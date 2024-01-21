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Европа становится независимой от российского раза, - Bloomberg

Європа без російського газу

Европейские страны не ощутили повышения цен на газ, несмотря на проблемы с перевозками на Ближнем Востоке. Это говорит о том, что Европа смогла адаптироваться к жизни без российского газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Из-за проблем с хуситами в Красном море перевозчики вынуждены пользоваться долгим путем доставки, однако и эти проблемы не увеличили цены на катарский газ для европейцев, а стоимость электроэнергии остается стабильной после кризиса", - говорится в материале.

Отмечается, что это, как минимум, сильный знак того, что худший кошмар, приведший к стремительному росту счетов за энергоносители и подтолкнувший инфляцию к многолетним максимумам в 2022 году, остался в прошлом. Это значит, что Европа ответственно подошла к подготовке и накопила рекордные объемы газа.

Кроме того, европейцы активно пользовались возобновляемыми источниками энергии, что позволило диверсифицировать потребление и спокойно пройти кризис.

Однако проблема нового подхода к энергетической политике со сжиженным газом и альтернативными источниками в меньшей прогнозируемости. В настоящее время Европейцы будут больше зависеть от внешних факторов, таких как геополитическая реальность, влияющая на поставки энергоносителей.

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Как пишет издание, соглашение о транзите газа между Россией и Украиной истекает в конце 2024 года — и вряд ли будет продлено — значит континент может получать еще меньше газа из России. Несмотря на огромные глобальные инвестиции в СПГ, значительная часть новых мощностей не появится на рынке до 2025 и 2026 годов.

"Мы все еще очень осторожны по поводу того, что произойдет дальше", - сказал Штефан Ролле, руководитель отдела энергетической политики Министерства энергетики Германии на Американском энергетическом саммите в Новом Орлеане.

Автор: 

Газ (10223) Европа (1835) россия (95365)


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Спочатку було підвищення, але тепер ні, все вирівнялось. І газ кращої якості.
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21.01.2024 12:16 Ответить
Была бы, если бы не война.
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21.01.2024 12:56 Ответить
да тролль - для тебя топ...
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21.01.2024 14:05 Ответить
Думаю я ипанулся или Блумберг )))
-
"...залежності від російського РАЗУ," - Bloomberg
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21.01.2024 12:54 Ответить
Не відчуває проблем? Будуть. Дарма русня свої "одуванчики" морські робить? З часом почнуть таємничо вибухати газовози просто посеред океану.
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21.01.2024 13:04 Ответить
разу🤣
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21.01.2024 13:09 Ответить
Вот тут и кончится кормушка *****.
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21.01.2024 13:20 Ответить
Хорошо что Украина с Марса и Венеры газ получает и не прокачивает его в Венгрию,Словакию.
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21.01.2024 13:24 Ответить
Потрібно усіх кацапів за допомогою кацапульти відправити на Марс та Венеру , бо великий сморід від них на Землі ...
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21.01.2024 13:34 Ответить
А шо мумбу-юмбу так запереживала? У нас есть запитка от Азербайджана через Турцию, Молдову, и от ЕС через Словакию и Польши, от США через Польский балтийский терминал. Еще вопросы?
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21.01.2024 13:38 Ответить
какие креативные вылупляются тролли...)
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21.01.2024 14:07 Ответить
К тебе у меня уж точно не может быть вопросов.
Открой карту газо-труб Украины,по ним за 2 года так и не попали ни разу
А Словаки открыто Украину посылают,но реверсный газ Украина именно у них и берёт.
Гроши понад усэ!!
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21.01.2024 14:10 Ответить
транзит не між, а через.. кожного дня кремль отримує понад лярду доларів від еуропи на війну проти України за нафту й газ, яку ми самі транспортуємо за копійки - півлімона за добу (проти лярду). Нафтодолари кремль використовує як важіль впливу на еуробюрократію. Це повна дупа. Всі сукупні санкції заходу проти москви - то все нісенітниця на тлі нафто-газового ґешефту. Труба проткнула Україну як шампур ягнятко.. нас запікають на взаємовигідному бізнесі еуропідарів з Ⲭⲩⳳⲗⲟм
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21.01.2024 14:22 Ответить
 
 