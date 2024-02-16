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НАТО (8633) россия (92990) США (24808) Кирби (447)

США сейчас не видят угрозы для НАТО от России, - Белый дом

джон,кірбі

США пока не видят прямой военной угрозы для стран НАТО со стороны России.

Об этом спикер Белого дома Джон Кирби сказал в интервью польскому изданию Interia, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Россия сегодня сосредоточена "в ловушке" в Украине.

"Мы не видим прямой угрозы НАТО, восточному флангу, не видим ее на данный момент. Однако Путин ясно дает понять, что он не хочет, чтобы НАТО было сильным или расширялось", - сказал Кирби.

Также читайте: Украине необходимы надежные гарантии безопасности после войны из-за ее длинной границы с РФ, - Кирби

Он отметил, что диктатор Владимир Путин одновременно дает понять, что война против Украины является для него битвой против Запада, США и НАТО.

"Мы должны серьезно относиться к его риторике, и мы так и делаем. Именно поэтому мы последовательно усиливаем свое присутствие на восточном фланге НАТО. Президент отправил в Европу еще 25 000 солдат и не менял эту ситуацию в течение двух лет", - заявил чиновник.

Читайте также: Кирби о заявлениях Трампа по НАТО: США будут защищать каждый дюйм территории Альянса
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Топ комментарии
+18
Ааа, ну тоді можна на канікули...
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16.02.2024 11:53
+14
я радий за нато ! безпека нато залежить від життя українців .
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16.02.2024 11:53
+8
Мені одному здається, що саме Байден зацікавлений у затягуванні допомоги Україні?..якщо немає загрози зі сторони росіі, то навіщо терміново допомагати Україні?!....
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16.02.2024 11:59
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Ааа, ну тоді можна на канікули...
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16.02.2024 11:53 Ответить
кожен місяць канікули. Мазь від пролежнів нннада?
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16.02.2024 12:29 Ответить
я радий за нато ! безпека нато залежить від життя українців .
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16.02.2024 11:53 Ответить
А Джонсон бачить - оприділіться
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16.02.2024 11:55 Ответить
поки що...
Але вже всі зрозуміли, що касапське ***** (не це, так інше, історія касапського імперіалізму ще не скоро перерветься) після (якщо...) поневолення України посуне далі.
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16.02.2024 11:57 Ответить
Мені одному здається, що саме Байден зацікавлений у затягуванні допомоги Україні?..якщо немає загрози зі сторони росіі, то навіщо терміново допомагати Україні?!....
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16.02.2024 11:59 Ответить
Ба більше, він ще керує республіканцями, які не хочуть голосувати разом з демократами.
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16.02.2024 12:05 Ответить
Не заважайти Миклухі розганяти теорію зради Байдена.
Розуму не вистачило передбачити ваш коментар
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16.02.2024 12:16 Ответить
Ідіоти. Видно, що заклики кацапських пропагандонів та офіційних осіб про "на Вашингтон", вони поки серйозно не сприймають. А дарма.
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16.02.2024 12:00 Ответить
Вочевидь можуть всім НАТО їхати на "шашлички"
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16.02.2024 12:00 Ответить
Вони ж не дурні, які війська прибирали та розміновували пере військами, які були накопичені поряд з кордоном. Можуть і на шашлики
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16.02.2024 12:11 Ответить
якшо }{уйло захопить Україну, то всі її ресурси повернуться проти нати, українців поставлять під ружжо і поженуть в перших лавах нах вестерн - і }{уйло піде на такі жертви
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16.02.2024 12:04 Ответить
а ната боятиметься нуклєарної зброї, тому воюватиме конвенційною, або просто здасть східну еуропу до кордонів країн "старої" демократії
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16.02.2024 12:05 Ответить
конвенционной нато (читай сша) кацапов разберут за бару недель, совковый хлам,не будет тебе не тушек не аеродромов,это стало понятно на 2 месяце войны,когда еще от киева не отошли что кацапы как были мясной армией так и остались в большинстве случаев.
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16.02.2024 12:10 Ответить
і де вони візьмуть конвенційну? в них же нема чого нам дати - ні снарядів, ні автівок, ні ракет
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16.02.2024 12:29 Ответить
***** піде не на прогулянку, як до Києва. Він відразу попре своїм мільонним стадом, та українцями, яких пожене попереду. Не зараз, звісно, а коли накопичить достатньо зброї і усе це буде прикривати ядерними понтами. І тоді, хто перший моргне. І щось меня підказує, що моргнуть жирні сцикливі пінгвіни.
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16.02.2024 12:49 Ответить
Зараз США не бачать підстав для блокування допомоги Українів, бо скікльки б зрброя НАТО не перемолола рашистів, росія все одно не нападе
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16.02.2024 12:22 Ответить
Черговий пук в калюжу.
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16.02.2024 12:08 Ответить
Ніякої загрози. А шо супутники погасять, то мєлочь. Можна і без них воювати
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16.02.2024 12:11 Ответить
Це означає, що казками про наш вступ до НАТО, в який повірили наші не дуже розумні на той час керманичі країни, ви зробили так, щоб "Росія сьогодні зосереджена "у пастці" в Україні." Дуже дякуєм і вашим, і особливо нашим.
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16.02.2024 12:21 Ответить
Само существование такого агрессивного, непредсказуемого государства тем более возле границ это уже прямая угроза Евросоюзу. В любой момент Россия может напасть, начать бомбить мирные города Европы.
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16.02.2024 12:29 Ответить
Після таких заяв, то вже можна відправляти Арахамію на мирні переговори в моцкву, щоб РФ стала ще трішки ближча до НАТО, чи потрібно буде нашим генералам ще поховати пів мільйона українців в окопах на сході... а вже потім...
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16.02.2024 12:29 Ответить
а коли ви гітлєра побачили можна спитати? а японію? після Перл Харбора?
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16.02.2024 12:30 Ответить
США точно ніякої загрози немає.Бо що їм можуть зробити москалі?
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16.02.2024 12:36 Ответить
насрати на них. їм мабуть подобається ....
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16.02.2024 12:39 Ответить
Що саме подобається?
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16.02.2024 12:42 Ответить
Москалі нічого не здатні зробити, а от кремлівські ******** дуже навіть здатні.
"Техас - наш" - це початок.
Далі відділення Каліфорнії - як вони кажуть - мало нє покажется...
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16.02.2024 12:45 Ответить
Проти США нічого не здатні.Ні кремлівські,ні інші.В США свої розбірки.
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16.02.2024 12:57 Ответить
Естонія, Латвія, Литва, Польща загрозу від Росії бачать, а США - "не бачать"...
Може, там декому повилазило ?
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16.02.2024 12:41 Ответить
а що ви взагалі бачите , можливо Будапештський меморандум, чи Крим, Донбас, так ви допомагаєте, але в самий скрутний час ваші республіканці плюнули нам в душу, думаєте це забудеться?
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16.02.2024 12:52 Ответить
Чмошніки сикливі
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16.02.2024 13:06 Ответить
тоді і допомога Україне не треда, тварини
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16.02.2024 13:08 Ответить
ну если так подло рассуждать -то можно смело идти мимо насильника и маньяка -который пытает и убивает невинную жертву -потому -что это тебя не касается и не на тебя же любимого он напал - расслабься и иди своей дорогой -засунув совесть -честь и порядочность в свою собственную жопу
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16.02.2024 13:27 Ответить
Semen. Америка тебя бросит, сынок. Всегда.😂😂
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16.02.2024 16:04 Ответить
 
 