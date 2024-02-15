Россия нанесла новый ракетный удар (обновлено)

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россия запустила ракеты из ТУ-95МС и "Калибры" с моря.

Около 5.44 первые ракеты Х-101 по ТУ-95мс вошли через Сумскую область и летят курсом на Киевскую область.

В областях работает ПВО.

6.00 - Ракеты маневрируют из Киевской области на Черкасскую, Винницкую и Житомирскую.

6:05 - группа ракет в направлении на Ривне.

6:08 – управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепра!

6:10 – ракеты в Винницкой области в восточном направлении.

6:12 - враг атакует Киев баллистическими ракетами.

6:13 - на Днепропетровщине и в Киеве слышны взрывы.

6:22 – взрывы на Волыни.

6:31 - на Львовщине прогремели взрывы.

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7.02 – в большинстве областей Украины объявлено об отбое воздушной тревоги.