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Буданов (433) F-16 (518)

Вопрос F-16 уже решен. Надеюсь, весной они будут в небе, - Буданов

f-16

На этом заседании "Рамштайна" решались сугубо технические вопросы, ведь главный вопрос по истребителям F-16 давно решен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии каналу "Ми-Україна" сообщил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

"Здесь были подробности, но они касаются технических вопросов: передачи, готовности инфраструктуры, готовности кобслуживанию этих самолетов, подготовки летного и аэродромного состава... Подождите - уже скоро, уже финальный этап идет... надеюсь, что именно весной их и увидим в небе", - рассказал Буданов.

Читайте также: Ситуация с поставками артиллерии и боеприпасов улучшится в течение месяца, - Буданов
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Топ комментарии
+27
Мабуть, через це і Пороха не випустили за кордон, щоб F16 не привіз…
Буданов, своїм «жалісним» листом до стефанчука, добряче вляпався в лайно КВНщика!! Як і гогошвіллі … та купою ухилянтів через кордон…
Мабуть йому руки викручували, що таке намалював…
Порядність і честь…
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15.02.2024 07:53
+25
А чего "Буданга" не уточнил весной какого года они будут? Я смотрю он уже и до авиации добрался, прям специалист на все руки... Точнее язык.
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15.02.2024 07:48
+21
Госпаді...Суцільне "Шапіто".
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15.02.2024 07:44
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Госпаді...Суцільне "Шапіто".
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15.02.2024 07:44 Ответить
Це повний 3.14здець
Херой бАданов уже літачками займається .....
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15.02.2024 08:39 Ответить
Підпишіть Петицію за адресою: https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX&stzid=UgxibCUvrYHAK1J7E154AaABAg https://chng.it/YDGxxPXVmX
вже перевалило зо 50000 за день

Справа заполнить 1) Имя, 2) Фамилия, 3) Электронный адрес Нажать красную кнопку Sign this petition Или используйте QR код ОЧЕНЬ ВАЖНО! Нужно обязательно подтвердить по электронной почте свой голос, иначе его удалят позже. И еще ВАЖНО: Подписание Петиции совершенно бесплатно. Сайт Change может попросить донат. Но это не обязательно делать. Просто игнорируйте.

Президенту Сполучених Штатів Америки КОНГРЕСУ США ПЕТИЦIЯ

Ми, громадяни України, та її численні друзі і прихильники, закликаємо Президента Сполучених Штатів Америки та Конгрес країни невідкладно прийняти "Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO for Ukrainians Act). Це створить умови для використання конфіскованих російських суверенних активів для того, щоб змусити Росію заплатити за шкоду і збитки, завдані нею в Україні, припинити застосування сили проти України і вивести свої війська за межі визнаних кордонів України. Цей закон стане потужним контрзаходом проти серйозних порушень міжнародного права з боку Росії.
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15.02.2024 08:51 Ответить
50 250 75 000

Подписей Следующая цель

Сегодня подписали 40 033 человека

Благодаря вашей поддержке у этой петиции есть шанс на победу! До следующей цели осталось всего 24 750 подписей. Поможете её достичь?

це конфіскація 300 млрд дольців в кацапів
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15.02.2024 08:53 Ответить
А що, президент чи конгрес США вирішують питання конфіскації?
Чи може ці 300 млрд. знаходяться у банках США?
Ви ще напишіть петицію про введення військ НАТО на територію московії.
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15.02.2024 10:54 Ответить
тов Кийко, ви ще не закінчили ще "трускавецький аніверситет"?
купи відро "для розуму"
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16.02.2024 08:04 Ответить
Закінчиш школу, "мура", тоді звертайся до дорослих.
А поки що в твоїй "флешці" розум не спостерігається.
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16.02.2024 08:17 Ответить
. Ти чого хвалишся, що ти дорослий?
Невже вже нижче пупа волосячко виросли?
Не хвилюйся, це перехідний період.
Пройде.
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16.02.2024 08:21 Ответить
У мене пройде, в тебе вже ніколи
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16.02.2024 08:26 Ответить
"хорим" співчуваю, невже медсестра тебе побрила?
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16.02.2024 17:47 Ответить
Вже літери розгубив, мий ноги та лягай спати
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16.02.2024 17:57 Ответить
ти ще й недоумок зекийко.
читай недоумку

