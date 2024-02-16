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Зеленский провел заседание с Советом по поддержке предпринимательства

зеленський

Президент встретился с представителями Совета по поддержке предпринимательства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента Украины.

Среди присутствовавших на встрече были:

  • руководитель ОП Андрей Ермак;
  • первая вице-премьер-министр - министер экономики Украины Юлия Свириденко;
  • министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров;
  • Генеральный прокурор Украины Андрей Костин;
  • заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма;
  • советница руководителя ОП государства Дария Заровна.

Владимир Зеленський отметил, что создал этот Совет с целью консолидации усилий государства и бизнеса в целях сохранения и развития предпринимательского потенциала Украины в условиях полномасштабной войны России против нашего государства.

"Вопросы войны забирают почти все мое время. Я за то, чтобы государственные институты помогали предпринимателям. Вы сейчас готовы действовать, у вас есть энергия сфокусироваться на этих вопросах. Потому что вы живете этим и знаете, какие законы нуждаются в изменениях, какие правки необходимо внести , какую реформу довести до парламента. Это глобальные вопросы", - сказал он.

Сообщается, что Совет провел ряд встреч и наработал перечень самых важных вопросов, требующих решения.

"На этих встречах с участием представителей парламента, правительства, правоохранительных органов мы прошлись по вопросам, которые ставил бизнес, и систематизировали их. Сегодня готовы доложить, по каким определенным вопросам уже нашли решение, а еще отрабатываются", - рассказал Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о регулировании обращения медицинского каннабиса

Свириденко объяснила, что для улучшения бизнес-климата в Украине было определено девять основных направлений. Ожидается, что внедрение всех запланированных мер будет способствовать экономическому росту Украины и увеличению количества рабочих мест, что является приоритетом для государства и бизнеса.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы уменьшения давления правоохранителей на легальный бизнес, обновление принципов работы Бюро экономической безопасности, а также необходимость поддержки предприятий ВПК, изменения в законодательство.

Отдельное внимание было уделено введению цифровых решений для осовременивания взаимодействия государства и бизнеса, а именно - создания платформы для получения обратной связи от бизнеса и аналитического модуля в Единый реестр досудебных расследований, который позволит в режиме реального времени видеть полную картину в отношении уголовных производств в стране ", – говорится в сообщении.

Ожидается, что цифровая платформа будет способствовать налаживанию обратной связи власти и бизнеса – регионального, мелкого, среднего – и даст понимание и возможность систематизировать вопросы, прежде всего беспокоящие предпринимателей, и определить пути улучшения бизнес-среды, добавили в ОП.

"О каждом из обсужденных вопросов был очерчен план действий и способы участия бизнеса в наработке системных, конкретных решений с привлечением Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, широкого круга бизнесменов и на базе платформы "Сделано в Украине", - говорится в сообщении о ход встречи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указом Зеленского создан Совет по вопросам поддержки предпринимательства
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Топ комментарии
+15
Рашисти вже зайшли в 9-й квартал в Авдіївці.
Зараз фактично врукопашну йде бій за Авдіївку...
А верховному головнокомандуючому пофіг на Авдіївку, на фронт, на наших солдат там, фактично воюючих в напівоточенні.
Він не ставку проводить, не по близу фронту проводить зібрання всіх тих ''геніальних генералів'', які успішно як і він здають Авдіївку рашистам...
Він нараду з підприємцями проводить.
Йому головне гроші, а фронт, долі солдат зараз і взагалі територіальна цілісність України пофіг.
Головне бабло.
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16.02.2024 00:38
+14
створив ОПГ,а тепер радиться,як рейдернути найбільших платників податків і продати це через бидломарафон,як велику перемогу.
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16.02.2024 00:46
+13
Єрмак, Шурма, Зарівна на чолі із зе-лідором... Це більше схоже на команду з ліквідації українського підприємництва. Ще не вистачає помічника зрадника Сівковича, Даніли Гетьманцева, який останніми роками був смотрящім за економічним блоком від ОПи та нищив українське підприємництво "со всєй пролєтарской нєнавістью", але зараз цю функцію, схоже перебрав на себе "регіонал" Шурма ... ZEлена шобла апріорі ніколи не працювала і не працюватиме НА Україну, НА українське підприємництво, НА українське Військо, НА український народ. Бо вони від початку працювали ПРОТИ всього цього і працюватимуть далі, аж поки український народ їх не зупинить ...
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16.02.2024 01:03
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашисти вже зайшли в 9-й квартал в Авдіївці.
Зараз фактично врукопашну йде бій за Авдіївку...
А верховному головнокомандуючому пофіг на Авдіївку, на фронт, на наших солдат там, фактично воюючих в напівоточенні.
Він не ставку проводить, не по близу фронту проводить зібрання всіх тих ''геніальних генералів'', які успішно як і він здають Авдіївку рашистам...
Він нараду з підприємцями проводить.
Йому головне гроші, а фронт, долі солдат зараз і взагалі територіальна цілісність України пофіг.
Головне бабло.
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16.02.2024 00:38 Ответить
русня над "зенітом" вже свою ганчіоку підняла:

