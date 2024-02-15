РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4218 посетителей онлайн
Новости
27 746 83
Львов (4507) обстрел (25795) ракеты (3471)

Львов: есть попадания по городу. ФОТО

львів

Оккупанты ударили по Львову, последствия выясняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Предварительно, в нескольких домах на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Во Львове работает ПВО, звучали взрывы

Впоследствии Садовый сообщил, что, по предварительным данным, на регион летело более 10 ракет.

"ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же есть одно попадание в объект инфраструктуры.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной, также задело школу На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки", - говорится в сообщении.

Также из-за вражеской атаки автобусы будут временно курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездит по-прежнему.

Председатель ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки пострадали два человека: мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им оказали на месте,

Обстріл Львова
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
чисто нагадувалово - буба після 20го травня нелігітімний...
показать весь комментарий
15.02.2024 07:17
+14
Усе що долітає до Львова обов'язково кудись попадає. Львівська ППО існує лише в хворобливій уяві львівського дональда дака.
показать весь комментарий
15.02.2024 07:24
+13
Надії на вибори немає. Руками д'Єрьмака тут вже адміністративно побудували міні-росію, погіршену її копію. Тому голосуй-не голосуй, все одно отримаєш... зєлю.
Сходити можна, але толку буде в цьому - хіба що очищення совісті.
показать весь комментарий
15.02.2024 08:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мій рідний Львів...
показать весь комментарий
15.02.2024 07:11 Ответить
чисто нагадувалово - буба після 20го травня нелігітімний...
показать весь комментарий
15.02.2024 07:17 Ответить
Якщо не втече в Ростов то буде засуджений до тюрми з конфіскацією.
показать весь комментарий
15.02.2024 07:37 Ответить
Ви хочете виборів? Приїдете?
показать весь комментарий
15.02.2024 07:41 Ответить
в мене нема права голосу в Україні - в штатах є в Україні нема!
вся надія на вас!
показать весь комментарий
15.02.2024 07:46 Ответить
Надії на вибори немає. Руками д'Єрьмака тут вже адміністративно побудували міні-росію, погіршену її копію. Тому голосуй-не голосуй, все одно отримаєш... зєлю.
Сходити можна, але толку буде в цьому - хіба що очищення совісті.
показать весь комментарий
15.02.2024 08:17 Ответить
Вибори 2004 року пам'ятаєш? Не вийде у нас зробити міні-росію. Тим більше, що є альтернативний кандидат популярніший за боневтіка.
показать весь комментарий
15.02.2024 11:36 Ответить
Вибори будуть тут, як на росії. Все красиво, правильно, і результат на виході правильний. 95% за зєлю.
А на Майдан вже виходити немає кому.
показать весь комментарий
15.02.2024 11:37 Ответить