ХОРИЙ

Тлумачення із "Словника української мови"*
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16.02.2024 19:31 Ответить
Я ж і кажу, ти літери розгубив. Ти, Мура, ще на 500 років назад зазирни
Ти краще пиши пєтушицію в лігу сексуальних меншин. Точно допоможе!
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16.02.2024 20:07 Ответить
А чего "Буданга" не уточнил весной какого года они будут? Я смотрю он уже и до авиации добрался, прям специалист на все руки... Точнее язык.
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15.02.2024 07:48 Ответить
Повіримо!
Хай буде так!
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15.02.2024 07:50 Ответить
Провів розвідку?
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15.02.2024 07:50 Ответить
клоун балабол....
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15.02.2024 07:50 Ответить
Весна через два тижні((А сьогодні москалі завдали по позиціях ЗСУ більше 100 авіаударів проти наших 10((Довго рухаєтеся,бо інакше треба буде річку Дніпро переходити "на більш вигідні та укріплені рубежі"((
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15.02.2024 07:51 Ответить
Мабуть, через це і Пороха не випустили за кордон, щоб F16 не привіз…
Буданов, своїм «жалісним» листом до стефанчука, добряче вляпався в лайно КВНщика!! Як і гогошвіллі … та купою ухилянтів через кордон…
Мабуть йому руки викручували, що таке намалював…
Порядність і честь…
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15.02.2024 07:53 Ответить
І мене не випускають.Ми з Порохом кріпаки
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15.02.2024 08:07 Ответить
Буданов ВІДПРАЦЬОВУЄ СВОЇМ ФСБШним кураторам ! З першого дня на посаді брехав , що не було спецоперації по « вагнерам» , …………бреше 2 роки , гірше Абдрістовіча Жіноподібне створіння сожительствует з наркодільцем &балошвіллі , призначив злодія собі в радники ! зірвав контрнаступ ! Мафія « троянських шакалів « , мародерів , призначає виключно собі подібних
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15.02.2024 09:14 Ответить
А хто йому заважав їх привезти поки був при владі?
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15.02.2024 09:38 Ответить
буданга в ударі.
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15.02.2024 07:53 Ответить
Цей "розвідник" на кого працює?
Зе-гниди прямим текстом гонять інфу кремлю і як можуть затягують реалізацію планів.
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15.02.2024 08:10 Ответить
пророк хренов, - якщо каже, значить не збудеться, - але посвистіти і понтів нагнати треба.
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15.02.2024 08:10 Ответить
Зачем киздеть раньше времени? Пусть кацапам сюрприз будет.
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15.02.2024 08:19 Ответить
А тут як завжди суцільна зрада, стогін і зневіра.
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15.02.2024 08:21 Ответить
Якщо , подобаеться , коли тобі БРЕШУТЬ в очі , прикладів сотні , то ти ДЕГЕГЕРАТ
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15.02.2024 09:17 Ответить
Не бери до рота те що тобі пропонують незнайомі дядьки, і все буде добре..
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15.02.2024 10:42 Ответить
3,14здел би ти менш 3,14здобол.
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15.02.2024 08:22 Ответить
а Куню потопил
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15.02.2024 08:24 Ответить
Ага, особисто.
Як і Зе особисто відигнав підарів від Києва.
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15.02.2024 08:43 Ответить
Ну то скажи що це особисто Залужний.
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15.02.2024 10:43 Ответить
Не напружуся, бо всерешся, а я и так бачу шо всі ви, ********, *******.
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15.02.2024 11:50 Ответить
Живеш в чорно-білому світі, важко мабуть, не сумуй, це не довго..
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15.02.2024 12:31 Ответить
Головне шоб як ти не жити "весело" у ЗЕленому лайны.
При чому це в тебе надовго, на все твоє огидне життя.
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15.02.2024 15:25 Ответить
Людина створює світ навколо себе своїм сприйняттям, в моєму немає ні ЗЕ, ні іньшого лайна, а в твоєму його багато, про то і кажу. Насправді це т.н. "маятники", які створюють для неосвідчених людей, і вони все життя їх качають, а це енергія, маятники згодом становляться єгрегорами. Що б тобі було зрозуміліше, ще це називають, ...розділяй і володарюй...
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15.02.2024 18:11 Ответить
Розумово убогий, твій смердючий висер на рахунок Генерала Залужного показав, у якому сраному світі ти живеш, сам собі його створивши. Не захлинись у своєму гівні і жовчі поц, що розділяє і панує. Ні, як вам, шановна громада, подобається цей поц, що гівном плюнул на Генерала і тут же розповідає, що в його говеному світі немає Зеленого лайна! Так може ти і м'яса не їси?
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15.02.2024 21:00 Ответить
Чого Залужний не забезпечив своєчасний вихід наших військ з Авдіівки? Хотів іі захищати? Тоді чого не були забезпечені своєчасні ротіціі, повне забезпечення військ, створення захисних споруд? Любима тема розумово відсталих, що він боїться членограя, ну тоді все з ним ясно. Я Залужного поважаю, і якби він мав щ сказати, він би сказав, но він мовчить, а за нього виступають істрични дебіли, яких багато було , є і буде.
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15.02.2024 21:16 Ответить
*******, спитай про це у свого улюбленого ВярховнАга Говнокомандуючого та генерала 200, якій в угоду ******** амбіціям ігруна піписькой на рояле цього не зробив ранійше та не робить досі. Випій валеріани, *******, та не істері тут.
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15.02.2024 21:47 Ответить
До речі, *******, ти хто такій, шо розмірковуєшь о спорвах військових? Якій військовий ВУЗ за плечами? Вьючно-курдючне ім. Віслюка, орденів Сутулого ІІІ ступені та Кривоокого ІІ ступені вчилеще лаптеплєтиння бронекопитних військ підводной авіації?
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15.02.2024 22:16 Ответить
Знову про майбутнє.
Згадалося давнє: "Партія урочисто проголошує: нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі!"
А потім ще було "До 2000 року кожна родина житиме в окремій квартирі!"
І ще...
І ще...
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15.02.2024 08:23 Ответить
К 1986 році чув як 10-річні діти співали за реформи Горбатого та совок

