Зеленский провел заседание с Советом по поддержке предпринимательства
Президент встретился с представителями Совета по поддержке предпринимательства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента Украины.
Среди присутствовавших на встрече были:
- руководитель ОП Андрей Ермак;
- первая вице-премьер-министр - министер экономики Украины Юлия Свириденко;
- министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров;
- Генеральный прокурор Украины Андрей Костин;
- заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма;
- советница руководителя ОП государства Дария Заровна.
Владимир Зеленський отметил, что создал этот Совет с целью консолидации усилий государства и бизнеса в целях сохранения и развития предпринимательского потенциала Украины в условиях полномасштабной войны России против нашего государства.
"Вопросы войны забирают почти все мое время. Я за то, чтобы государственные институты помогали предпринимателям. Вы сейчас готовы действовать, у вас есть энергия сфокусироваться на этих вопросах. Потому что вы живете этим и знаете, какие законы нуждаются в изменениях, какие правки необходимо внести , какую реформу довести до парламента. Это глобальные вопросы", - сказал он.
Сообщается, что Совет провел ряд встреч и наработал перечень самых важных вопросов, требующих решения.
"На этих встречах с участием представителей парламента, правительства, правоохранительных органов мы прошлись по вопросам, которые ставил бизнес, и систематизировали их. Сегодня готовы доложить, по каким определенным вопросам уже нашли решение, а еще отрабатываются", - рассказал Ермак.
Свириденко объяснила, что для улучшения бизнес-климата в Украине было определено девять основных направлений. Ожидается, что внедрение всех запланированных мер будет способствовать экономическому росту Украины и увеличению количества рабочих мест, что является приоритетом для государства и бизнеса.
Кроме того, участники встречи обсудили вопросы уменьшения давления правоохранителей на легальный бизнес, обновление принципов работы Бюро экономической безопасности, а также необходимость поддержки предприятий ВПК, изменения в законодательство.
Отдельное внимание было уделено введению цифровых решений для осовременивания взаимодействия государства и бизнеса, а именно - создания платформы для получения обратной связи от бизнеса и аналитического модуля в Единый реестр досудебных расследований, который позволит в режиме реального времени видеть полную картину в отношении уголовных производств в стране ", – говорится в сообщении.
Ожидается, что цифровая платформа будет способствовать налаживанию обратной связи власти и бизнеса – регионального, мелкого, среднего – и даст понимание и возможность систематизировать вопросы, прежде всего беспокоящие предпринимателей, и определить пути улучшения бизнес-среды, добавили в ОП.
"О каждом из обсужденных вопросов был очерчен план действий и способы участия бизнеса в наработке системных, конкретных решений с привлечением Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, широкого круга бизнесменов и на базе платформы "Сделано в Украине", - говорится в сообщении о ход встречи.
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Зараз фактично врукопашну йде бій за Авдіївку...
А верховному головнокомандуючому пофіг на Авдіївку, на фронт, на наших солдат там, фактично воюючих в напівоточенні.
Він не ставку проводить, не по близу фронту проводить зібрання всіх тих ''геніальних генералів'', які успішно як і він здають Авдіївку рашистам...
Він нараду з підприємцями проводить.
Йому головне гроші, а фронт, долі солдат зараз і взагалі територіальна цілісність України пофіг.
Головне бабло.
https://streamable.com/1ia8zh
Вже схиляюсь до думки, що спеціально.
Адже всім очевидно, три тисячі наших воїнів в Авдіївці ніколи не стримають наступ тридцяти тисяч рашистів.
Співвідношення 1 до 10.
Правда вчора наші геніальні генерали-стратеги згадали і додумалися кинути 3-ю штурмову бригаду Азов на підсилення в Авдіївку.
Але це вже було пізно і кардинально нічого не міняло.
Ну стало співвідношення 1 до 8.
І що, допомогло?
Про наших паркетних геніальних генералів вже ходять легенди. Вже від слова генерал, хочеться блювати.
Вони ні на що не здатні.
Той рік здали Бахмут, цей рік почали зі здачі Авдіївки.
Розігнати би всіх генералів, всіх.
І хай командують реальні бойові офіцери, від лейтенанта до майора на генеральських посадах.
Так буде краще.
700 тисяч військових тримають в тилу а постійно воює тільки 300 тисяч на фронті.
А потім кричать, що на якомусь напрямку рашисти переважають у співвідношенні 10 до 1.
Тримайте і далі охоронять склади в тилу сотні тисяч, це важливіше ніж фронт для геніальних генералів.
Сьогодні взагалі показали багато військовослужбовців, які охороняють чорнобильську зону.
На запитання від кого охороняєте, відповіли від нелегальних сталкерів. Пісець.
а Зе бентежить одне питання , коли і скільки дадуть бабла ,
не снарядів , а бабло 😡
я понімаю, шо два міністра і прокурор, а решта троє ****** там ?
Мою долю зараз вирішують якісь радники *** проссиш кого ?
Чуваки, прокиньтесь !!!
Люди з команди менеджерів 5-6 чоловік з команди Президента України рішають все, але їх навіть на 17 гривень штрафонути не получиться.
Тебе і мене розвели, як котят
Так буває, коли готуєшся до шашликів, а не до оборони.
Впевнений , що ніхто не вірить 🙁
далі Ви знаєте
обратний відлік пійшов і кожен день кляц в мінус!
Тож найбільший "рятівник" бізнесу...)
Скоро додушить дрібних ФОПів геть...
Забули ще піаніну притащіти щоб грати вчитись..
Планово та позапланово руйнує
Україну