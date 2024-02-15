Уничтожены 13 российских ракет из 26, - Воздушные силы
Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 российских ракет из 26 запущенных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил.
"Ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С- 300, управляемыми авиационными ракетами Х-59", - говорится в сообщении.
Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс – рф);
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская обл. – рф);
- 2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск – рф);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ВОТ Запорожской обл., Курская обл. – рф);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. – рф).
Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов:
- 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
- 2 крылатые ракеты "Калибр";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Топ комментарии
+15 Hanka Panyanka
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+11 Олександр ВАЛОВИЙ
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+2 Стицько c084f514
показать весь комментарий15.02.2024 09:35
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А якби якийсь дурачок з КВНщиків… янетряпка, таки тут правий… Гончаренко правду про нього казав..
Сьогоднішня ракетна атака та минулі - від 07.02 та 23.01, а також удари "шахедами" - це не те, що було 29.12.2023 та 02.01.2024, коли рашисти застосували все, що у них є, включно із "кинжалами" (які після збиття А-50 взагалі не запускались).
Висновок: без збитого літака ДРЛВ, який був основним джерелом інформації про позиції системи ППО ЗСУ та координаційним командним центром управління комбінованим масованим ракетним ударом, повторення таких атак із застосуванням більше 50-60 ракет різних типів, стало неможливим.
Також цей фактор якимсь чином вплинув і на спроможності ворога запускати надзвукові ракети "Кинжал". Ймовірно, що такі пуски без взаємодії із літаком А-50, що був збитий, стали неможливими.
Нічим?
рік назад, знищували 80+ відстоків, при атаках 100+ ракет. не було мобільних груп. не будо "патріотів". зараз половину з 26?
то, що сталося?
Як писали "Обережно, новини", нафтобаза, про яку йдеться, розташована неподалік села Польова. База повідомила, що горить 100-тонний танк, а перед початком пожежі місцеві жителі чули вибухи в небі.
Як повідомляє Telegram-канал 112, нафтобазу атакували два безпілотники, після чого загорілися три цистерни з бензином.