Європа позбувається залежності від російського разу, - Bloomberg

Європейські країни не відчули підвищення цін на газ, попри проблеми з перевезеннями на Близькому Сході. Це свідчить про те, що Європа змогла адаптуватися до життя без російського газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Через проблеми з хуситами у Червоному морі, перевізники змушені користуватись довгим шляхом доставлення, однак і ці проблеми не збільшили ціни на катарський газ для європейців, а вартість електроенергії залишається стабільною після кризи", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що це щонайменше сильний знак того, що найгірший кошмар, який призвів до стрімкого зростання рахунків за енергоносії і підштовхнув інфляцію до багаторічних максимумів у 2022 році, залишився в минулому. Це означає, що Європа відповідально підійшла до підготовки та накопичила рекордні обсяги газу.

Крім цього, європейці активно користувались відновлювальними джерелами енергії, що дозволило диверсифікувати споживання й спокійно пройти кризу.

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Однак проблема нового підходу до енергетичної політики, зі скрапленим газом та альтернативними джерелами, у меншій прогнозованості. Нині Європейці будуть більше залежати від зовнішніх факторів, таких як геополітична реальність, що впливатиме на постачання енергоносіїв.

Як пише видання, угода про транзит газу між Росією та Україною закінчується в кінці 2024 року — і навряд чи буде продовжена — це означає, що континент може отримувати ще менше газу з Росії. Попри величезні глобальні інвестиції в СПГ, значна частина нових потужностей не з’явиться на ринку до 2025 і 2026 років.

"Ми все ще дуже обережні щодо того, що станеться далі", - сказав Штефан Ролле, керівник відділу енергетичної політики Міністерства енергетики Німеччини на Американському енергетичному саміті в Новому Орлеані.