов.
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