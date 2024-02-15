Вопрос F-16 уже решен. Надеюсь, весной они будут в небе, - Буданов

На этом заседании "Рамштайна" решались сугубо технические вопросы, ведь главный вопрос по истребителям F-16 давно решен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии каналу "Ми-Україна" сообщил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

"Здесь были подробности, но они касаются технических вопросов: передачи, готовности инфраструктуры, готовности кобслуживанию этих самолетов, подготовки летного и аэродромного состава... Подождите - уже скоро, уже финальный этап идет... надеюсь, что именно весной их и увидим в небе", - рассказал Буданов.

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