Дядя Миша издал дерективу,
Что в 2005 году
Мама с папой получат квартиру
А я место в детском спаду
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15.02.2024 23:10 Ответить
Саду, перепрошую.
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15.02.2024 23:11 Ответить
Цього жоржика який збирався пити каву в криму вважаю за БАЛАБОЛА
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15.02.2024 08:24 Ответить
Навіщо хвастатись тим,чого немає?І яка заслуга буданова в тому,що буде в далекому майбутньому?Не знаю,чи в нас все готове для F-16,але точно знаю,що раша мовчки і ретельно готується до появи цих літаків у нашому небі.
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15.02.2024 08:26 Ответить
Навесні це вже за два тижні? Я правильно розумію?...
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15.02.2024 08:28 Ответить
В конце года.
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15.02.2024 08:31 Ответить
Как увижу в небе так и поверю.
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15.02.2024 08:30 Ответить
один "льотчик" вже прибув по завданню Буданова до Монако за F-16
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15.02.2024 08:34 Ответить
Из золотыми яйцами?
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15.02.2024 08:42 Ответить
там льотчик Люся не однин прогулювався - можливо навіть на пару працюють ....
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15.02.2024 08:43 Ответить
Подскажите, кто знает, в разведке какой страны работает этот чувак?
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15.02.2024 08:40 Ответить
.... он сам не знает!
А мьІ можем только догадьІваться....
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15.02.2024 08:45 Ответить
Яким боком буданов до Ф-16?
Краще інформуйте про зрив поїздки Пороха до Польщі, Германії і Ізраїлю.
Про те, як він не зустрінеться з 6 президентами, прем'єрами, республіканцями. Як не виступить на Мюнхенській конференції і не домовиться про допомогу Україні.
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15.02.2024 08:54 Ответить
А недавно хтось розповідав що інфраструктура не готова. Не готова-робіть мовчки. Готова мовчки отримали літаки-б'єм кацапів. Ні, треба звіздіти на весь світ. Про контрнаступ рік звізділи. Чим закінчилося-всім відомо! Злізли зі сцени і мастистими політиками та командирами себе уявили . Звіздуни дідькові!
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15.02.2024 08:55 Ответить
А летом на набережную Ялты. Каву пити.
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15.02.2024 09:05 Ответить
Вже не лiзе.
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15.02.2024 09:50 Ответить
https://youtu.be/SIIVUVWt4g0?si=S9u9glje9bm9bGJu ...

Партия регионов,типа глисты народа.победят па любасу даже Пентагон...😜 Кофе пить в Ялте...
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15.02.2024 09:10 Ответить
https://youtu.be/HQ0s8D-IBpI?si=beut812rTYqPAPOW ..

Голобородько наше все.. .аж %73%
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15.02.2024 09:14 Ответить
після кави в Криму одразу , знов вангує розвідник наш
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15.02.2024 10:00 Ответить
Буданга працює речником ВПС на пів ставки?
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15.02.2024 10:29 Ответить
Вскипіло у нездар, їм все завжди погано, потопили кацапський БДК, чи ні, навчаються наші пілоти, чи вже готуються до бою. Скигліі заливають, ридають , ковтають шмарклі, це іх захисна реакція від зовнішнього світу, велике бажання щоб іх пожаліли і захистили…
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15.02.2024 10:49 Ответить
Бо "нездарі" від ГУР бажають більше знати о ВКС раши,а не о ВПС ЗСУ
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15.02.2024 13:30 Ответить
 
 