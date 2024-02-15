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пожар (5739) нефтепродукты (136) Курск (850)

Соцсети сообщили о мощном пожаре на нефтебазе под российским Курском. ВИДЕО

В Курском районе (Российская Федерация) в ночь на 15 февраля произошел сильный пожар на нефтебазе. Местные власти заявляют о якобы атаке неизвестного беспилотника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили местные телеграм-каналы и губернатор Роман Старовойт.

В сети появилась информация о мощном пожаре под Курском около полуночи. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы.

При этом сначала указывалось, что причина такого возгорания неизвестна. В Интернете также обнародовали кадры пожара.

Также читайте: В российском Курске прозвучала серия взрывов

Также смотрите: В Москве горит завод МиГ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+59
Курська народна республика, держитесь . Вас освободят от кацапського окупанта
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15.02.2024 01:23
+33
Красівоє
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15.02.2024 01:21
+20
Фсьо ви врьоттті! Іщо ніадин бес - пілотнік нє пєрєлєтєл нашу граніцу на замкє фсє збілі а тє што пєрєлєтєлі нікуда ніпапалі а тє што папалі нічєво не паламалі патєрь нет!
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15.02.2024 01:26
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Красівоє
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15.02.2024 01:21 Ответить
а коли отак палає то ще красівше
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15.02.2024 07:04 Ответить
Курська народна республика, держитесь . Вас освободят от кацапського окупанта
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15.02.2024 01:23 Ответить
Локотська республіка на старті.
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15.02.2024 06:07 Ответить
Да какая там Локотская республика, их там за 20 лет настолько прозомбировали пропагандой что они всегда готовы целовать зад пу, а когда-то гордые и независимые горцы сейчас трендят:" Нам с расией харашо и мы нихатим независимости"..
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15.02.2024 10:59 Ответить
Гекають, шокають...
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15.02.2024 07:32 Ответить
Буває..
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15.02.2024 01:24 Ответить
Фсьо ви врьоттті! Іщо ніадин бес - пілотнік нє пєрєлєтєл нашу граніцу на замкє фсє збілі а тє што пєрєлєтєлі нікуда ніпапалі а тє што папалі нічєво не паламалі патєрь нет!
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15.02.2024 01:26 Ответить
Пачіму фсьо ета праісходіт?
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15.02.2024 01:27 Ответить
"курянє курілі нє там"
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15.02.2024 01:28 Ответить
план такой
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15.02.2024 01:28 Ответить
Грєюцца, ібо зябко.
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15.02.2024 01:29 Ответить
Как говорит путин - мёрзни, мёрзни волчий хвост.
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15.02.2024 03:45 Ответить
Значіт так нада. Начальству віднєє.
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15.02.2024 02:25 Ответить
Апять курят где пАпАла
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15.02.2024 01:28 Ответить
А курить надо там,где еще не попало
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15.02.2024 08:56 Ответить
Ничего страшного, погорит и перестанет
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15.02.2024 01:35 Ответить
горить https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B036 НБ у Полєвой , 100 км від нашого кордону.
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15.02.2024 01:38 Ответить
там ще https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B007 Дмитровська нафтобаза є. Вона ще не горіла, хоч і ближче - від кордону 60 км.
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15.02.2024 01:50 Ответить
Чекаємо.
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15.02.2024 07:05 Ответить
Вот этим надо было заниматься раньше: отбить территорий сколько получится, засесть в глухую оборону, и уничтожать диверсиями врага изнутри + и флот кошмарить.

Сохранили бы людей, не пришлось бы будоражить общество мобилизациями, посбивали бы с русских спесь, заодно насобирали бы себе козырей на переговорах.

Когда у тебя по стране горят НПЗ, а ты не можешь отобрать ПГТ у НАТО - плебс рано или поздно начнет задавать вопросы.

Все ладно, я проснулся, мечтам конец.
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15.02.2024 01:40 Ответить
Ты на концерт 95 сходи, попустит
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15.02.2024 01:46 Ответить
А что там?
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15.02.2024 11:01 Ответить
у них тех нпз - хоть одним местом кушай. Мы все не достанем
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15.02.2024 01:54 Ответить
у прилеглих областях крупних - десяток. Ну і ще штук сім у Краснодарському краю. І цього буде достатньо, щоб біля України нічого не їздило, не літало і не плавало.
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15.02.2024 02:21 Ответить
когда они нам раздолбали нпз- мы же выкрутились.
Я не говорю не долбать, долбать там надо все, но одного этого мало
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15.02.2024 02:24 Ответить
яке НПЗ ви маєте на увазі?
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15.02.2024 02:30 Ответить
Ну и?
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15.02.2024 11:02 Ответить
Операція «И» та інші пригоди Шурика

