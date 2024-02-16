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Новости Война
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обстрел (25742) ТЭС (277) ДТЭК (501)

Рашисты снова атаковали прифронтовую ТЭС: Повреждено оборудование

тес,обстріл

Российские оккупационные войска снова атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию, в результате чего было повреждено оборудование станции.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная атака на прифронтовую теплоэлектростанцию ДТЭК. К счастью, пострадавших нет. Повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты ликвидируют последствия обстрела", - говорится в сообщении.

Последняя атака на одну из ТЭС была в ночь на 13 февраля. Тогда в результате обстрела станция прекратила производство электроэнергии.

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