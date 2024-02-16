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Госпогранслужба об украинских "диверсантах" в Беларуси: Лукашенковский абсурд не прекращается

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает подыгрывать террористической России и делает заявления о якобы угрозе со стороны Украины только для своей внутренней аудитории.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Лукашенко продолжает играть на стороне террористической России. Сегодняшние его слова - очередное подтверждение этому. У нас они, конечно, могут вызвать улыбку, но для своей внутренней аудитории ему нужно делать такие призывы, чтобы хоть и безосновательно, однако отмечать, что из Украины идет угроза", – заметил он.

Их "контртеррористическая операция", которую, по утверждению Лукашенко, никто не заметил, и это хорошо, потому что "не их ума дело", как только началась, как сразу и закончилась, подчеркнул спикер ГПСУ.

"С результатом "куча диверсантов и куча взрывчатки". Лукашенковский абсурд не прекращается. Я до сих пор вспоминаю о его "тоннах оружия", которое они "задерживали из Украины", а еще лучше помню, откуда произошло вторжение России", - добавил Демченко.

Также читайте: Лукашенко заявил о задержании украинских "диверсантов": "Болотами переползали границу"
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Бульба лізь в бункер бо тебе заказали.
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16.02.2024 12:52 Ответить
це нормально.
у фюлерів це регулярно, і чим менше фюлер тим регулярнише...
сітуація складна але контрольована.
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16.02.2024 12:54 Ответить
то все парИ двох підгнивших картоплин досягли мозку...
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16.02.2024 13:01 Ответить
- В сумашедшем доме - там такая свобода, которая социалистам и не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью матерь, и за папу римского, и за английского короля, и за государя императора, и за святого Вацлава.
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16.02.2024 13:16 Ответить
А то, шо стоять два механізованих корпуса, то нічого страшного. Чека тільки особовий склад. Георгій Тука каже,що достать 4-8 годин ,щоб кацапи були на місті. ТО поцікавтесь скільки і чого має механізований корпус?
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16.02.2024 13:23 Ответить
 
 