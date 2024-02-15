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Беларусь (7771) граница (5146)

Беларусь ввела режим контртеррористической операции у границы с Украиной

кордон,білорусь

В граничащей с Украиной части Гомельской области Беларуси ввели режим контртеррористической операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Государственное информационное агентство Беларуси Белта.

Издание, ссылаясь на управление Комитета государственной безопасности (КГБ) по Гомельской области, пишет, что в Лельчицком районе области был введен режим контртеррористической операции.

Район находится у границы с Украиной, с ним граничит Житомирская и Ривненская области.

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"Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", – говорится в сообщении КГБ.

Однако ни белорусские СМИ, ни КГБ не сообщают о причинах введения режима контртеррористической операции.

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Топ комментарии
+12
Мозырский НПЗ сильно просит бавовну
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15.02.2024 13:42
+11
Картоху будут перепрятывать
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15.02.2024 13:32
+7
Стратегический ресурс а вдруг НАТО позарится.
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15.02.2024 13:34
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Картоху будут перепрятывать
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15.02.2024 13:32 Ответить
Стратегический ресурс а вдруг НАТО позарится.
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15.02.2024 13:34 Ответить
білорусія під цим прикриттям приводить у готовність свої війська...
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15.02.2024 14:19 Ответить
- Вы верите в конец света?

- Прежде я должен увидеть этот конец.
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15.02.2024 13:43 Ответить
Не требо цього Ігнорувати!

Хочешь миру- готуйся до війни.

Залиште жарти та готуйся до найгіршого сценарію.
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15.02.2024 14:57 Ответить
"Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає!" (с)
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15.02.2024 13:32 Ответить
Якщо Темний Лорд ще може викликати щось на кшталт захоплення, то його посіпака не отримає по відношенню до себе нічого, крім презирства та огиди.
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15.02.2024 13:35 Ответить
"Темний лорд" - це ота ботоксна плєшива ***** в лабутенах? Це кацапи ***** так величають? Ну, який наріт, такий і "Темний лорд".
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15.02.2024 13:37 Ответить
Ну, гидять всьому демократичному світу вони дуже успішно, а демократичний світ у відповідь тільки прибирає. І це теж може викликати захоплення. От как ми іх, і лєвой, і правой, і граніци заблокіруєм, і санкціі обойдьом, і бєшєних палєстінцєв на уліці вивєдєм. А у нас? А у нас тішь да гладь да імпєрская благодать.
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15.02.2024 13:39 Ответить
Ботокс - це швидше Грінч, гадить заради гадості, оце його рівень і відноситися треба відповідно, а не сцяти, як кролики перед удавом.
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15.02.2024 14:25 Ответить
Не слід його недооцінювати. Він має особисту образу на Захід через розпад СРСР. І робить з Заходом зараз те саме, що він зробив з СРСР: доводить, що строітєльство коммунізма демократія - то річ безперспективна і шкідлива, краще побудувати природній для людини капіталізм і жити приємно замість працювати на розбудову цивілізації, відібрати та з'їсти те, що вже збудовано кимось іншим.
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15.02.2024 14:29 Ответить
Воно не Темний Лорд,а Герцог Миру ( peace duc).
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15.02.2024 13:44 Ответить
Там і них якісь вибори мають бути. Готовий посперечатися це для придушення незгідних.
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15.02.2024 13:37 Ответить
Підкартопляний дуче пропердівся
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15.02.2024 13:39 Ответить
Мозырский НПЗ сильно просит бавовну
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15.02.2024 13:42 Ответить
Ще влітку кацапи самі думали його бомбанути, що б був привід загнати бульбофюрера на війну, але вже передумали бо стало потрібне звідти пальне .Наразі рф практично призупиняє експорт високоякісного пального через ..."планове обслуговування нафтопереробних потужностей")
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15.02.2024 14:16 Ответить
Пукан бомбірт.....
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15.02.2024 13:42 Ответить
.готовілось нападєніє .
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15.02.2024 13:52 Ответить
У бульбашів терористи кацапсячі з вагнерівцями в тилу ходять, а вони кордони з Україною стережуть
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15.02.2024 13:54 Ответить
Картошка в апаснасті! Всє трі салдата - в ружйо!
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15.02.2024 14:08 Ответить
 
 