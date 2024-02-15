РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4134 посетителя онлайн
Новости Война
890 1
обстрел (25795) Харьковщина (5576)

Обстрел Великого Бурлука: Число жертв возросло до 4 человек

бурлук

В результате российского обстрела пгт. Великий Бурлук в Харьковской области известно о 4 погибших и 5 раненых. Поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области

Так, из-под завалов извлекли тело 54-летней женщины.

"Количество погибших увеличилось до четырех: две женщины и двое мужчин. Ранены пять человек", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Смотрите также: Сутки на Харьковщине: ракетный удар по Чугуеву, обстрелы Великого Бурлука, удары по с. Гнилица, есть погибшие и раненые. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапська наволоч знищує наші міста. Слідом за Маріком, щодня руйнують Херсон і Харків. Відповід повинна бути. Треба нищити їх Воронеж, Курськ, Белгород і далі
показать весь комментарий
15.02.2024 10:07 Ответить
 
 