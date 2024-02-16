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Газ (9402) Италия (1585) россия (92990)

Италия уже независима от поставок российского газа, - глава итальянского Министерства окружающей среды Фратин

газ

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Италия перекрывала импортом из России 40% своих потребностей в газе. Сейчас она полностью независима от снабжения страны-агрессора.

Об этом министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Гильберто Фратин сказал на встрече с министром энергетики Украины Германом Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго Украины.

"Итальянская сторона проинформировала, что после начала полномасштабной войны в Украине смогла сменить поставщика природного газа", - говорится в сообщении.

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Так, ранее около 40% потребностей "голубого топлива" Италия импортировала из России.

"На сегодняшний день мы независимы от поставок российского газа", - подчеркнул Фратин.

По словам Галущенко, сейчас продолжаются "интенсивные обсуждения" того, что будет в Европе в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

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"Но большая часть Европы к этому точно готова, еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила это", – отметил украинский министр.
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Знову в Італії кава та бріоші подожчають. Італійцям це не сподобається.
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16.02.2024 09:44 Ответить
Uno uno uno un momento,
Uno uno uno santimento,
Uno uno uno complimento,
Oоо sacramento sacramente sacramento.
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16.02.2024 09:53 Ответить
 
 