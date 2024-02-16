Из-за протеста польских фермеров есть проблемы с доставкой гуманитарной помощи, - Госпогранслужба
Из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с доставкой гуманитарных грузов.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"При том количестве пересечений границы, которое мы имеем на данный момент относительно движения грузовых транспортных средств, у меня есть сомнения, что участники этой блокады пропускают необходимое количество гуманитарной помощи, которая идет в Украину по всем направлениям", – сказал Демченко.
Он подчеркнул, что движение ограничено, и количество пересечений границы фурами очень невелико. Поэтому на территории Польши образовалась очередь, и "скорее всего, они даже не отделяют грузово-транспортные средства, перевозящие гуманитарную помощь или другие важные грузы, идущие в Украину".
На уточняющий вопрос, застряла ли на границе гуманитарная помощь, Демченко ответил: "Скорее всего, да".
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але "Мрію" та інші Руслани з АН-124-ми різні безуглі з єрмачками та татаравими з медведчуками дали знищити на початку війни....
все по-плани....по-оманському плану...
«Додатково у мене були підтверджені зустрічі в Сеймі Польщі. Хочу нагадати, що з 20 лютого починається повна і тотальна блокада україно-польського кордону. Це ще один провал. Бо дипломатією у нас зараз займаються в офісі на Банковій. Вже зробіть висновки, бо страждають через вас армія, ЗСУ, фермери і український народ. Нічому не навчились», - констатує Порошенко
Дорогі передплатники та гості каналу! Учора секретар Ради Безпеки РФ Николай Патрушев у режимі відеозв'язку провів нараду із представниками керівництва силового блоку. Темою наради стала доповідь, яку Николай Патрушев отримав напередодні. Доповідь складалася з двох частин, перша про підсумки роботи російських спецслужб з маніпулювання суспільною думкою в Росії, а друга частина - ті самі дії, тільки за кордоном. Автори детально розповіли про справді колосальну роботу, проведену в соціальних мережах як вітчизняних, так і зарубіжних.
Якщо Росії автори доповіді фактично констатували тотальний контроль, то "робота" у соціальних мережах на зарубіжну аудиторію набирає обертів. Російські спецслужби ефективно маніпулюють громадською думкою у понад ста країнах. Для цього в їхньому розпорядженні так звані "фабрики ботів і тролів" сімнадцятьма мовами з значним покриттям аудиторії. Під "атаки" ботів і тролів потрапляють групи, які обговорюють політику, культуру, релігію, економіку, соціальні проблеми, спорт, кулінарію тощо.
Акаунти фейкових "активних громадян" складно вирахувати, вони створені професійно і використовують новітні алгоритми, які демонструють бурхливу діяльність. Методи на аудиторію також постійно змінюються у спробі підібрати найбільш ефективний. Крім роботи в соціальних мережах, подібні заходи проводяться і на просторах відеохостингу YouTube та маси сайтів видань, телеканалів, державних структур і навіть бібліотек.
Як запевняють автори доповіді такою розгорнутою мережею, на сьогоднішній день не володіє жодна країна у світі. Результатом діяльності є "сотні мітингів, ход, демонстрацій, протестів, страйків, перекриття логістики в десятках країн". Основним досягненням автори називають зміну громадської думки у різних країнах на користь політики, яку проводить російське керівництво.
Минулого року на реалізацію цих проектів було витрачено одинадцять мільярдів доларів.
Патрушев загалом залишився задоволений і похвалив авторів доповіді та його керівництво.