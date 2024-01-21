Европа становится независимой от российского раза, - Bloomberg

Европейские страны не ощутили повышения цен на газ, несмотря на проблемы с перевозками на Ближнем Востоке. Это говорит о том, что Европа смогла адаптироваться к жизни без российского газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Из-за проблем с хуситами в Красном море перевозчики вынуждены пользоваться долгим путем доставки, однако и эти проблемы не увеличили цены на катарский газ для европейцев, а стоимость электроэнергии остается стабильной после кризиса", - говорится в материале.

Отмечается, что это, как минимум, сильный знак того, что худший кошмар, приведший к стремительному росту счетов за энергоносители и подтолкнувший инфляцию к многолетним максимумам в 2022 году, остался в прошлом. Это значит, что Европа ответственно подошла к подготовке и накопила рекордные объемы газа.

Кроме того, европейцы активно пользовались возобновляемыми источниками энергии, что позволило диверсифицировать потребление и спокойно пройти кризис.

Однако проблема нового подхода к энергетической политике со сжиженным газом и альтернативными источниками в меньшей прогнозируемости. В настоящее время Европейцы будут больше зависеть от внешних факторов, таких как геополитическая реальность, влияющая на поставки энергоносителей.

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Как пишет издание, соглашение о транзите газа между Россией и Украиной истекает в конце 2024 года — и вряд ли будет продлено — значит континент может получать еще меньше газа из России. Несмотря на огромные глобальные инвестиции в СПГ, значительная часть новых мощностей не появится на рынке до 2025 и 2026 годов.

"Мы все еще очень осторожны по поводу того, что произойдет дальше", - сказал Штефан Ролле, руководитель отдела энергетической политики Министерства энергетики Германии на Американском энергетическом саммите в Новом Орлеане.