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Новости Война
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НАТО (8633) россия (92990)

Страны НАТО бьют тревогу из-за агрессивной позиции РФ, - FT

нато

Новые оценки военного потенциала России и ее угроз безопасности НАТО привели к росту предостережений со стороны западных правительств, предупреждающих о возможном нападении РФ на страны Альянса. Страны НАТО должны инвестировать больше средств в оборону.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"Мы живем в действительно опасные времена и в момент, когда широкомасштабный конфликт более вероятен, чем когда-либо в новейшей истории", - заявил представитель британской военной разведки.

Другой британский военный чиновник отметил, что воинственные "намерения России все еще существуют".

Одной из причин тревоги западных чиновников является возрождение Россией своей промышленной оборонной машины в течение прошлого года, которое произошло со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной.

Один европейский чиновник заявил, что "намерение и способность" России напасть на страну НАТО к концу десятилетия является "почти консенсусом" в военном альянсе.

"Единственной переменной является возможность", - подчеркнул он.

Объединенное командование НАТО по поддержке и обеспечению, командный центр Североатлантического союза в южногерманском городе Ульм, разрабатывает планы развертывания военных сил НАТО по всей Европе, а также их поддержки и усиления в случае конфликта с Россией.

Отмечается, что будут использованы уроки, полученные в ходе учений Steadfast Defender, которые моделируют широкомасштабный конфликт с врагом на востоке НАТО, что делает их величайшими военными учениями в истории Альянса со времен холодной войны.

Возглавляющий комитет НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что учения были направлены на "подготовку к конфликту с Россией".

Читайте: США сейчас не видят угрозы для НАТО от России, - Белый дом

Генерал сэр Патрик Сандерс, покидающий пост главы британской армии, предупредил, что население Великобритании должно быть готово к потенциальной войне с Россией.

FT также ссылается на слова неназванного украинского чиновника, который отметил, что у Киева есть "сильные разведывательные данные" о том, что Путин готовится к войне против стран Балтии.

Однако некоторые члены Североатлантического союза скептически относятся к тому, что российский диктатор планирует напасть на члена НАТО.

"Мы считаем, что он (Путин, – ред.) серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет воевать с НАТО", - добавил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.
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Топ комментарии
+15
Як вони зає... Спотатку стурбовані, потім б'ють на сполох. Сцикуни.
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16.02.2024 12:30
+10
Видимо Путин, все-таки сильно напугал США, что они так изменили риторику и уже не видят угрозы от России для Евросоюза, не хотят помогать Украине. Поэтому, будущее Евросоюза зависит от помощи Украине. Украина должна победить или Европа перестанет существовать.
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16.02.2024 12:35
+8
Точно. Чого на сполох бити - краще на шашлики...у травні...
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16.02.2024 12:33
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Як вони зає... Спотатку стурбовані, потім б'ють на сполох. Сцикуни.
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16.02.2024 12:30 Ответить
Точно. Чого на сполох бити - краще на шашлики...у травні...
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16.02.2024 12:33 Ответить
От вони й пішли на канікули. Це ж не по їх містам прилітає.
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16.02.2024 12:45 Ответить
Та да поки зе через Кабо верде і Бразилію тиждень летіло до США, перед цим відмовившись виступати перед сенатом, а замість нього в Вашингтон полетіла делегація із трьох жирних уродів в главі Єрмака, то Америка відразу почала відмовлятись від України.
Чи не так?
От і пішли на канікули після візиту Єрмака до Вашингтона.
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16.02.2024 13:41 Ответить
так нема ж загрози.. чого оце переживати???
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16.02.2024 12:33 Ответить
Звертайтесь до психотерапевта з угорського МЗС, він вам переляк яйцем викатає (самі, правда, чомусь швиденько наростили відрахування на НАТО у 2023 році вище нормативних 2% ВВП).
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16.02.2024 12:33 Ответить
Чого ж не наростити, сидячи на утриманні ЄС?
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16.02.2024 12:46 Ответить
Ще минулого року вони відраховували відчутно менше 2%, а тепер заметушились. Чому, якщо, за словами очільника МЗС, росія ніякої загрози не становить?
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16.02.2024 12:48 Ответить
Видимо Путин, все-таки сильно напугал США, что они так изменили риторику и уже не видят угрозы от России для Евросоюза, не хотят помогать Украине. Поэтому, будущее Евросоюза зависит от помощи Украине. Украина должна победить или Европа перестанет существовать.
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16.02.2024 12:35 Ответить
Ви при своєму розумі?
Не звинувачуйте нікого., особливо в пройобі всього зепліснявою.
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16.02.2024 13:50 Ответить
Европа опкакалась со своими играми в американскую лоялность к всяким арабчикам)
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16.02.2024 13:56 Ответить
С чего ЕС то перестанет существовать, что вы несете. путя вторгнется в Париж? =D
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16.02.2024 15:19 Ответить
Дивно! Правда десь посередині, https://censor.net/ua/news/3473802/ssha_zaraz_ne_bachat_zagrozy_dlya_nato_vid_rosiyi_bilyyi_dim
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16.02.2024 12:35 Ответить
Якщо захоплять Україну з її ресурсами, зразу затягнуть ядерку, в Ужгороді поставлять Іскандери, мінімум на Балтію полізуть точно. Різні мадяри з Фіцами будуть інтегровані в якесь огкб
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16.02.2024 12:36 Ответить
Пішли ви нах.й.
Україну ніхто не захопить, поки ми живі - український народ.
А поки зелень сидить при владі, то так, перемоги нам не бачити. Але всьому свій час.
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16.02.2024 13:52 Ответить
нато просить оон, червоний хрест та олімпійський комітет врятувати її від лаптєногіх.
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16.02.2024 12:37 Ответить
Ідіоти
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16.02.2024 12:38 Ответить
Абсолютні, причому. Вони досі не розуміють, що таке паРаша і те, що Україна - єдиний щит між ними і ордою. Який, через їх соплежуйством, може стати фронтиром орди. А ***** нападе обов'язково, бо добре відчув слабину, беззубість і імпотентність.
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16.02.2024 12:43 Ответить
відродження Росією своєї промислової оборонної машини протягом минулого року, яке відбулося зі швидкістю, яку багато хто на Заході вважав неможливою.
-----------------

