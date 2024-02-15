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обстрел (25795) ракеты (3471) Воздушные силы (2008)

Россия нанесла новый ракетный удар (обновлено)

ракета,х-101

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россия запустила ракеты из ТУ-95МС и "Калибры" с моря.

Около 5.44 первые ракеты Х-101 по ТУ-95мс вошли через Сумскую область и летят курсом на Киевскую область.

В областях работает ПВО.

6.00 - Ракеты маневрируют из Киевской области на Черкасскую, Винницкую и Житомирскую.

6:05 - группа ракет в направлении на Ривне. 

6:08 – управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепра!

6:10 – ракеты в Винницкой области в восточном направлении.

6:12 - враг атакует Киев баллистическими ракетами.

6:13 - на Днепропетровщине и в Киеве слышны взрывы.

6:22 – взрывы на Волыни.

6:31 - на Львовщине прогремели взрывы.

Также читайте: Львов: есть попадания по городу

7.02 – в большинстве областей Украины объявлено об отбое воздушной тревоги.
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Мразь кацапська хоче помститись за кораблик
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15.02.2024 06:08 Ответить
Вони ж повинні відзвітувати перед своїм безголовим піплом.
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15.02.2024 06:59 Ответить
Цим удодам й приводів не треба...
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15.02.2024 08:09 Ответить
Как дети, ну все равно почти все собьют, какой смысл, дебилы мля
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15.02.2024 06:09 Ответить
Та їм все одно,аби нагадити,хоч якось
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15.02.2024 06:21 Ответить
Не шукайте здорового глузду у діях московитів.
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15.02.2024 06:23 Ответить
А откуда известно сколько всего ракет выпустили .Вроде на цензоре об их количестве не писали ещё и если удары практически по всей Украине то их как минимум несколько десятков
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15.02.2024 07:25 Ответить
По информации с мониторинговых каналов.
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15.02.2024 07:41 Ответить
 
 