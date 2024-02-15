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Зеленский, Сырский и Умеров сегодня должны быть не в Киеве, а на командных пунктах бригад, которым ставят задачи в Авдеевке, - Бутусов

зеленський

Высшее военное и политическое руководство Украины сегодня должно быть на командных пунктах бригад, которым ставят задачи в Авдеевке.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Господа Зеленский, Сырский, Умеров, вам нечего сегодня делать в Киеве. Ваше место на командных пунктах бригад, которым ставят задачи в Авдеевке. Именно там сейчас решается судьба очень многих лучших людей. Вы должны отдавать приказы, глядя в глаза.

Вы должны слушать реальные доклады, без своих розовых очков и без лжи, которой вы сами себя окружаете. Это вы позволяете вам врать о "напряженно-контролируемой обстановке", и вам нужно видеть, как это выглядите в глазах людей, получающих приказы", - подчеркнул журналист.

"Вы и некоторые другие руководители своими решениями создали ситуацию, которую сейчас разгребают бойцы. Не вам ходить в атаки, но вы не имеете права отсиживаться в теплых кабинетах, вы должны смотреть как решают кризис, созданный из-за ваших решений или из-за отсутствия ваших решений. Вы должны хотя бы чему-то научиться и сделать наконец выводы.

Всем уклоняющимся от ответственности на высших уровнях хочу сказать - не думайте, что о вас будут молчать", - подытожил Бутусов.

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Топ комментарии
+64
А українці досі думають, що зєкодло -- ідіоти, а не вороги.....
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15.02.2024 12:15
+60
+ ще завгоспа може взяти - снаряди підносити по"задіяному запасному логістичному капіляру"
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15.02.2024 12:16
+57
Сырский не Залужный, и не в состоянии сказать "нет" недонаполеону. Теперь наш "величайний гений" тактики и стратегии наруководит. Уже просматривается начало процесса.
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15.02.2024 12:17
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Щодна -біля 40, а це всього за 1 годину - 10.
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15.02.2024 14:47 Ответить
Мені сьогодні, моя дитина, заявила , що Зеленский прокакав Україну , а я кажу, ні тільки половину . Поки що , та не Зеленский, а його виборці
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15.02.2024 14:11 Ответить
Вони не такі дурні вмирати за Україну
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15.02.2024 14:18 Ответить
Три "великих" стратега, ни бельмеса не понимающие в военном деле, и генерал Сирский,
решивший перед ними для фото прогнуться.
А боевые генералы на заднем плане, как мальчики на побегушках. "Что изволите?"
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15.02.2024 14:21 Ответить
А Умеров здесь причем? Его дело покупать яйца и яблоки.
Да он и не старается ничего понять. Для него на карте - "сплошной лес и высокие горы", на что он смотрит с высока.
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15.02.2024 14:24 Ответить
Ага, на КП бригад. Зараз немає оперативно- стратегічних завдань а є просто оборона. Ну, може Сирський не забув як ротою(батальйоном) командувати. А з тих двох який толк?
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15.02.2024 14:25 Ответить
Авдеевку уже сдали. Под эвакуацию снова попадет наверное несколько тыс. человек !
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15.02.2024 14:29 Ответить
не манди,только завели 3ю азова чтобы русачков подразбавить свинцом,с зенита выводят а коксохим норм держим так что недели 2-3 должен авдос простоять
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15.02.2024 18:01 Ответить
Дурачков таких, як ти, а не русачков. Спочатку придурок почитай, що на давньоруській означає, це слово, недоумок.
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15.02.2024 18:41 Ответить
....... ви там тримайтесь.....
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15.02.2024 14:32 Ответить
Вони всі разом із Сирським зараз навіть не в Києві, а в Мюнхені.
Залужного шобла не відпускала за кордон, перешкоджала його зустрічам . Був одиничний випадок за 2 роки великою війни.