https://streamable.com/1ia8zh
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16.02.2024 00:42 Ответить
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16.02.2024 00:49 Ответить
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16.02.2024 00:54 Ответить
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16.02.2024 01:30 Ответить
Не зрозуміло одне, чи спеціально робиться чи по тупості?
Вже схиляюсь до думки, що спеціально.
Адже всім очевидно, три тисячі наших воїнів в Авдіївці ніколи не стримають наступ тридцяти тисяч рашистів.
Співвідношення 1 до 10.
Правда вчора наші геніальні генерали-стратеги згадали і додумалися кинути 3-ю штурмову бригаду Азов на підсилення в Авдіївку.
Але це вже було пізно і кардинально нічого не міняло.
Ну стало співвідношення 1 до 8.
І що, допомогло?
Про наших паркетних геніальних генералів вже ходять легенди. Вже від слова генерал, хочеться блювати.
Вони ні на що не здатні.
Той рік здали Бахмут, цей рік почали зі здачі Авдіївки.
Розігнати би всіх генералів, всіх.
І хай командують реальні бойові офіцери, від лейтенанта до майора на генеральських посадах.
Так буде краще.
700 тисяч військових тримають в тилу а постійно воює тільки 300 тисяч на фронті.
А потім кричать, що на якомусь напрямку рашисти переважають у співвідношенні 10 до 1.
Тримайте і далі охоронять склади в тилу сотні тисяч, це важливіше ніж фронт для геніальних генералів.
Сьогодні взагалі показали багато військовослужбовців, які охороняють чорнобильську зону.
На запитання від кого охороняєте, відповіли від нелегальних сталкерів. Пісець.
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16.02.2024 01:03 Ответить
, не генерали , аЗЕБАНДА, які ВИГАДАЛИ сталінську « ставку»в якій , каждий 2-й АГЕНТ фсб , Зе &Ермак , машовець, ……… ЕРМАК заявляв , що всі рішення приймає ВЕРХОВНИЙ 🤢4* УКЛОНІСТ А ОМАНСЬКІ ДОГОВОРНЯКИ НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ !
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16.02.2024 09:33 Ответить
Страшні подіі відбуваються на фронті ,
а Зе бентежить одне питання , коли і скільки дадуть бабла ,
не снарядів , а бабло 😡
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16.02.2024 00:52 Ответить
А навіщо йому снаряди?
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16.02.2024 06:28 Ответить
Ойму скоріше б , здати все , що було по -договорняку « дагаваріться ПАСЕРЕДИНЕ» , скоріше сфальсифікувати вибори , ще НАМАРОДЕРИТИ , здаючи інтереси України , щоб ***** , потім захватив ВСЮ Державу
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16.02.2024 09:36 Ответить
ну, що , синку, допомогли вам , рашистські хенерали та юдейські препізденти ??
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16.02.2024 00:43 Ответить
Цінічніша потвора , як завжди бреше одне , а робить протилежне ! Кріт Гетьманцев кошмарить підприємців , незаконно АРЕШТОВУЮТЬ Мазепу ………
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16.02.2024 09:41 Ответить
Це ***, піздєц !!!

я понімаю, шо два міністра і прокурор, а решта троє ****** там ?

