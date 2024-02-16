Разминирование Украины: Венгрия присоединилась к коалиции НАТО

15 февраля в Брюсселе состоялось совещание стран НАТО, где было подписано соглашение о создании Коалиции по противоминной деятельности. К коалиции 20 стран Альянса, которые займутся разминированием территории Украины, присоединилась Венгрия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай Бобровницкий.

"В Украине одной из самых неотложных задач, влияющих на повседневную жизнь населения, - это разминирование... Силы обороны Венгрии вносят свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, проводя обучение по разминированию", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года Литва презентовала обновленную концепцию "Коалиции по разминированию", содержащую как элементы "гуманитарного разминирования" освобожденных оккупированных территорий, так и "боевого разминирования" на линии столкновения с врагом.

11 января в литовском Министерстве обороны состоялась встреча партнеров коалиции по разминированию во главе с Литвой, где представители готовых присоединиться к коалиции стран обсудили планы и дальнейшую работу.

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