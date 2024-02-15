Российская армия атаковала объекты гражданской инфраструктуры на Днепропетровщине
Российские оккупанты утром атаковали Днепропетровщину ракетами, поздно вечером обстреляли Никопольщину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Утро на Днепропетровщине началось со взрывов. Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры.
Спасибо за работу силам ПВО! Всю информацию уточняем. Детали – впоследствии", - говорится в сообщении.
Поздним вечером российская армия направила свое оружие на Никопольщину. Дважды обстреляла район из тяжелой артиллерии. Под ударом находились Марганец и Мировская громада.
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Создано
13 февраля 2024 г.
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Автор: https://www.change.org/u/1330816182 Yuri Shvets
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Ти чого його не витягуєш?