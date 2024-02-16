Зеленский провел заседание с Советом по поддержке предпринимательства

Президент встретился с представителями Совета по поддержке предпринимательства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента Украины.

Среди присутствовавших на встрече были:

руководитель ОП Андрей Ермак;

первая вице-премьер-министр - министер экономики Украины Юлия Свириденко;

министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров;

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин;

заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма;

советница руководителя ОП государства Дария Заровна.

Владимир Зеленський отметил, что создал этот Совет с целью консолидации усилий государства и бизнеса в целях сохранения и развития предпринимательского потенциала Украины в условиях полномасштабной войны России против нашего государства.

"Вопросы войны забирают почти все мое время. Я за то, чтобы государственные институты помогали предпринимателям. Вы сейчас готовы действовать, у вас есть энергия сфокусироваться на этих вопросах. Потому что вы живете этим и знаете, какие законы нуждаются в изменениях, какие правки необходимо внести , какую реформу довести до парламента. Это глобальные вопросы", - сказал он.

Сообщается, что Совет провел ряд встреч и наработал перечень самых важных вопросов, требующих решения.

"На этих встречах с участием представителей парламента, правительства, правоохранительных органов мы прошлись по вопросам, которые ставил бизнес, и систематизировали их. Сегодня готовы доложить, по каким определенным вопросам уже нашли решение, а еще отрабатываются", - рассказал Ермак.

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Свириденко объяснила, что для улучшения бизнес-климата в Украине было определено девять основных направлений. Ожидается, что внедрение всех запланированных мер будет способствовать экономическому росту Украины и увеличению количества рабочих мест, что является приоритетом для государства и бизнеса.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы уменьшения давления правоохранителей на легальный бизнес, обновление принципов работы Бюро экономической безопасности, а также необходимость поддержки предприятий ВПК, изменения в законодательство.

Отдельное внимание было уделено введению цифровых решений для осовременивания взаимодействия государства и бизнеса, а именно - создания платформы для получения обратной связи от бизнеса и аналитического модуля в Единый реестр досудебных расследований, который позволит в режиме реального времени видеть полную картину в отношении уголовных производств в стране ", – говорится в сообщении.

Ожидается, что цифровая платформа будет способствовать налаживанию обратной связи власти и бизнеса – регионального, мелкого, среднего – и даст понимание и возможность систематизировать вопросы, прежде всего беспокоящие предпринимателей, и определить пути улучшения бизнес-среды, добавили в ОП.

"О каждом из обсужденных вопросов был очерчен план действий и способы участия бизнеса в наработке системных, конкретных решений с привлечением Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, широкого круга бизнесменов и на базе платформы "Сделано в Украине", - говорится в сообщении о ход встречи.

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