Ти не вийдеш? Вийдуть інші. Зараз не виходять, щоб не підіграти немитій.
показать весь комментарий
15.02.2024 12:01 Ответить
Тут не на Майдан треба. Тут в ОПу з автоматами вриватись.
Тільки блискавичні дії на повалення режиму д'Єрьмака.
Інакше - як з поваром.
показать весь комментарий
15.02.2024 12:31 Ответить
Я ще в 19-му горлопанив, що не міняють коней на переправі. Ні ж, більшість побігли обирати собі Слугу наріду. А він мля - бідован рідкісний. Ну і чмо каліроване.
показать весь комментарий
15.02.2024 09:05 Ответить
А вас влаштовують зрадники у владі?
показать весь комментарий
15.02.2024 09:12 Ответить
Мене не влаштовують зрадники і кроти у владі, але як чисто технічно можна провести вибори при мільонах біженців та переміщених, мільоні у ВСУ, 20% окупованих земель? Та й кучкуватися на виборчих дільницях - така собі ідея! А висловлювати громаданську позицію можна і іншими засобами. Он зняли Залужного і патріотичних генералів - і що? Трохи тут пописали з диванів - і все...
показать весь комментарий
15.02.2024 09:22 Ответить
ВР те саме, сидять якісь люди, вигадують якісь "закони"
показать весь комментарий
15.02.2024 08:36 Ответить
Уважно читай ст.103 Конституції України і неведіться на брехню від опу "Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України. ВСЕ іншого немає тобто 47 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
показать весь комментарий
15.02.2024 10:09 Ответить
я їі сто разів прочитав коли ти щє не зареєструвася..
caps lock?
показать весь комментарий
15.02.2024 10:14 Ответить
Там де ти розумнику навчався я викладав ,по перше не знаєш з ким мову ведеш,а подруге щось можеш заперечити -викладай ,а чого сховався в США і терендиш на сайті без зупинки,що безробітній чи дуже заможний, приїзжай в Україну -3/15,а то ви усі розумні поради з за кордону нам давати.
показать весь комментарий
15.02.2024 12:34 Ответить
блок - 8136... - "ти вчився, я викладав.."
та ***** хто ти і шо ти - хоч самий їрмак!
показать весь комментарий
15.02.2024 12:42 Ответить
Ти явно з головою нетоваришуєш звернися за допомогою.
показать весь комментарий
15.02.2024 12:46 Ответить
тuж не звертався за допомогою в квітні 19го ? - а був вибір...
гуляй владік, я не не налаштований на бан ...
показать весь комментарий
15.02.2024 12:50 Ответить
Ін-на...
показать весь комментарий
15.02.2024 12:54 Ответить
Іван, !радий до знайомства!
показать весь комментарий
15.02.2024 13:12 Ответить
ін-на шо знову не так?
чому приглохла?
тіки хотів тобі, моя валентайка, квіти відправити, а ти позорняк сіла?
показать весь комментарий
15.02.2024 13:21 Ответить
Ти чого там сидиш писака тут в Україні серед моїх знайомих в гостіталі були поранені корінні громадяни США які воюють за Україну ,а такі як ти залишили свою країну задля пристосування свого особистого життя за океаном ,жоден з тобі подібних емігрантів не приїхав воювати за країну де народився бо ви це повний непотріб тому живи собі тихенько в США,чого тебе так тягне давати поради,які нікому тут непотрібні.

