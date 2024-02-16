Россияне заявили, что Украина атаковала их территорию пятью БпЛА
Минобороны России сообщает об атаке 5 украинских беспилотников, якобы уничтоженных над Белгородской областью и акваторией Черного моря.
Соответствующее сообщение опубликовано в телеграмм-канале российского минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Там заявили, что украинские беспилотники атаковали "объекты на территории Российской Федерации".
"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - говорится в сообщении.
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