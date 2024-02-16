Из-за протеста польских фермеров есть проблемы с доставкой гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с доставкой гуманитарных грузов.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"При том количестве пересечений границы, которое мы имеем на данный момент относительно движения грузовых транспортных средств, у меня есть сомнения, что участники этой блокады пропускают необходимое количество гуманитарной помощи, которая идет в Украину по всем направлениям", – сказал Демченко.

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Он подчеркнул, что движение ограничено, и количество пересечений границы фурами очень невелико. Поэтому на территории Польши образовалась очередь, и "скорее всего, они даже не отделяют грузово-транспортные средства, перевозящие гуманитарную помощь или другие важные грузы, идущие в Украину".

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На уточняющий вопрос, застряла ли на границе гуманитарная помощь, Демченко ответил: "Скорее всего, да".