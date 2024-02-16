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граница (5142) Польша (8139) блокирование (459) Демченко Андрей (256)

Польские фермеры блокируют пять пунктов пропуска на границе с Украиной, - ГПСУ

страйк,поляки,польща,блокування

По состоянию на утро 16 февраля польские фермеры заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. 1400 фур стоят в очередях.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Это направления пунктов пропуска Ягодин, Рава-Руська, Шегини, Усть-Луг, Угринов", – отметил он.

По словам спикера ГПСУ, в очередях стоят 1400 фур с польской стороны, больше всего - напротив пунктов пропуска Ягодин и Рава-Руська.

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Наименьшее количество фур - напротив пунктов "Усть-Луг" и "Угринов".

Перевозчики ищут направления пересечения границы на тех пунктах, где это возможно.

"Один - это пункт пропуска "Краковец", и по состоянию на утро сегодня там тоже есть очереди", - добавил Демченко.

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Еще одни пид*расы *************. Возьмите всех на список и чтобы ни их ни ихней продукции в Украине даже не воняло.
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16.02.2024 09:20 Ответить
В майбутніх підручниках історії, символом українсько-польських відносин в період війни, стане не надана нам військова (і не тільки) допомога, а розсипане українське зерно, та польські трактори і вантажівки на кордоні. І це насправді прикро, адже є прикладом того, як невелика група повних ******* може заплямувати старання тисяч нормальних людей. Це, до речі, і нам, має бути прикладом в майбутнє, як може зашкодити країні невелика кількість *******.
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16.02.2024 09:27 Ответить
Дібіл історія все запам'ятає
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16.02.2024 09:33 Ответить
Для співчуваючим бідним польським фермерам, я нагадаю, що від блокування кордону, зростають витрати на логістику, відповідно зростають ціни в магазинах. Тобто продажна польска писдота знищує не тільки українську економіку, але й робить для пересічного українця життя значно дорожчим.
Якщо коротко, то після рашистів, поляки зараз лідери у світі по кількості збитків завданих українській економіці
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16.02.2024 09:34 Ответить
Дупаки-ролніки рулять Польщею. Уряд там лише старомодна , запилена декорація.
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16.02.2024 09:35 Ответить
Відповідь має бути адекватною. Але... не на в'їзд польських фур в Україну (бо там можуть бути важливі вантажі), а на їх виїзд. Баш на баш: одна українська фура з Польщі в Україну - одна польська з України в Польщу...
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16.02.2024 09:36 Ответить
С поляками дружить, то такое... Спиной поворачиваться нельзя - сразу нож в спину воткнут.
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16.02.2024 09:54 Ответить
У Польші є влада? Чому фермери блокують кордон і держава Польща за цим не слідкує? Може допомогти москалям дійти до кордону з їхньою краіною?
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16.02.2024 11:28 Ответить
 
 