1965 ‧ Комедія/Кримінал ‧ 1г 36х
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15.02.2024 11:04 Ответить
Где здесь Шурик, конкретней можешь разъясняться?
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15.02.2024 11:44 Ответить
З чого ти взяло, що я з тобою буду "изьясняться"? Пшов слідом кацапського корита.
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15.02.2024 12:18 Ответить
Понятно, свою хрень никак не смог разъяснить и теперь просто брызгаешь слюнями, типичный рашинский совок..
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15.02.2024 13:19 Ответить
Україна майже все пальне імпортує, от і викрутиоись, а кацапи самі роблять, а щоб викрутитись доведеться теж десь купляти, а чи продадуть?
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15.02.2024 07:51 Ответить
Женя, в нас останні 20 років 2 НПЗ працювало - Кременчуцький (на кацапськіц татнафті) і Шебелинський (на Шебелинмькому родовищі, Сумська обл). Вони забезпечували лише 20% українського ринку нафтопродуктів. 80% - імпорт. Тому ми викрутилися.
*********, як відомо, сама є найбільним експортером нафтопродуктів. Саме з продажу нафтопродуктів надходили найбільші доходи у пєдбюджет ( а не газ, алмази тощо).
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15.02.2024 08:54 Ответить
А Лисичанський?
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15.02.2024 08:59 Ответить
Лисичанський не працює ще з кінця 90х
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15.02.2024 09:01 Ответить
А Одеський НПЗ? Цей НПЗ конфіскували в курченка в 2017 року.
Одеський НПЗ виготовляв бензин А-98, А-95, А-92, А-80;паливо дизельне;вакуумний газойль;мазут;нефрас;реактивне паливо;газ зріджений;нафтобітум дорожній, будівельний, покрівельний;сірку.
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15.02.2024 09:31 Ответить
.. в 2017 році*
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15.02.2024 09:32 Ответить
так у них нпз не 2, а 20 наверное
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16.02.2024 00:07 Ответить
Найкраща оборона - це напад
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15.02.2024 02:11 Ответить
Для цього ракети потрібно було клепати,з 2019 року,коли завершились випробування.....
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15.02.2024 06:25 Ответить
засесть в глухую оборону
Це виключає будь-які втрати від арти, КАБів та дронів? Ні.
Обороною війни не виграють, але і наступати в наших умовах, коли всього обмаль, ще більша дурість.
Все залежить від постачання зброї. З цим відверто погано.
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15.02.2024 08:24 Ответить
Країни Антанти виграли Першу світову, сидячі в обороні. Жодного французського, британського чи кацапського солдата не було на території Германії. В Германії закінчились ресурси.

Бачу, треба на цензор.нет запровадити курс лекцій по економічній географії і історії.
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15.02.2024 08:58 Ответить
Гарний приклад, спасибі.
Скажіть, нам, у наших обставинах, варто сподіватись, що ресурси росії закінчаться швидше за наші.
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15.02.2024 09:02 Ответить
в першу свтову ще нне літали ракети та безпілотники. А так - дійсно, що до наступу назараз ми не готові. Поки нне буде перваги в небі та достатньо снарядів і бомб з ракетами.
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15.02.2024 10:39 Ответить
В Саудии ща +25*C. Для аборигенов - это To Mach cold... Одевают шубы и шапки-ушанки... - гойда на цапорылию (греться).
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15.02.2024 02:01 Ответить
Вкинути туди джонсона.
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15.02.2024 02:55 Ответить
А трампа?
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15.02.2024 03:12 Ответить
То навіть не обговорюється.
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15.02.2024 07:07 Ответить
...нада дєлать лапті.
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15.02.2024 03:15 Ответить
є інфа, що начебто по меблевій фабриці у Кремінній, де кацапи ремонтували свою бронетехніку прилетіла GLSDB.
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15.02.2024 05:15 Ответить
це хороша новина хоча б тим що Україна ще має чим ті бімби в небо пускати
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15.02.2024 07:05 Ответить
Они знают, что это такое?
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15.02.2024 07:27 Ответить
Вони знають тільки про свою СВО а наслідків і не очікували.
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15.02.2024 07:36 Ответить
кто это сделал ?
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15.02.2024 07:49 Ответить
А шо це вони так "Шокають" та "Гекають"?

Мабудь Українські шпійони?
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15.02.2024 08:09 Ответить
▪️На Львівщину летіло понад 10 ракет, ППО добре відпрацювали цю атаку, але у Львові попадання у об'єкт інфраструктури, - Садовий

▪️Київщина - всі ракети збиті ППО без руйнувань та жертв, - КМВА

▪️На Дніпропетровщині ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури, - ДніпроОВА

▪️На Запоріжжі є влучання по обʼєкту інфраструктури.

▪️На Хмельниччині ворог завдав удару по цивільним об'єктам, без постраждалих - ОВА
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15.02.2024 08:14 Ответить
В Москве масштабный пожар: горит "Известия Hall"
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15.02.2024 08:19 Ответить
Известия Hall
Нє стоіт россія бєз Запада проклятого.
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15.02.2024 08:37 Ответить
А нас-та за чё?
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15.02.2024 10:31 Ответить
А "гэкают" они там прямо как в Сумах....
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15.02.2024 10:56 Ответить
"..А нас то за что??!!!" ))
"..За кран и за кота!" ))))
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15.02.2024 11:23 Ответить
 
 