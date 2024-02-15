На Хмельнитчине есть повреждения гражданских объектов

Сегодня утром, враг снова нанес массированный удар по Украине. В Хмельницкой области повреждение гражданских объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

"Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала. Просьба ко всем сохранять информационную тишину, пока работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

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