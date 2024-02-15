Зеленский, Сырский и Умеров сегодня должны быть не в Киеве, а на командных пунктах бригад, которым ставят задачи в Авдеевке, - Бутусов
Высшее военное и политическое руководство Украины сегодня должно быть на командных пунктах бригад, которым ставят задачи в Авдеевке.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Господа Зеленский, Сырский, Умеров, вам нечего сегодня делать в Киеве. Ваше место на командных пунктах бригад, которым ставят задачи в Авдеевке. Именно там сейчас решается судьба очень многих лучших людей. Вы должны отдавать приказы, глядя в глаза.
Вы должны слушать реальные доклады, без своих розовых очков и без лжи, которой вы сами себя окружаете. Это вы позволяете вам врать о "напряженно-контролируемой обстановке", и вам нужно видеть, как это выглядите в глазах людей, получающих приказы", - подчеркнул журналист.
"Вы и некоторые другие руководители своими решениями создали ситуацию, которую сейчас разгребают бойцы. Не вам ходить в атаки, но вы не имеете права отсиживаться в теплых кабинетах, вы должны смотреть как решают кризис, созданный из-за ваших решений или из-за отсутствия ваших решений. Вы должны хотя бы чему-то научиться и сделать наконец выводы.
Всем уклоняющимся от ответственности на высших уровнях хочу сказать - не думайте, что о вас будут молчать", - подытожил Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
решивший перед ними для фото прогнуться.
А боевые генералы на заднем плане, как мальчики на побегушках. "Что изволите?"
Да он и не старается ничего понять. Для него на карте - "сплошной лес и высокие горы", на что он смотрит с высока.
Залужного шобла не відпускала за кордон, перешкоджала його зустрічам . Був одиничний випадок за 2 роки великою війни.
Життя цих уй*ків понад усе - така позиція цих зрадників.
Мене, б..ха, бісить що в перший день відкритого вторгнення Київ був зданий ЗЕрадникам, хоча що це я, здали то його в 2019 + колоборація олігархів, бо я не вірю що у Вовчика 73%, був задіяний неймовірно потужний адмін ресурс від хлопців-олігархів.
категорически.
решать где и кому быть.
Убитих в Оленівці Українців, як і по всій Україні, забалакали…, щоб тему завести манівцями!! А причетних до крові та смертей Українців, привладних Зеленського, і затихарилися….
Словоблуддя, Зеленського та стефанчука з шмигалем, убитих Українців не поверне!!
Ст. 28 ККУ. Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група…
https://www.youtube.com/watch?v=gZd9afEVKs4 http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgZd9afEVKs4&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
Інші захоплені міста,де побував напередодні-те саме пройшли.
Він НЕ тряпка. Він ганчірка! Не більше.
Тобто Зеленскьй буде як Напалеон командувати військом, а в цей час Єкрмак буде іздити по країнам замість президента?)