Ін-на це вирвано з старого анекдоту розповім для обдарованих : коли пяний чоловік повернувся до дому і дружина запитує де-був-відповідь ін-на ,дружина то ти був у коханки,аж за третім разом зумів вимовити до дружини, іди на ..й ,тому ти свої квіти засунь собі в д..у
показать весь комментарий
15.02.2024 20:42 Ответить
інна, ти таки довбенкиня і це невиліковно...
показать весь комментарий
16.02.2024 02:10 Ответить
Не зайо..й сраний ратрійот.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:30 Ответить
ти мені щє через місяць відповідь надійшли - от тоді я точно прочитаю.
кефір і в люлю, інна...
показать весь комментарий
16.02.2024 13:34 Ответить
Ти не виправний щей зачатий напевно лишньохромосомним
показать весь комментарий
16.02.2024 13:37 Ответить
вже не знаю яких ти там щєй в себе сунеш, але це тобі точно не на користь.
діалог припинено.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:41 Ответить
Радий ,що до твого розуму хоть щось дійшло
показать весь комментарий
16.02.2024 13:44 Ответить
Усе що долітає до Львова обов'язково кудись попадає. Львівська ППО існує лише в хворобливій уяві львівського дональда дака.
показать весь комментарий
15.02.2024 07:24 Ответить
чому не збирають донат на ппо? скільки у Львові мешканців?
показать весь комментарий
15.02.2024 08:11 Ответить
Як ви собі уявляєте покупку зброї за донат? Це вам не дрони купувати
показать весь комментарий
15.02.2024 08:26 Ответить
на рахунки держави, вона може купувати за гроші
звісно зекоманда розкраде половину
але то вже до голосувальників ЗаЗе!
показать весь комментарий
15.02.2024 08:53 Ответить
Отож ви й самі відповіли на своє запитання. Так що збираємо на дрони тими методами що довіряємо.
показать весь комментарий
15.02.2024 09:38 Ответить
ні, половина ж залишиться! 😁
показать весь комментарий
15.02.2024 09:51 Ответить
ти далеко і недочуваєш. сьогодні і в києві було, як кажуть гучно. якшошо, приїжджай, послухаєш, подивисся...
показать весь комментарий
15.02.2024 08:55 Ответить
У Львові мільйон житетів ризміщені на дуже невеликій площі. Забудовано все, що можна. І будинки ростуть, як гриби. Аеропорт у міській забудові. Схоже, цілили саме по ньому, хоча він і не діє зараз і не пристосований до базування F-16. Тому навіть все те, що збивається поблизу Льаова влучає у цивільні об'єкти. Ця атака була по аеродромах у різних регіонах. Кацапи бояться появи F - 16 на полі бою. І до сьогоднішньої істерики їх довело фото літака в українському камуфляжі.
показать весь комментарий
15.02.2024 08:38 Ответить
І нашо ви це пишете?
показать весь комментарий
15.02.2024 09:07 Ответить
Мова йде звичайно не про Львів і область.
показать весь комментарий
15.02.2024 09:12 Ответить
ви б не писали це тут..., тут повно усілякого непевного сброду...
показать весь комментарий
15.02.2024 09:11 Ответить
Так, повно всякого люду. Незрозуміло якого.
Добре, що ви побачили)
Прибираю))
показать весь комментарий
15.02.2024 09:15 Ответить
Файне місто, дуже його люблю, але коли це у Львові було хоч близько до 1 млн. мешканців?
показать весь комментарий
15.02.2024 09:06 Ответить
зараз, я гадаю, там повно переселенців
показать весь комментарий
15.02.2024 09:12 Ответить
Ще у 90-ті офіційно без студентів подавали 900 тисяч. Хоча мільйон там уже був. Чому офіційно мільйон не подавався? Бо згідно міськзабудовних норм у мільйонниках мало бути метро і зовсім інший підхід до забудови. Тобто на такій малій площі забудову припинили б. Зрозуміло, що таке рішення було не до вподоби багатьом впливовим людям і структурам. Зокрема тому ж Садовому.
показать весь комментарий
15.02.2024 09:19 Ответить
Не думаю що це так. Міста завжди мріяли стати мільйонниками, тоді більший доступ до бюджетних коштів, знаю на прикладі Одеси, яка постійно з потугами натягувала то на 1080000, то на 1024000 аби не втратити статус. А щодо 90х офіційно, то було найбільше 815.
показать весь комментарий
15.02.2024 09:35 Ответить
😊 Ви покпзуєте не просто офіційні, а публічні дані. І думаю, що живете Ви точно не у Львові. Бо Ви б бачили динаміку зростання жителів і житлових будинків не на графіках, а вживу.
показать весь комментарий
15.02.2024 09:58 Ответить
Живу не далеко )), часто буваю у Львові, проблему переселенців відчув на собі. В перші місяці тільки і займались, що пошуком житла для близьких та друзів.
показать весь комментарий
