Львов: есть попадания по городу. ФОТО
Оккупанты ударили по Львову, последствия выясняются.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Предварительно, в нескольких домах на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.
Впоследствии Садовый сообщил, что, по предварительным данным, на регион летело более 10 ракет.
"ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же есть одно попадание в объект инфраструктуры.
Взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной, также задело школу На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки", - говорится в сообщении.
Также из-за вражеской атаки автобусы будут временно курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездит по-прежнему.
Председатель ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки пострадали два человека: мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им оказали на месте,
Пожалуйста, подождите...
вся надія на вас!
Сходити можна, але толку буде в цьому - хіба що очищення совісті.
А на Майдан вже виходити немає кому.
Тільки блискавичні дії на повалення режиму д'Єрьмака.
Інакше - як з поваром.
caps lock?
та ***** хто ти і шо ти - хоч самий їрмак!
гуляй владік, я не не налаштований на бан ...
чому приглохла?
тіки хотів тобі, моя валентайка, квіти відправити, а ти позорняк сіла?
Ін-на це вирвано з старого анекдоту розповім для обдарованих : коли пяний чоловік повернувся до дому і дружина запитує де-був-відповідь ін-на ,дружина то ти був у коханки,аж за третім разом зумів вимовити до дружини, іди на ..й ,тому ти свої квіти засунь собі в д..у
кефір і в люлю, інна...
діалог припинено.
звісно зекоманда розкраде половину
але то вже до голосувальників ЗаЗе!
Добре, що ви побачили)
Прибираю))
людина поза законом!
може 21 травня чисто ********** по *********?
є travel passport of the citizen of the United state ...
рукі прочь від капітана!
та такого зеленого казла вибрати верховним? - та за нaми всіма псіх дом плаче....
якому.
є травел паспорт - руді ніколи і нікуди не виїзжають
їм достаньно тавро на лобі - "довбень"...