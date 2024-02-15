На Хмельнитчине есть повреждения гражданских объектов
Сегодня утром, враг снова нанес массированный удар по Украине. В Хмельницкой области повреждение гражданских объектов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хмельницкую ОВА.
"Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала. Просьба ко всем сохранять информационную тишину, пока работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.
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Президенту Сполучених Штатів Америки КОНГРЕСУ США ПЕТИЦIЯ
Ми, громадяни України, та її численні друзі і прихильники, закликаємо Президента Сполучених Штатів Америки та Конгрес країни невідкладно прийняти "Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO for Ukrainians Act). Це створить умови для використання конфіскованих російських суверенних активів для того, щоб змусити Росію заплатити за шкоду і збитки, завдані нею в Україні, припинити застосування сили проти України і вивести свої війська за межі визнаних кордонів України. Цей закон стане потужним контрзаходом проти серйозних порушень міжнародного права з боку Росії. Передача активів реципієнтам вимагає максимальної прозорості, підзвітності та контролю, щоб гарантувати, реципієнтам отримати те, що їм належить. Ми закликаємо Президента скоординувати створення міжнародного механізму компенсації з іноземними партнерами, включаючи Україну, щоб передбачити розподіл коштів безпосередньо кінцевим користувачам