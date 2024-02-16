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беспилотник (3133) россия (92990) Минобороны рф (896)

Россияне заявили, что Украина атаковала их территорию пятью БпЛА

безпілотник

Минобороны России сообщает об атаке 5 украинских беспилотников, якобы уничтоженных над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Соответствующее сообщение опубликовано в телеграмм-канале российского минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Там заявили, что украинские беспилотники атаковали "объекты на территории Российской Федерации".

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило о перехвате беспилотников над Белгородщиной, Гладков говорит о повреждении домов в регионе
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замало
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16.02.2024 08:48 Ответить
Цікаво чим перехоплено? Якимось корабликом?
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16.02.2024 08:59 Ответить
а скільки не знищено ?
долетять - буде чутно...
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16.02.2024 09:01 Ответить
От же дебіли - то вони воюють з самим НАТО - а то вже їх Україна атакувала))
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16.02.2024 09:13 Ответить
Україна атакувала п'ятьма дронами. Пора вже щоденно атакувати Росію двадцять п'ятьма дронами, а то і більше.Це щоб виграти війну. А щоб і далі заробляти на війні, то продовжувати запускати по п'ять. Треба вже запускати у відповідь балістичні ракети українського виробництва. Оту балістичну ракету, яку в 2016 році продали Саудівській Аравії назад викупить. Хай та гнида, яка продала і викупить, це я про Порошенка.
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16.02.2024 09:42 Ответить
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16.02.2024 10:31 Ответить
 
 