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15.02.2024 15:11 Ответить
історичне фото "Сдача Авдіївки"
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15.02.2024 21:29 Ответить
Дасть там ще поряд хероічемй підрозділ Беркуту срют
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16.02.2024 03:57 Ответить
Ці мудаки зараз угроблять хлопців в Авдіївці включаючи і 3 ОДШБ. Скільки вже втратили хлопців та території України завдяки Зеленському та Сирському на Лугансько - Донецькому, Купянському напрямкам завдяки тим, хто не вміє воювати, не готує запасні рубежі оборони невоечасно надаючи резерви, призначаючи на посади командирів, які бездумно готові за будь-що виконати накази. Питання одне- що далі, та чи виживе з такими..... Україна
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15.02.2024 15:23 Ответить
Знова будут евакуацію чи екстрадіцію полоненниз робити ?
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15.02.2024 15:27 Ответить
екстракшн
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15.02.2024 16:36 Ответить
Ну на словах вони вже зробили все на 200%. Продобжується брехливий піар: зеленський проснувся і заявив, що треба забезпечити воїнів антидронними засобами )); антитіла піарять Сирського; витягли старе відео з Будановим (ніби про звільення нас.п.). Контора подоляка працює. Скоро побачимо і потік лайна на команду ЗАЛУЖНОГО.
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15.02.2024 15:48 Ответить
Недовго грала музика..."...Подивимось і будемо сподіватись на кращі зміни. Сьогодні, як ніколи, я впевнений у нашій перемозі.." Це цитата якою Бутусов закінчує статтю від 13.02 де намагається проаналізувати зміни в керівництві ЗСУ. Схоже, що подивився.
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15.02.2024 16:10 Ответить
Можливо все правильно, тільки дивно, що Залужному Ботусов це не радив...
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15.02.2024 16:10 Ответить
обороною Авдіївки командував безпосередньо сирський-просирський
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15.02.2024 21:31 Ответить
Тарнавський командуе і командував ..
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17.02.2024 17:55 Ответить
Ще пан Кличко казав-"Каждый мнит себя стратегом,видя бой со стороны".Згадується,як охорона Авдіївського коксохіму не пускала ЗСУ на територію.Чи пан Юрій вже забув свій репортаж?Віталій говорив не про Юрія,а про диваних дописувачів.З дивана добре продивляється і Авдіївка,і підступи перед і через Авдіївку.Уявляєте,яка бойова дорога "2 армії світу".Вона правонаступниця СРСР-Кенісберг,Варшава,Берлін, Донецький аеропорт, Авдіївка...
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15.02.2024 16:12 Ответить
Ви мабуть жартуєте пане Юрій, там же стріляють/бомбардують!
Життя цих уй*ків понад усе - така позиція цих зрадників.

Мене, б..ха, бісить що в перший день відкритого вторгнення Київ був зданий ЗЕрадникам, хоча що це я, здали то його в 2019 + колоборація олігархів, бо я не вірю що у Вовчика 73%, був задіяний неймовірно потужний адмін ресурс від хлопців-олігархів.
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15.02.2024 16:36 Ответить
в киеве стратегам надёжнее, какая авдеевка.
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15.02.2024 18:10 Ответить
хто з ватажків "днр" робив внески фіносування в фейкову партію "слуг народа" https://www.youtube.com/watch?v=RAFpHXaw84I
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15.02.2024 18:14 Ответить
возражаю.
категорически.
решать где и кому быть.
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15.02.2024 19:08 Ответить
Он, як завели рака за камінь, зелені боти від єрмаковщини!!!
Убитих в Оленівці Українців, як і по всій Україні, забалакали…, щоб тему завести манівцями!! А причетних до крові та смертей Українців, привладних Зеленського, і затихарилися….
Словоблуддя, Зеленського та стефанчука з шмигалем, убитих Українців не поверне!!
Ст. 28 ККУ. Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група…
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15.02.2024 19:45 Ответить
Альо, пан Бутусов, а як же оманський договорняк з патрушевим? Ви шо, хочте, шоб незрівняного політика-стратега всіх часів і народів з компанією настіг кацапський ,,Новічьок"?
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15.02.2024 20:10 Ответить
Майор Кротевич рве і мече, але ніхто не чує: чому так?
https://www.youtube.com/watch?v=gZd9afEVKs4 http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgZd9afEVKs4&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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15.02.2024 20:22 Ответить
ти щойно зарегався щоб саме це написати?
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15.02.2024 23:16 Ответить
Бути постійно на передовий,а не в штабі - глупо для генерала.Це найкращій спосіб втратити контроль над ситуацією.Але найвеличніший створює закони природи сам.
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15.02.2024 21:08 Ответить
Буба криворогий, ну шо-ж з тебе, блазень ЗЕбанутий такий сраний гівноралиссимус? Авдіївку просрав? Що ще ти, блазень ЗЕбанутий, збираїшся здати *****? На Залужного ти вже не звалиш, ти, дебіл, його звільнив.
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15.02.2024 21:35 Ответить
Краще б вони були в Ростові.
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15.02.2024 21:45 Ответить
щось не повним складом ставка - непорядок де маряна ?- без плану нічого в них не вийде
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15.02.2024 21:55 Ответить
Був там,після себе залишає пекло.
Інші захоплені міста,де побував напередодні-те саме пройшли.
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15.02.2024 22:15 Ответить
Із З.еленським ми війну НЕ ВИГРАЄМО!
Він НЕ тряпка. Він ганчірка! Не більше.
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15.02.2024 22:20 Ответить
Що я тільки що прочитав!?.
Тобто Зеленскьй буде як Напалеон командувати військом, а в цей час Єкрмак буде іздити по країнам замість президента?)
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16.02.2024 04:23 Ответить
Ви не помітили по карті, що там котел в Авдіївці організовується.
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16.02.2024 07:06 Ответить
Ця стаття не просто так,щоб ви побалакати, а котел в Авдіївці хто буде розгрібати?
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16.02.2024 10:01 Ответить
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