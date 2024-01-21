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Європа позбувається залежності від російського разу, - Bloomberg

Європа без російського газу

Європейські країни не відчули підвищення цін на газ, попри проблеми з перевезеннями на Близькому Сході. Це свідчить про те, що Європа змогла адаптуватися до життя без російського газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Через проблеми з хуситами у Червоному морі, перевізники змушені користуватись довгим шляхом доставлення, однак і ці проблеми не збільшили ціни на катарський газ для європейців, а вартість електроенергії залишається стабільною після кризи", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що це щонайменше сильний знак того, що найгірший кошмар, який призвів до стрімкого зростання рахунків за енергоносії і підштовхнув інфляцію до багаторічних максимумів у 2022 році, залишився в минулому. Це означає, що Європа відповідально підійшла до підготовки та накопичила рекордні обсяги газу.

Крім цього, європейці активно користувались відновлювальними джерелами енергії, що дозволило диверсифікувати споживання й спокійно пройти кризу.

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Однак проблема нового підходу до енергетичної політики, зі скрапленим газом та альтернативними джерелами, у меншій прогнозованості. Нині Європейці будуть більше залежати від зовнішніх факторів, таких як геополітична реальність, що впливатиме на постачання енергоносіїв.

Як пише видання, угода про транзит газу між Росією та Україною закінчується в кінці 2024 року — і навряд чи буде продовжена — це означає, що континент може отримувати ще менше газу з Росії. Попри величезні глобальні інвестиції в СПГ, значна частина нових потужностей не з’явиться на ринку до 2025 і 2026 років.

"Ми все ще дуже обережні щодо того, що станеться далі", - сказав Штефан Ролле, керівник відділу енергетичної політики Міністерства енергетики Німеччини на Американському енергетичному саміті в Новому Орлеані.

Автор: 

газ (10407) Європа (1792) росія (64926)


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Спочатку було підвищення, але тепер ні, все вирівнялось. І газ кращої якості.
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21.01.2024 12:16 Відповісти
Была бы, если бы не война.
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21.01.2024 12:56 Відповісти
да тролль - для тебя топ...
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21.01.2024 14:05 Відповісти
Думаю я ипанулся или Блумберг )))
-
"...залежності від російського РАЗУ," - Bloomberg
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21.01.2024 12:54 Відповісти
Не відчуває проблем? Будуть. Дарма русня свої "одуванчики" морські робить? З часом почнуть таємничо вибухати газовози просто посеред океану.
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21.01.2024 13:04 Відповісти
разу🤣
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21.01.2024 13:09 Відповісти
Вот тут и кончится кормушка *****.
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21.01.2024 13:20 Відповісти
Хорошо что Украина с Марса и Венеры газ получает и не прокачивает его в Венгрию,Словакию.
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21.01.2024 13:24 Відповісти
Потрібно усіх кацапів за допомогою кацапульти відправити на Марс та Венеру , бо великий сморід від них на Землі ...
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21.01.2024 13:34 Відповісти
А шо мумбу-юмбу так запереживала? У нас есть запитка от Азербайджана через Турцию, Молдову, и от ЕС через Словакию и Польши, от США через Польский балтийский терминал. Еще вопросы?
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21.01.2024 13:38 Відповісти
какие креативные вылупляются тролли...)
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21.01.2024 14:07 Відповісти
К тебе у меня уж точно не может быть вопросов.
Открой карту газо-труб Украины,по ним за 2 года так и не попали ни разу
А Словаки открыто Украину посылают,но реверсный газ Украина именно у них и берёт.
Гроши понад усэ!!
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21.01.2024 14:10 Відповісти
транзит не між, а через.. кожного дня кремль отримує понад лярду доларів від еуропи на війну проти України за нафту й газ, яку ми самі транспортуємо за копійки - півлімона за добу (проти лярду). Нафтодолари кремль використовує як важіль впливу на еуробюрократію. Це повна дупа. Всі сукупні санкції заходу проти москви - то все нісенітниця на тлі нафто-газового ґешефту. Труба проткнула Україну як шампур ягнятко.. нас запікають на взаємовигідному бізнесі еуропідарів з Ⲭⲩⳳⲗⲟм
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21.01.2024 14:22 Відповісти
 
 