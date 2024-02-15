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Уничтожены 13 российских ракет из 26, - Воздушные силы

ппо

Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 российских ракет из 26 запущенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил.

"Ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С- 300, управляемыми авиационными ракетами Х-59", - говорится в сообщении.

Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:

  • 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс – рф);
  • 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская обл. – рф);
  • 2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск – рф);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ВОТ Запорожской обл., Курская обл. – рф);
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. – рф).

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов:

  • 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
  • 2 крылатые ракеты "Калибр";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

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Повітряні сили
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Топ комментарии
+15
половина..., мабуть не вистачає ракет ппо...
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15.02.2024 09:18
+11
Дякуємо Захисників України!!
А якби якийсь дурачок з КВНщиків… янетряпка, таки тут правий… Гончаренко правду про нього казав..
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15.02.2024 09:20
+2
А 13, все таки, кудись влучили.
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15.02.2024 09:35
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половина..., мабуть не вистачає ракет ппо...
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15.02.2024 09:18 Ответить
Дякуємо Захисників України!!
А якби якийсь дурачок з КВНщиків… янетряпка, таки тут правий… Гончаренко правду про нього казав..
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15.02.2024 09:20 Ответить
Риговське лайно сидить в ОП😡
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15.02.2024 12:51 Ответить
Гончаренко таке саме риговське,це факт із його біографії
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15.02.2024 14:50 Ответить
Дякуємо (кому?) захисникАМ
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15.02.2024 10:44 Ответить
х59 звіздєж ...Влучання є ...Їх вчора тільки 2 і пускали в одному напрямку який їм цікавий
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15.02.2024 09:28 Ответить
А 13, все таки, кудись влучили.
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15.02.2024 09:35 Ответить
Як завжди, впали у полі.
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15.02.2024 09:38 Ответить
ага, або в туалет,або сарай якийсь... а потім через пів року дізнаємося,що вони попали в склади з ************,складами з амуніцією або якісь підприємтсва котрі працювали на оборонку
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15.02.2024 10:02 Ответить
Після того, як місяць тому 14.01.2024 Сили оборони України збили ворожий літак ДРЛВ А-50 з не менш як 10 висококваліфікованими операторами на борту, відтоді дійсно масовані комбіновані ракетно-дронові атаки території України припинились.
Сьогоднішня ракетна атака та минулі - від 07.02 та 23.01, а також удари "шахедами" - це не те, що було 29.12.2023 та 02.01.2024, коли рашисти застосували все, що у них є, включно із "кинжалами" (які після збиття А-50 взагалі не запускались).
Висновок: без збитого літака ДРЛВ, який був основним джерелом інформації про позиції системи ППО ЗСУ та координаційним командним центром управління комбінованим масованим ракетним ударом, повторення таких атак із застосуванням більше 50-60 ракет різних типів, стало неможливим.
Також цей фактор якимсь чином вплинув і на спроможності ворога запускати надзвукові ракети "Кинжал". Ймовірно, що такі пуски без взаємодії із літаком А-50, що був збитий, стали неможливими.
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15.02.2024 09:49 Ответить
Він не унікальний і ще залишилось чи то 5, чи то 6. І вже зміна літала там де і збитий папереднік.
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15.02.2024 10:59 Ответить
50%... А раніш було 70-90%.
Нічим?
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15.02.2024 10:23 Ответить
от мля!
рік назад, знищували 80+ відстоків, при атаках 100+ ракет. не було мобільних груп. не будо "патріотів". зараз половину з 26?
то, що сталося?
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15.02.2024 10:56 Ответить
Патріоти не в кожному місті стоять. Мобільні групи на шахедів в основному полюють, з кулементами та "Іглами" за іскандерами та с-300 не поганяєшся. Ну і орки не настільки тупорилі, як про них думають-вони вчаться і прокладають нові маршрути для свого летючого смертоносного лайна.
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15.02.2024 12:01 Ответить
У Курській області безпілотник вночі атакував нафтобазу,
Як писали "Обережно, новини", нафтобаза, про яку йдеться, розташована неподалік села Польова. База повідомила, що горить 100-тонний танк, а перед початком пожежі місцеві жителі чули вибухи в небі.

Як повідомляє Telegram-канал 112, нафтобазу атакували два безпілотники, після чого загорілися три цистерни з бензином.
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15.02.2024 12:48 Ответить
 
 