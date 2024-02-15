Беларусь ввела режим контртеррористической операции у границы с Украиной

В граничащей с Украиной части Гомельской области Беларуси ввели режим контртеррористической операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Государственное информационное агентство Беларуси Белта.

Издание, ссылаясь на управление Комитета государственной безопасности (КГБ) по Гомельской области, пишет, что в Лельчицком районе области был введен режим контртеррористической операции.

Район находится у границы с Украиной, с ним граничит Житомирская и Ривненская области.

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"Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", – говорится в сообщении КГБ.

Однако ни белорусские СМИ, ни КГБ не сообщают о причинах введения режима контртеррористической операции.

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