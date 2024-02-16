РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10544 посетителя онлайн
Новости
1 174 6
Венгрия (1832) коалиция (2330) НАТО (8633) разминирование (681)

Разминирование Украины: Венгрия присоединилась к коалиции НАТО

розмінування,коаліція

15 февраля в Брюсселе состоялось совещание стран НАТО, где было подписано соглашение о создании Коалиции по противоминной деятельности. К коалиции 20 стран Альянса, которые займутся разминированием территории Украины, присоединилась Венгрия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай Бобровницкий.

"В Украине одной из самых неотложных задач, влияющих на повседневную жизнь населения, - это разминирование... Силы обороны Венгрии вносят свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, проводя обучение по разминированию", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года Литва презентовала обновленную концепцию "Коалиции по разминированию", содержащую как элементы "гуманитарного разминирования" освобожденных оккупированных территорий, так и "боевого разминирования" на линии столкновения с врагом.

11 января в литовском Министерстве обороны состоялась встреча партнеров коалиции по разминированию во главе с Литвой, где представители готовых присоединиться к коалиции стран обсудили планы и дальнейшую работу.

Также читайте: 15 стран подписали соглашение о создании коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, - Минобороны
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
разміновуванья,разбудовуванья....я колі таке чітаю ко мні пріходіт лють-хіба вже війна закінчілась???!!!
показать весь комментарий
16.02.2024 06:51 Ответить
УГУ, особливо угорську мразоту чекаємо в Україні.
показать весь комментарий
16.02.2024 06:55 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2024 06:57 Ответить
Що на тому Закарпатті розміновувати? Цигани давно весь кольоровий та чорний метал вкрали.
показать весь комментарий
16.02.2024 07:00 Ответить
Видатні діячі ОП на чолі із хриплим є чудовими організаторами розмінування.
показать весь комментарий
16.02.2024 07:17 Ответить
 
 