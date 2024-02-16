Италия уже независима от поставок российского газа, - глава итальянского Министерства окружающей среды Фратин
До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Италия перекрывала импортом из России 40% своих потребностей в газе. Сейчас она полностью независима от снабжения страны-агрессора.
Об этом министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Гильберто Фратин сказал на встрече с министром энергетики Украины Германом Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго Украины.
"Итальянская сторона проинформировала, что после начала полномасштабной войны в Украине смогла сменить поставщика природного газа", - говорится в сообщении.
Так, ранее около 40% потребностей "голубого топлива" Италия импортировала из России.
"На сегодняшний день мы независимы от поставок российского газа", - подчеркнул Фратин.
По словам Галущенко, сейчас продолжаются "интенсивные обсуждения" того, что будет в Европе в случае прекращения транзита российского газа через Украину.
"Но большая часть Европы к этому точно готова, еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила это", – отметил украинский министр.
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