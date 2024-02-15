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Днепропетровщина (3507) Никополь (910)

Российская армия атаковала объекты гражданской инфраструктуры на Днепропетровщине

х-59

Российские оккупанты утром атаковали Днепропетровщину ракетами, поздно вечером обстреляли Никопольщину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Утро на Днепропетровщине началось со взрывов. Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры.

Спасибо за работу силам ПВО! Всю информацию уточняем. Детали – впоследствии", - говорится в сообщении.

Поздним вечером российская армия направила свое оружие на Никопольщину. Дважды обстреляла район из тяжелой артиллерии. Под ударом находились Марганец и Мировская громада.

Также смотрите: В течение дня россияне обстреляли из артиллерии и дронами Никопольщину. Ранен мужчина. ФОТОрепортаж
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Буба криворогий, тепер ти особисто відповідаеш за оборону України після зняття найкращого генерала Залужного. Розкажи, ЗЕбанутий окурок, як ти допустив, що кацапня атакує Авдіівку і майже перекрила дорогу, по якій йшло постачання в місто !? Шо, виконуеш забаганки ***** і мріеш, що він поставить тебе, недоумка, губернатором України?
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15.02.2024 07:57 Ответить
Ну, якщо чесно, там ще при Залужному пздц підходив.
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15.02.2024 09:14 Ответить
Ти ще про Брежнева згадай. Чи про Хрущова. А реалії такі, що наразі за все відповідае найвелічніший гівнораліссімус. І ніяка Ермаківська ботва йому не допоможе. Так що ЗЕлена кучка лайна буба криворогий відповідае за всі військові операції. Це я до того, що він як був дебілом у всьому, крім свого 95 квартала, так і зостався.
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15.02.2024 09:28 Ответить
4 ракети - 4 прильота по дніпру. дякуемо ппо
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15.02.2024 08:06 Ответить
Скорей всего баллистическими били, искандерами или корейскими аналогами...
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15.02.2024 08:09 Ответить
ENACT WITHOUT DELAY THE "REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY and OPPORTUNITY FOR UKRAINE ACT"



Создано

13 февраля 2024 г.

Supporter Voices

Почему эта петиция важна



Автор: https://www.change.org/u/1330816182 Yuri Shvets

PRESIDENT OF THE UNITED STATES

UNITED STATES CONGRESS

Президенту Сполучених Штатів Америки
КОНГРЕСУ США

Ми, громадяни України, та її численні друзі і прихильники, закликаємо Президента Сполучених Штатів Америки та Конгрес країни невідкладно прийняти "Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO for Ukrainians Act). Це створить умови для використання конфіскованих російських суверенних активів для того, щоб змусити Росію заплатити за шкоду і збитки, завдані нею в Україні, припинити застосування сили проти України і вивести свої війська за межі визнаних кордонів України. Цей закон стане потужним контрзаходом проти серйозних порушень міжнародного права з боку Росії. Передача активів реципієнтам вимагає максимальної прозорості, підзвітності та контролю, щоб гарантувати, реципієнтам отримати те, що їм належить. Ми закликаємо Президента скоординувати створення міжнародного механізму компенсації з іноземними партнерами, включаючи Україну, щоб передбачити розподіл коштів безпосередньо кінцевим користувачам

Подписей: 49 833Следующая цель: 50 000

49 833

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Сегодня подписали 40 033 человека

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https://www.change.org/p/enact-without-delay-the-rebuilding-economic-prosperity-and-opportunity-for-ukraine-act/psf/promote_or_share
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15.02.2024 08:14 Ответить
Нагадай про це Трампу, який лежить під ******.
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15.02.2024 09:30 Ответить
Шо, апять, лежить? І довго лежить?
Ти чого його не витягуєш?
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16.02.2024 08:07 Ответить
 
 