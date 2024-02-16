США сейчас не видят угрозы для НАТО от России, - Белый дом

США пока не видят прямой военной угрозы для стран НАТО со стороны России.

Об этом спикер Белого дома Джон Кирби сказал в интервью польскому изданию Interia, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Россия сегодня сосредоточена "в ловушке" в Украине.

"Мы не видим прямой угрозы НАТО, восточному флангу, не видим ее на данный момент. Однако Путин ясно дает понять, что он не хочет, чтобы НАТО было сильным или расширялось", - сказал Кирби.

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Он отметил, что диктатор Владимир Путин одновременно дает понять, что война против Украины является для него битвой против Запада, США и НАТО.

"Мы должны серьезно относиться к его риторике, и мы так и делаем. Именно поэтому мы последовательно усиливаем свое присутствие на восточном фланге НАТО. Президент отправил в Европу еще 25 000 солдат и не менял эту ситуацию в течение двух лет", - заявил чиновник.

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