Мою долю зараз вирішують якісь радники *** проссиш кого ?
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16.02.2024 00:43 Ответить
які за свої дії не несуть ніякої відповідальності ні за яким кодексом !!!

Чуваки, прокиньтесь !!!

Люди з команди менеджерів 5-6 чоловік з команди Президента України рішають все, але їх навіть на 17 гривень штрафонути не получиться.

Тебе і мене розвели, як котят
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16.02.2024 01:28 Ответить
створив ОПГ,а тепер радиться,як рейдернути найбільших платників податків і продати це через бидломарафон,як велику перемогу.
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16.02.2024 00:46 Ответить
якщо не піднімуться українці на захист Вкраїни, не знищать зелену мерзоту, то прірва і Буча остатоточно.....
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16.02.2024 00:46 Ответить
не піднімуться
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16.02.2024 00:59 Ответить
Вже ніхто не буде захищати ніякі цінності. Профукали. ***** всьому.
Так буває, коли готуєшся до шашликів, а не до оборони.
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16.02.2024 15:47 Ответить
Хтось вірить людям з цього кодляка на чолі із Зедєрмаком ?
Впевнений , що ніхто не вірить 🙁

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16.02.2024 00:49 Ответить
па вапросам вєри ...

далі Ви знаєте
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16.02.2024 01:01 Ответить
Не можна було проводити зміни військового керівництва допоки не вирішена була проблема з Авдієвкою. Якщо ви бачили що ситуація критична, спочатку потрібно було відводити війська, а потім змінювати керівництво.
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16.02.2024 00:53 Ответить
ти як целочка ))))
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16.02.2024 01:03 Ответить
Цікаво, а Душу Зарівну в соціальному ліфті не нудить?
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16.02.2024 00:55 Ответить
Єрмак, Шурма, Зарівна на чолі із зе-лідором... Це більше схоже на команду з ліквідації українського підприємництва. Ще не вистачає помічника зрадника Сівковича, Даніли Гетьманцева, який останніми роками був смотрящім за економічним блоком від ОПи та нищив українське підприємництво "со всєй пролєтарской нєнавістью", але зараз цю функцію, схоже перебрав на себе "регіонал" Шурма ... ZEлена шобла апріорі ніколи не працювала і не працюватиме НА Україну, НА українське підприємництво, НА українське Військо, НА український народ. Бо вони від початку працювали ПРОТИ всього цього і працюватимуть далі, аж поки український народ їх не зупинить ...
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16.02.2024 01:03 Ответить
План......Дій.потужно
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16.02.2024 01:13 Ответить
100+ днів до клованської нелігітімізації...
обратний відлік пійшов і кожен день кляц в мінус!
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16.02.2024 02:04 Ответить
А шо це Гетьманцева проігнорили...?!
Тож найбільший "рятівник" бізнесу...)
Скоро додушить дрібних ФОПів геть...
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16.02.2024 03:10 Ответить
95 квартал в життя!!
Забули ще піаніну притащіти щоб грати вчитись..
Планово та позапланово руйнує
Україну
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16.02.2024 03:36 Ответить
Что за странная Рада,предприниматели посидели послушали сказки шапито и разошлись не сказав этим ..... ни слова,или сказали передав под столом пухлые конверты,что их не штафанули на сотни миллионов?
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16.02.2024 08:24 Ответить
Клоуни. Тупі, дурні, жадібні і нахабні. На кого це може працювати - Рада розвитку підприємництва? Розвиток залежить від абсолютно інших чинників, ніж ті, які оголошує зелень. Ця зелень якийсь тотальний вирок країні, але ж їх обрали 73%. Ніколи двірник не зможе виконати роботу хірурга. Не розумію, як ця країна має вижити.
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16.02.2024 08:25 Ответить
без зєрмака в країні нічого не робиться ось як
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16.02.2024 10:35 Ответить
Ще не все добив?)) Як тільки влада лізе зі своєю "допомогою" - тризда. Догнать и причинить добро - десь так
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16.02.2024 15:45 Ответить
А зачем прокурор, кто нибудь знает?
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16.02.2024 19:17 Ответить
 
 