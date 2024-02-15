Вопрос F-16 уже решен. Надеюсь, весной они будут в небе, - Буданов
На этом заседании "Рамштайна" решались сугубо технические вопросы, ведь главный вопрос по истребителям F-16 давно решен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии каналу "Ми-Україна" сообщил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.
"Здесь были подробности, но они касаются технических вопросов: передачи, готовности инфраструктуры, готовности кобслуживанию этих самолетов, подготовки летного и аэродромного состава... Подождите - уже скоро, уже финальный этап идет... надеюсь, что именно весной их и увидим в небе", - рассказал Буданов.
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Херой бАданов уже літачками займається .....
вже перевалило зо 50000 за день
Справа заполнить 1) Имя, 2) Фамилия, 3) Электронный адрес Нажать красную кнопку Sign this petition Или используйте QR код ОЧЕНЬ ВАЖНО! Нужно обязательно подтвердить по электронной почте свой голос, иначе его удалят позже. И еще ВАЖНО: Подписание Петиции совершенно бесплатно. Сайт Change может попросить донат. Но это не обязательно делать. Просто игнорируйте.
Президенту Сполучених Штатів Америки КОНГРЕСУ США ПЕТИЦIЯ
Ми, громадяни України, та її численні друзі і прихильники, закликаємо Президента Сполучених Штатів Америки та Конгрес країни невідкладно прийняти "Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO for Ukrainians Act). Це створить умови для використання конфіскованих російських суверенних активів для того, щоб змусити Росію заплатити за шкоду і збитки, завдані нею в Україні, припинити застосування сили проти України і вивести свої війська за межі визнаних кордонів України. Цей закон стане потужним контрзаходом проти серйозних порушень міжнародного права з боку Росії.
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це конфіскація 300 млрд дольців в кацапів
Чи може ці 300 млрд. знаходяться у банках США?
Ви ще напишіть петицію про введення військ НАТО на територію московії.
купи відро "для розуму"
А поки що в твоїй "флешці" розум не спостерігається.
Невже вже нижче пупа волосячко виросли?
Не хвилюйся, це перехідний період.
Пройде.
читай недоумку
ХОРИЙ
Тлумачення із "Словника української мови"*
Ти краще пиши пєтушицію в лігу сексуальних меншин. Точно допоможе!
Хай буде так!
Буданов, своїм «жалісним» листом до стефанчука, добряче вляпався в лайно КВНщика!! Як і гогошвіллі … та купою ухилянтів через кордон…
Мабуть йому руки викручували, що таке намалював…
Порядність і честь…
Зе-гниди прямим текстом гонять інфу кремлю і як можуть затягують реалізацію планів.
Як і Зе особисто відигнав підарів від Києва.
При чому це в тебе надовго, на все твоє огидне життя.
Згадалося давнє: "Партія урочисто проголошує: нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі!"
А потім ще було "До 2000 року кожна родина житиме в окремій квартирі!"
І ще...
І ще...
Дядя Миша издал дерективу,
Что в 2005 году
Мама с папой получат квартиру
А я место в детском спаду
А мьІ можем только догадьІваться....
Краще інформуйте про зрив поїздки Пороха до Польщі, Германії і Ізраїлю.
Про те, як він не зустрінеться з 6 президентами, прем'єрами, республіканцями. Як не виступить на Мюнхенській конференції і не домовиться про допомогу Україні.
Партия регионов,типа глисты народа.победят па любасу даже Пентагон...😜 Кофе пить в Ялте...
Голобородько наше все.. .аж %73%