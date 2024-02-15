Предательнице Повалий, призывавшей захватить всю Украину, заочно сообщено о подозрении, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и экс-нардепа от запрещенной "Партии регионов" Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну РФ против Украины.

Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что накануне полномасштабного вторжения РФ она уехала в страну-агрессор, где получила российское гражданство и публично поддержала кремль.

Во время интервью московскому интернет-изданию коллаборантка восхваляла Путина и призвала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев.

Кроме того, в сентябре 2023 года Повалий по приглашению террориста Пасечника выступила на концерте во временно оккупированном Луганске.

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Тогда прямо со сцены она высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности злоумышленницы в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Таисии Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной злости РФ против Украины).

Поскольку злоумышленница находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления.

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