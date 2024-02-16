Лукашенко заявил о задержании украинских "диверсантов": "Болотами переползали границу"
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о задержании на западе страны диверсантов из Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусские государственные СМИ.
"Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, болотами, некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий – прежде всего для осуществления диверсий на территории России и Беларуси", - заявил Лукашенко.
Он добавил, что среди задержанных есть белорусы.
Лукашенко также посетовал, что за неделю якобы происходит по 2-3 таких "диверсии".
Напомним, с 15 февраля Беларусь ввела режим контртеррористической операции в части Гомельской области у границы с Украиной. В Госпогранслужбе Украины говорят, что не фиксируют активных действий на границе с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
"Готує якийсь "гляйвіц"?..."
схоже що це "продовження вагнергейту"... Земародери отримали "вказівку від патрушевих..."
коли білоруси за три зайчіки самі виготовлять вибухівку, самі встановлять і самі підірвуть...
і пів зайчика здачі віддадуть, бо чесні...
а от у зоопарку в Цінцинатті застрелили горіллу, ну тупо промах був...
болота проходять партизанськими тропами, які знає все полісся.
волинь і рівне край оун упа.
Все це доволі правдива історія, питань лише декілька. Чи справді вони понесли вибухівку, чи їх в рамках антиукраїнської істерії білоруси примусили зізнатись? Чи вони просто тікали від в'язниці?
Там де картофль,
Всегда , проліваєтся Кровь !
Т.ю, може Колєнька вміє малювати.?