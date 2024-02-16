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Беларусь (7764) граница (5142) Лукашенко (3539) украинцы (3783)

Лукашенко заявил о задержании украинских "диверсантов": "Болотами переползали границу"

лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о задержании на западе страны диверсантов из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусские государственные СМИ.

"Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, болотами, некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий – прежде всего для осуществления диверсий на территории России и Беларуси", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что среди задержанных есть белорусы.

Читайте: ГПСУ о режиме контртеррористической операции в Беларуси: Больше похоже на привлечение внимания

Лукашенко также посетовал, что за неделю якобы происходит по 2-3 таких "диверсии".

Напомним, с 15 февраля Беларусь ввела режим контртеррористической операции в части Гомельской области у границы с Украиной. В Госпогранслужбе Украины говорят, что не фиксируют активных действий на границе с Беларусью.
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Топ комментарии
+20
карту неси с позициями
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16.02.2024 12:26
+16
Нє. Так тобі ніхто не повірить. Карту неси!
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16.02.2024 12:27
+8
Поддержка Украины хромает, вот быдло и подает голос.
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16.02.2024 12:31
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карту неси с позициями
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16.02.2024 12:26 Ответить
Готує якийсь "гляйвіц"?
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16.02.2024 12:26 Ответить
Поддержка Украины хромает, вот быдло и подает голос.
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16.02.2024 12:31 Ответить
1000%!

"Готує якийсь "гляйвіц"?..."

схоже що це "продовження вагнергейту"... Земародери отримали "вказівку від патрушевих..."
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16.02.2024 12:33 Ответить
піпець картоплю пре...
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16.02.2024 12:27 Ответить
Нє. Так тобі ніхто не повірить. Карту неси!
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16.02.2024 12:27 Ответить
У них там картоху скрестили с кокаином?
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16.02.2024 12:28 Ответить
І нашо вони туди лізли? Може то ухилянти?
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16.02.2024 12:28 Ответить
Знову санітари похмеляються і Лука втік. Ох і дадуть йому лупки за самоволку.
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16.02.2024 12:28 Ответить
Ти тарган падлючний на карті покажи!
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16.02.2024 12:28 Ответить
США маются херней и тут же эта проститутка кремлевская вылезла. Быдло почуяло слабость поддержки Украины и вылазит из своих нор. Может даже дондон вылезет, которого уже дано не слышно и не видно.
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16.02.2024 12:29 Ответить
Сало і гумові капці при собі мали?
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16.02.2024 12:29 Ответить
****** картопляний
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16.02.2024 12:30 Ответить
нашо повзти болотами,
коли білоруси за три зайчіки самі виготовлять вибухівку, самі встановлять і самі підірвуть...
і пів зайчика здачі віддадуть, бо чесні...
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16.02.2024 12:32 Ответить
это дезертиры армии *********, которые поперли в Украину из Беларуси. Расстреляй их нах и все дела...
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16.02.2024 12:33 Ответить
Маразматик старий. Згинь вже...
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16.02.2024 12:38 Ответить
і це щє не край.
а от у зоопарку в Цінцинатті застрелили горіллу, ну тупо промах був...
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16.02.2024 12:40 Ответить
а що на заході Білорусії є кордон з Україною ? знов карти поплутав ?
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16.02.2024 12:41 Ответить
навіщо, болотами, повзати?
болота проходять партизанськими тропами, які знає все полісся.
волинь і рівне край оун упа.
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16.02.2024 12:42 Ответить
очередной бред северокорейского бульбафюрера
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16.02.2024 12:48 Ответить
https://kovel.media/u-bilorusi-zatrymaly-dvoh-meshkancziv-kovelskogo-rajonu-tam-kazhut-shho-vony-dyversanty/
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22.02.2024 11:53 Ответить
Там в рази складніша історія. Це наші даркнетчики, які давно торгували контрабасом і речовинами смачними. Попалися. Суд їм вліпив заставу здається на 500тис., яку вони звісно швиденько оплатили. Ну і оце ходили на суди час від часу. Строк судової гарантії по заставі вичерпувався, умовно в четверг, і в цей день вони роблять спробу переходу. Кажуть їх наші спецслужби поставили перед фактом - або 8 років, або неси вибухівку в Білорусь, ну вони й понесли. А там спецоперація, прочісували ліс, спіймали і їх, і бомжів якихось, і сидільців які втекли і там ховалися, багато народу.

Все це доволі правдива історія, питань лише декілька. Чи справді вони понесли вибухівку, чи їх в рамках антиукраїнської істерії білоруси примусили зізнатись? Чи вони просто тікали від в'язниці?
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12.04.2024 16:47 Ответить
Ви знаєте, у нас в окрузі цих панів, особливо старшого, знають всім селом як то кажуть) Не торгували, а здається вловили при перевезенні. (наскільки це має значення хз вже). На білоруських сайтах можете погуглити, я додавав лінк, але бачу видалили. Мені здається, що те, що вони там розказали, доволі схоже на правду. Одне можна сказати тепер точно, у них великі проблеми і на обмін вони не підуть. Краще було би тут відсидіти уже мабуть, якби цинічно то не звучало.
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12.04.2024 16:58 Ответить
Дебіл.
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16.02.2024 12:49 Ответить
Кукуха уходит в небо.
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16.02.2024 12:50 Ответить
И каждый диверсан собирался убить пюррера дважды, от так вот!!!
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16.02.2024 12:51 Ответить
Там де картофль,
Там де картофль,
Всегда , проліваєтся Кровь !
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16.02.2024 12:54 Ответить
В штанах у нього диверсант
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16.02.2024 12:59 Ответить
да то не деверсанти, а ухилянти.
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16.02.2024 13:05 Ответить
- А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, привёз - они бы атаковали наши войска...(с)
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16.02.2024 13:07 Ответить
Дайте картоплянику олівці. Хай пи..дує мапи малювати.
Т.ю, може Колєнька вміє малювати.?
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16.02.2024 13:11 Ответить
Каким нужно быть ******** такую куйню нести , болотом , и начали картошку выкапывать.. И эти ******* у власти .
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16.02.2024 13:29 Ответить
Таки старечий маразм невиліковний!...
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16.02.2024 13:51 Ответить
 
 