15.02.2024 10:38 Ответить
Доречи в підтвердження моїх слів по Одесі, згідно статистики ніяк не хочуть поступитись мільйоном ))
показать весь комментарий
15.02.2024 09:39 Ответить
ППО там то є. Але забудова у Львівській агломерації дуже щільна (чи не щільніша навіть, ніж у Києві, якщо брати кількість населення на одиницю площі), тому часто страждають цивільні об'єкти
показать весь комментарий
15.02.2024 09:44 Ответить
Констітуція України, як парламенсько-президентської республіки не дає чіткої відповіді на шо робити з президентом як він другий поза парламентом?
людина поза законом!
може 21 травня чисто ********** по *********?
показать весь комментарий
15.02.2024 07:24 Ответить
2 умовно без браслета, як на мене...
показать весь комментарий
15.02.2024 07:39 Ответить
Президент після 20 травня скаже: не на часі
показать весь комментарий
15.02.2024 07:48 Ответить
люде, які поведуться на слово нелегітімного? - це особливі люде...
показать весь комментарий
15.02.2024 07:52 Ответить
Та ці квартальщики такі схематозники, їх тепер просто так від влади не забереш(
показать весь комментарий
15.02.2024 07:54 Ответить
Один теж був таким самовпевненим,теж здавалось себе підстрахував добряче,але прийшлось таки городами-городами...
показать весь комментарий
15.02.2024 08:44 Ответить
Так) Але ж і крові, вурдалака випило.😭
показать весь комментарий
15.02.2024 09:04 Ответить
Неважливо - що він скаже. Сказати має Конституційний Суд, а рішення прийняти Верховна Рада. Є інформація, що, найближчим часом, Зеля з Єрмаком хочуть поміняти керівництво Верховної Ради і весь склад уряду. Останнє - поза конституційними повноваженнями президента. Подивимось - як у них це вийде, чи підкориться монобільшість. Хоча, хто зна - там у стількох рило в пушку, що, певно, й руки викручувати не треба.
показать весь комментарий
15.02.2024 11:49 Ответить
По уму зробити як зробили в Ізраілі, на час війни уряд національної єдності, в який входять представники всіх політичних сил.
показать весь комментарий
15.02.2024 09:09 Ответить
де ум де ми?
показать весь комментарий
15.02.2024 09:13 Ответить
Політичні сили вже так накаламутили ,,добре".
показать весь комментарий
15.02.2024 09:18 Ответить
Не плутайте випускників Трускавецької академії з політиками ...
показать весь комментарий
15.02.2024 09:40 Ответить
та і нема ніякого американського пастортa..
є travel passport of the citizen of the United state ...
показать весь комментарий
15.02.2024 09:55 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2024 07:43 Ответить
Це в Бєлгороді?
показать весь комментарий
15.02.2024 07:47 Ответить
В Москве.
показать весь комментарий
15.02.2024 07:49 Ответить
Там тих помийниць, крім "ізвєсті", до біса. Новина ні про що.
показать весь комментарий
15.02.2024 08:18 Ответить
травень шашликі - загрози нема...
показать весь комментарий
15.02.2024 07:54 Ответить
this taken
показать весь комментарий
15.02.2024 08:55 Ответить
буданов на самому тому місці де сидить - не вижче і не нижче , сама втютелька...
рукі прочь від капітана!
показать весь комментарий
15.02.2024 09:03 Ответить
Буданов такий же шоумен як і Найвеличніший. Не ведіться на їх цирк
показать весь комментарий
15.02.2024 09:54 Ответить
подивіться на саміх себе...
та такого зеленого казла вибрати верховним? - та за нaми всіма псіх дом плаче....
показать весь комментарий
15.02.2024 09:19 Ответить
Наукова щільно прилягає до Львівського аеропорту. А деякі "розумники" хочуть відкривати цей аеропорт для міжнародних польотів...
показать весь комментарий
15.02.2024 09:42 Ответить
Якщо наукова , то били по обєкту , львівяни знають по
якому.
показать весь комментарий
15.02.2024 09:54 Ответить
Головне, щоб на тому об'єкті (я вже зрозумів про що мова) нікого не було. Сподіваюсь, що мізків вистачило декому...
показать весь комментарий
15.02.2024 10:11 Ответить
та і нема ніякого американського пасторту..
є травел паспорт - руді ніколи і нікуди не виїзжають
їм достаньно тавро на лобі - "довбень"...
показать весь комментарий
15.02.2024 10:07 Ответить
Дивно, як ту територію після 2014 року не віджали і не забудували, як усе навкруги. А ще дивно, що відкрив будь-яку навігаційну програму , а там червона штриховка території з номером і назвою частини. А в нас все шпигунів шукають! А це програма розробників Рф-ії...
показать весь комментарий
15.02.2024 10:35 Ответить
 
 