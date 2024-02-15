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беспилотник (3155) Великобритания (4725) Грант Шеппс (55)

Великобритания поставит Украине тысячи БПЛА, - министр обороны Шеппс

бпла

Великобритания поставит Украине тысячи беспилотников в рамках своего пакета на 200 млн фунтов

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Вместе (Великобритания и Латвия) дадут Украине возможности, необходимые для защиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что Путин терпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях", - сказал он.

Ранее президент Зеленский заявил о расширении коалиции дронов.

"К Великобритании, Латвии и Швеции присоединились Нидерланды, Германия, Эстония. Фундамент коалиции – сильный, коалиция уже работает", – отметил глава государства.

Также читайте: Британские поставщики экспортировали в РФ ключевое оборудование более чем на $100 млн, включая дроны и полупроводники, - The Times
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Шлюпки на воду, кацапня!!!
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15.02.2024 11:26 Ответить
не балакайте - поставляйте врешті-решт, час на вагу золота!
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15.02.2024 11:26 Ответить
Боже, бережи короля!
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15.02.2024 11:27 Ответить
Тю.... "слабаки" , Зелька "мільйон" зробить.... правда поки тільки ротом.
Thank you British tax payer's- Thank you Great Britan!
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15.02.2024 11:28 Ответить
а можна краще сотні ракет?
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15.02.2024 11:29 Ответить
А можна краще подякувати за допомогу?
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15.02.2024 11:51 Ответить
І ракети будуть.
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15.02.2024 12:14 Ответить
Велике--Дякуємо Брати!!!,
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15.02.2024 11:31 Ответить
Дякуємо Великій Британії за непохитну підтримку !
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15.02.2024 11:51 Ответить
 
 