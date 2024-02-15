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СБУ (19472) Повалий (86) подозрение (434)

Предательнице Повалий, призывавшей захватить всю Украину, заочно сообщено о подозрении, - СБУ

сбу,повалій

Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и экс-нардепа от запрещенной "Партии регионов" Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну РФ против Украины.

Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что накануне полномасштабного вторжения РФ она уехала в страну-агрессор, где получила российское гражданство и публично поддержала кремль.

Во время интервью московскому интернет-изданию коллаборантка восхваляла Путина и призвала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев.

Кроме того, в сентябре 2023 года Повалий по приглашению террориста Пасечника выступила на концерте во временно оккупированном Луганске.

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Тогда прямо со сцены она высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности злоумышленницы в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Таисии Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);
  • ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной злости РФ против Украины).

Поскольку злоумышленница находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления.

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СБУ повідомила про підозру Повалій
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Топ комментарии
+29
Мумія , відро з глазами
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15.02.2024 12:20
+17
Відправити її до ківи.
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15.02.2024 12:20
+14
і ще на це сміття витрачають зусилля та ресурси...
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15.02.2024 12:19
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і ще на це сміття витрачають зусилля та ресурси...
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15.02.2024 12:19 Ответить
Все правильно роблять. Клімакс мізків лікується чи ні, але лише за гратами, альтернатива тільки фізіотерапія КІВІ.
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15.02.2024 12:50 Ответить
Их главная задача ,отвлечь
внимание людей на всякую не нужную хрень .Отвлечь от того ,что они творят в Украине. И кстати кто то в курсе скумбрия, еще в базе
Миротворца?
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15.02.2024 15:45 Ответить
Мумія , відро з глазами
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15.02.2024 12:20 Ответить
КУРВА и точка убивать таких надо и на Бис воскрешать и по новой..
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15.02.2024 12:25 Ответить
Відправити її до ківи.
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15.02.2024 12:20 Ответить
на концерт до коБзона? "на подтанцовку"
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15.02.2024 12:22 Ответить
Разом з її ******...
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15.02.2024 12:34 Ответить
Навіщо цю шкапу витягли з черги на накабздона?
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15.02.2024 12:21 Ответить
Сіла птаха чорнорота на Парашу..
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15.02.2024 12:21 Ответить
не паплюжте пісню, простиТАЯ не автор а виконавець
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15.02.2024 12:23 Ответить
не мав наміру, забув в лапки поставити - "птаха"
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15.02.2024 12:53 Ответить
Та яка "виконавець" - коза ...
от тут послухай
https://www.youtube.com/watch?v=2QjCdvB2pUc
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15.02.2024 14:20 Ответить
вальнуть гниду та і ділов ...
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15.02.2024 12:21 Ответить
Вони навіть з таким сміттям не можуть розібратися, геть беззубі імпотенти.
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15.02.2024 12:22 Ответить
Не варта зусиль опергрупи.
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15.02.2024 12:26 Ответить
Та алкаша на паРаші найняти за бутилку, щоб зі старої мисливської рушниці пристрелив.
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15.02.2024 12:54 Ответить
повійлій...
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15.02.2024 12:23 Ответить
я простиТАЯ, я від природи така Є 🤣
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15.02.2024 12:24 Ответить
Обявите награду охотникам за головами.
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15.02.2024 12:25 Ответить
Боже, скільки смердючего лайна народила матінка Україна.
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15.02.2024 12:29 Ответить
До речі ця паскуда до цих пір є народною артисткою України ,як інша мерзота : кіркоров ,басков ,"кролики",ані лорак ,виходит в "найвеличнішого" немає часу на такі "дрібниці", як і призачити міністра культури і інформаційної політики вже більш як пів року немає.
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15.02.2024 12:31 Ответить
Ані Лорак ніколи не опускалась до такої поведінки, як Повалій, ніколи не підгавкувала зі сцени путіну. Якось стриманіше пишіть, панове.
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15.02.2024 13:38 Ответить
Напоминаю---пока министром культуры, или образования не станет Оксана Забужко---не культуры украинской, не образования украинского не будет!
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15.02.2024 19:07 Ответить
Московиты зачищают свое болото моментально при малейшем подозрении на нелояльность. А в Украине не спеша начинают обращать внимание и грозить пальцем тем, кто должен висеть на столбе по законам военного времени ещё в 22 году. Вот поэтому и тяжело воевать. Вот поэтому Бахмут, Авдеевка и хрен знает что ещё.
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15.02.2024 12:32 Ответить
А что делать с Лободой. Понять и простить?
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15.02.2024 12:34 Ответить
І якщо встановлюють якісь обмеження чи терміни, то не на 5 років як наші, а на 50
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15.02.2024 12:53 Ответить
...ну і шо? - Мокша тепер одразу впаде?
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15.02.2024 12:33 Ответить
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15.02.2024 12:35 Ответить
А бармалея вроде ластоногие уже попинали.
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15.02.2024 12:55 Ответить
А її чоловік ******* патріот?
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15.02.2024 12:36 Ответить
Вона досі народна артистка?
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15.02.2024 12:37 Ответить
Срала вона на СБУ !!! А СБУ сере зараз на ЄДНІСТЬ українців! Треба заборонити допомагати своїй країні опозиції, щоб вони українцям здавались шоколадними ? сбу - ви красави, від слова ... навпаки.
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15.02.2024 12:44 Ответить
Обиженки на зоне - нарасхват.
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15.02.2024 12:54 Ответить
Осталось заочно судить и заочно посадить. И пусть сидит. В общем: когда собаке делать нечего..... Далее по тексту.
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15.02.2024 12:57 Ответить
Мало того, що морда операціями спотворена, так іще ж і коси підклеєні, бо власних там тільки 10%. Потвора!
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15.02.2024 12:59 Ответить
Дылда тупая была тупой курицей и по молодости, когда еще не была таким откровенным бабаЙОм..
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15.02.2024 13:02 Ответить
дилда? я її якось зустрів у театрі Браво
у неї зріст 1,5м з перукою 😂
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15.02.2024 17:14 Ответить
,Данилов, чомусь сором'язливо мовчить про конфіскацію майна та рахунків, зрадників України!! Пройшло 2 роки …, мабуть єрмак з татаровим, щось мутять, от ізаборонили … Трамп у США, теж мутить по команді прутіна… Можливо, параду чекають.
Співпадіння…
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15.02.2024 13:02 Ответить
Це совкове звання пора з усіх познімати у т.ч. українських, та скасувати виплати!
Артисти це комерційна діяльність, за що держава їм повинна доплачувати ?
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15.02.2024 13:13 Ответить
Золотой голос партии золотого унитаза.
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15.02.2024 13:16 Ответить
«Я просто Тая, просто Тая, я від природи тупая»:
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15.02.2024 13:26 Ответить
https://t.me/c/1198589840/83952 🔥Момент кармічного прильоту по ТЦ у Бєлгороді з його наслідками
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15.02.2024 13:28 Ответить
Не їдьте дівчата в московію, морда повалій як приклад
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15.02.2024 13:30 Ответить
Яка там підозра? Пізда москальска.
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15.02.2024 14:41 Ответить
Шо нужно знать об повалийше: Лихута - река на каазлабаде. Лахта - человек пророссийски высказывающийся.
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15.02.2024 14:43 Ответить
Почекайте валить я її ще на клик хочу дати ))) люблю страшних )
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15.02.2024 15:21 Ответить
Цікаво тепер її пісні буде хтось слухати, цієї продажної зрадниці?
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16.02.2024 10:55 Ответить
 
 