Соцсети сообщили о мощном пожаре на нефтебазе под российским Курском. ВИДЕО
В Курском районе (Российская Федерация) в ночь на 15 февраля произошел сильный пожар на нефтебазе. Местные власти заявляют о якобы атаке неизвестного беспилотника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили местные телеграм-каналы и губернатор Роман Старовойт.
В сети появилась информация о мощном пожаре под Курском около полуночи. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы.
При этом сначала указывалось, что причина такого возгорания неизвестна. В Интернете также обнародовали кадры пожара.
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+59 Maria Sofia Douglas 38b0d2de
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+33 Tierre
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+20 Pan Kotskyi
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Сохранили бы людей, не пришлось бы будоражить общество мобилизациями, посбивали бы с русских спесь, заодно насобирали бы себе козырей на переговорах.
Когда у тебя по стране горят НПЗ, а ты не можешь отобрать ПГТ у НАТО - плебс рано или поздно начнет задавать вопросы.
Все ладно, я проснулся, мечтам конец.
Я не говорю не долбать, долбать там надо все, но одного этого мало
1965 ‧ Комедія/Кримінал ‧ 1г 36х
*********, як відомо, сама є найбільним експортером нафтопродуктів. Саме з продажу нафтопродуктів надходили найбільші доходи у пєдбюджет ( а не газ, алмази тощо).
Одеський НПЗ виготовляв бензин А-98, А-95, А-92, А-80;паливо дизельне;вакуумний газойль;мазут;нефрас;реактивне паливо;газ зріджений;нафтобітум дорожній, будівельний, покрівельний;сірку.
Це виключає будь-які втрати від арти, КАБів та дронів? Ні.
Обороною війни не виграють, але і наступати в наших умовах, коли всього обмаль, ще більша дурість.
Все залежить від постачання зброї. З цим відверто погано.
Бачу, треба на цензор.нет запровадити курс лекцій по економічній географії і історії.
Скажіть, нам, у наших обставинах, варто сподіватись, що ресурси росії закінчаться швидше за наші.
Мабудь Українські шпійони?
▪️Київщина - всі ракети збиті ППО без руйнувань та жертв, - КМВА
▪️На Дніпропетровщині ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури, - ДніпроОВА
▪️На Запоріжжі є влучання по обʼєкту інфраструктури.
▪️На Хмельниччині ворог завдав удару по цивільним об'єктам, без постраждалих - ОВА
Нє стоіт россія бєз Запада проклятого.
"..За кран и за кота!" ))))