Если для "эксперта" стало неожиданностью производство бк на московии, которую никто не бомбит, которая имеет доступ к сырью, станкам, регулярно пополняющийся бюджет и рабочую дармовую силу, то таким "экспертам" лучше ютуб канал вести, чем влиять на принятие серьезных решений.
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16.02.2024 12:40 Ответить
Ой не нагадуйте про того єкспєрда по ракєтам на 2 нєдєлі.
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16.02.2024 13:26 Ответить
а в сусідній новині Білий Дім каже, що можна йти на шашлики, росія надовго встряла в Україні.
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16.02.2024 12:40 Ответить
А завдяки КОМУ кацапи втримали економіку від краху і зараз нарощують виробництво зброї , хіба не завдяки вам - країнам НАТО ?? Ви ж продовжуєте вести з кацапами торгівлю , постачаєте їм електроніку для ракет та інше , і продовжуєте тримати балалайню - на плаву .!
Ви ж самі вирощуєте монстра якого потім боїтеся ,, якими ж ідіотами треба бути щоб цього не розуміти .
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16.02.2024 12:46 Ответить
єдина дійова організація - лгтб,
може змінити вектор?
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16.02.2024 12:46 Ответить
Немає більше чим зайнятися,ніж бити на сполох? Нехай йдуть на канікули. Джонсон зуб дайот.
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16.02.2024 12:47 Ответить
Та який сполох,в штатах канікули,європейці вперлись і хочуть тільки в євросоюзі снаряди брати,щоб не дай бог хтось на стороні не заробив,поляки чуть не з голоду помруть,якщо не буде блокади кордону,у всіх купа часу побавитись в політику і бюрократію,ну і звісно порозсосолювати,що чашка кави на євро подорожчала!Це піз..а повна!А кірбі каже що нато вообше росія не загрожує,все чудово!!Завіса!!!!!
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16.02.2024 12:48 Ответить
Жуйте соплі далі
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16.02.2024 13:01 Ответить
А чим вони будуть воювати з кацапами, якщо у Європи навіть для України снарядів немає.
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16.02.2024 13:07 Ответить
Санкціями, виключно санкціями.
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16.02.2024 13:28 Ответить
Ідіот.
Так в Україні є "найвиличніший лідер **********" з 100% підтримки, для якого тільки рейтинг важливий, то де ті вояки 73%? Чи повтікали?
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16.02.2024 13:56 Ответить
Ви ж сидите в США, то може посприяйте
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16.02.2024 14:04 Ответить
От ***, повилазило єрмаківське гімно.
За своїми зегнидами понаблюдайте, ідіоти.
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16.02.2024 13:44 Ответить
Особливо республіканці, пішли у відпустку бити тривогу.
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16.02.2024 14:06 Ответить
В село зайшли варвари підпалили крайню хату і почали вбивати її мешканців, сусіди подавали воду, але гасити пожежу і вбивць, навіть не пробували, бо голова колгоспу казав, шо в крайній хаті живуть злодії і невдахи тому їх і мордують, а решти це не зачепить, бо вони члени сильного колгоспу .....
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16.02.2024 14:35 Ответить
Я читаю іспанські ЗМІ. Вони досі кричать про Палестину і нещасних палестинців. Про нас новин давно нема. В інших країнах така ж ситуація. Всі вони куплені кремлем. Багато іспанців до цих пір питають:»А війну почав Зеленський чи путін?» ?аше прізвище вони вимовляють як»Селенскі»(((
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16.02.2024 14:35 Ответить
Надо выразить серьезную озабоченность.😂😂
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16.02.2024 16:06 Ответить
 
 